Futures indeks saham AS menuju penutupan mayoritas di zona negatif, tertekan oleh aksi jual luas sebagai respons atas meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa. S&P 500 memimpin penurunan (US500: -0,8%), sementara Nasdaq dan Dow Jones Industrial Average turun sedikit lebih kecil (US100 dan US30: -0,6%).

Pasar terutama dibebani oleh ancaman Donald Trump untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang mengerahkan pasukan militer ke Greenland, disertai ultimatum bahwa pungutan tersebut akan tetap berlaku hingga tercapainya kesepakatan penjualan pulau tersebut. Parlemen Eropa merespons dengan memblokir ratifikasi perjanjian dagang yang ditandatangani dengan AS pada musim panas lalu. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa “persaingan dengan AS bertujuan untuk mensubordinasikan Eropa, dan hal itu tidak dapat diterima.”

U.S. Bancorp melampaui ekspektasi kuartal IV, membukukan pendapatan sebesar USD 6,97 miliar dan lonjakan laba sebesar 18% menjadi USD 2,17 miliar. Didukung oleh basis simpanan yang kuat dan pendapatan bunga bersih sebesar USD 4,9 miliar, bank tersebut mempertahankan margin 3,15% sambil menjaga biaya tetap terkendali. Manajemen memproyeksikan pertumbuhan yang stabil dan moderat untuk 2026.

Netflix merevisi tawaran senilai USD 82,7 miliar untuk aset studio dan streaming Warner Bros Discovery (WBD) menjadi transaksi tunai sepenuhnya, dengan tetap mempertahankan valuasi USD 27,75 per saham. Langkah ini bertujuan menyederhanakan transaksi dan mempercepat pemungutan suara pemegang saham—berpotensi berlangsung paling cepat pada April—sekaligus menyaingi upaya akuisisi bermusuhan atas seluruh perusahaan oleh Paramount Skydance.

Bursa Eropa menutup sesi dengan penurunan tajam. Kerugian terbesar tercatat di Madrid (SPA35: -1,7%) dan Frankfurt (DE40: -1,35%), sementara penurunan yang lebih terbatas terjadi di Prancis (FRA40: -0,65%) dan Inggris (UK100: -0,75%).

Presiden Bundesbank sekaligus anggota Dewan Pemerintahan ECB, Joachim Nagel, menyatakan bahwa bank sentral semakin dekat dengan target stabilitas harga, yang memberikan dukungan tambahan bagi euro.

Indeks dolar AS melemah 0,6% seiring kembalinya apa yang disebut sebagai perdagangan “Sell America”, yaitu aksi jual luas terhadap aset berdenominasi dolar AS, baik saham maupun obligasi. Mata uang terkuat pada sesi ini adalah franc Swiss (USDCHF: -1%) dan euro (EURUSD: +0,75% ke 1,1732). Yen tidak terlalu diuntungkan oleh statusnya sebagai safe haven karena Perdana Menteri Sanae Takaichi membubarkan parlemen (USDJPY: -0,1%, EURJPY: +0,7%).

Kekacauan politik mendorong reli di pasar logam mulia. Harga emas naik 1,9% ke USD 4.760, sementara perak menguat lebih terbatas sebesar 0,2% ke USD 94,45.