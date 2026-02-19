Sesi AS berlangsung dalam sentimen negatif, meskipun skala penurunan terbatas. Sebagian besar indeks memangkas kerugian hingga maksimal 0,5%. Menjelang akhir sesi, Dow bertukar posisi dengan Russell dan menjadi indeks dengan kinerja terburuk. Futures pada indeks industri turun sekitar 0,7%.

Serangkaian data makroekonomi penting dirilis dari AS. Kebijakan perdagangan Donald Trump menunjukkan hasil yang semakin melemah: impor meningkat dan defisit perdagangan melebar, sementara ekspor menurun.

Klaim pengangguran awal turun lebih dari ekspektasi, ke 206 ribu. Klaim lanjutan justru naik di atas perkiraan, menjadi 1,869 juta.

Indeks manufaktur Philadelphia Fed naik jauh di atas ekspektasi, ke level 16,3.

Blue Owl Capital menangguhkan pembayaran untuk salah satu dana privatnya, memicu kekhawatiran investor terkait kesehatan dan likuiditas pasar kredit privat. Saham perusahaan turun lebih dari 8% setelah keputusan tersebut.

Eropa juga ditutup di zona merah. Seluruh indeks utama di kawasan tersebut mencatatkan penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada FTSE MIB Italia, turun lebih dari 1%. SMI Swiss menunjukkan ketahanan relatif dengan penurunan terbatas 0,2%.

Airbus melaporkan hasil di atas ekspektasi, namun jumlah pesawat yang dikirimkan menurun. Saham turun sekitar 6%. Di Eropa, Renault dan Rio Tinto juga melemah setelah rilis laporan keuangan.

Di pasar valuta asing, franc Swiss sedikit melemah, turun sekitar 0,2–0,3% terhadap mata uang utama. Poundsterling Inggris juga melemah dengan penurunan sekitar 0,2%.

Di komoditas pertanian, kakao menjadi sorotan dengan penurunan lebih dari 7% hari ini. Kelebihan pasokan yang berkelanjutan telah mendorong harga ke level terendah sejak 2023.

Pasar menunjukkan kekhawatiran yang jelas terhadap potensi konfrontasi AS–Iran dan gangguan terhadap jalur pelayaran serta produksi di sekitar Selat Hormuz. Harga minyak juga didukung data persediaan yang secara tak terduga turun tajam sebesar 9 juta barel. Harga minyak naik 2% hari ini, dengan WTI mencapai $66 per barel.

Di logam mulia, pergerakan paling menonjol terjadi pada palladium yang turun sekitar 2%.