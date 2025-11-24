Euforia sektor teknologi menghapus seluruh kerugian dari aksi jual hari Kamis di Wall Street. Nasdaq memimpin penguatan (US100: +2,5%), diikuti Russell 2000 (US2000: +1,7%), didorong oleh harapan baru terhadap pemangkasan suku bunga AS pada Desember. S&P 500 (US500: +1,6%) dan DJIA (US30: +0,65%) juga bergerak lebih tinggi.

Saham Alphabet melonjak menembus 300 dolar (GOOGL.US: +6%), didukung oleh peluncuran model bahasa AI terbarunya, Gemini 3, serta kontrak layanan cloud baru dengan NATO. Christopher Waller dari Fed menyuarakan dukungan terhadap pemangkasan suku bunga Desember, dengan alasan pasar tenaga kerja AS masih lemah dan ekspektasi inflasi moderat, sambil menyoroti perbedaan pandangan di internal Fed dan ketidakpastian mulai Januari.

Futures indeks Eropa diperdagangkan lebih rendah. CAC40 memimpin penurunan (FRA40: -0,6%) akibat pelemahan saham pertahanan setelah proposal rencana perdamaian Ukraina. UK100 (-0,35%), SUI20 (-0,3%), dan ITA40 (-0,2%) juga turun. Hanya DE40 (+0,1%) dan SPA35 (+0,3%) yang membukukan kenaikan moderat.

Saham Novo Nordisk jatuh ke level terendah empat tahun (NOVOB.DK: -5,3%) setelah uji klinis Alzheimer untuk semaglutide gagal memperlambat penurunan kognitif, meski terdapat perbaikan pada biomarker. Investor melihat ini sebagai kemunduran lain setelah aksi jual sebelumnya dan meningkatnya persaingan obat obesitas serta diabetes. Hasil awal akan dirilis Desember; data lengkap pada 2026.

Indeks iklim bisnis Ifo Jerman turun secara tak terduga dari 88,4 menjadi 88,1 (konsensus Bloomberg: 88,5).

Pasar FX memulai hari dengan relatif tenang, dengan indeks dolar bergerak datar, melemah moderat terhadap sebagian besar mata uang di tengah narasi dovish Fed, yang diimbangi oleh penguatan terhadap MXN dan pelemahan luas pada JPY. EURUSD naik 0,1% ke 1,152.

Logam mulia diperdagangkan lebih tinggi, sebagian karena pembelian ETF. Platinum (+2,25%) memimpin, didukung laporan kekurangan pasokan yang berkelanjutan. Emas naik 1,1% menjadi 4.113 dolar per ons, perak +1,9% menjadi 50,95 dolar per ons.