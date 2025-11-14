Indeks-indeks di Wall Street berupaya

menghentikan aksi jual besar-besaran

, dengan

Nasdaq 100 berbalik naik

meski sempat turun hampir 1.5% di awal sesi. Namun,

minat beli masih terbatas

, dan risiko penurunan lanjutan tetap ada, dengan

indeks volatilitas VIX

bertahan di atas

20 poin.

Tekanan jual berlanjut meski

penutupan pemerintahan AS telah berakhir

, sementara sentimen terhadap

saham terkait AI

tetap berhati-hati. Saham

CoreWeave

, salah satu barometer utama permintaan GPU dan komputasi AI,