- Indeks-indeks di Wall Street berupaya menghentikan aksi jual besar-besaran, dengan Nasdaq 100 berbalik naik meski sempat turun hampir 1.5% di awal sesi. Namun, minat beli masih terbatas, dan risiko penurunan lanjutan tetap ada, dengan indeks volatilitas VIX bertahan di atas 20 poin. Tekanan jual berlanjut meski penutupan pemerintahan AS telah berakhir, sementara sentimen terhadap saham terkait AI tetap berhati-hati. Saham CoreWeave, salah satu barometer utama permintaan GPU dan komputasi AI, terus turun hampir 30% dalam lima hari terakhir.
- Saham Micron (MU.US) melonjak hari ini setelah Morgan Stanley menaikkan target harga menjadi $325 dari sebelumnya $220, menyoroti lonjakan harga DDR5 yang telah tiga kali lipat dalam sebulan terakhir — level tertinggi sejak 1990-an.
- Raksasa teknologi China Alibaba (BABA.US) dilaporkan menyediakan dukungan teknologi bagi operasi militer China yang menargetkan AS, menurut informasi intelijen dalam memo keamanan nasional Gedung Putih. Meski mencatat kinerja laba dan pendapatan yang solid, aksi jual saham Alibaba berlanjut hari ini di tengah meningkatnya kekhawatiran geopolitik. Saham Alibaba kini turun hampir 25% sejak rekor tertinggi Oktober 2025.
- Baik kriptokurensi maupun logam mulia melemah hari ini, dengan emas turun hampir 1.8% dan Bitcoin jatuh hampir 5% ke level terendah sejak Mei 2025. Sementara itu, dolar AS menguat tipis terhadap mayoritas mata uang utama.
- Futures gandum (WHEAT) di CBOT turun tajam setelah laporan USDA WASDE menunjukkan stok akhir mencapai 901 juta bushel, jauh di atas perkiraan 869 juta. Stok jagung (corn) sesuai ekspektasi, sementara kedelai (soybean) sedikit di bawah perkiraan (290 juta vs 302 juta).
- Perubahan persediaan gas alam EIA tercatat +45B bcf, dibanding +34B ekspektasi dan +33B sebelumnya. Reaksi pasar gas alam relatif datar; harga futures sedikit naik setelah rilis data.
- Menurut FactSet, dari 91% perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan, 82% mengalahkan ekspektasi laba, sementara 77% melampaui estimasi pendapatan — menandakan kuartal yang positif secara luas. Tingkat beat 82% ini jauh di atas rata-rata 5 tahun (78%) dan 10 tahun (75%), serta menyamai rekor tertinggi sejak Q3 2021.
- DAX Jerman turun hampir 1.1%, sementara FTSE Inggris melemah 0.7%, tertekan oleh sentimen negatif dari AS menjelang pembukaan Wall Street. Data PDB Zona Euro Q3 menunjukkan pertumbuhan 0.2%, sesuai ekspektasi dan di atas 0.1% kuartal sebelumnya. Secara tahunan, PDB naik 1.4% YoY, melampaui proyeksi 1.3%, meski sedikit di bawah 1.5% sebelumnya. Tingkat pekerjaan di zona euro naik 0.1% QoQ dan 0.2% di UE. Secara tahunan, pekerjaan meningkat 0.5% di zona euro dan 0.6% di Uni Eropa.
- Data CPI Prancis Oktober menunjukkan kenaikan 0.1% MoM, sesuai perkiraan (setelah penurunan 1% sebelumnya). Secara tahunan, inflasi tercatat 0.9% YoY, sedikit di bawah perkiraan 1.0% dan turun dari 1.2%. Spanyol mencatat kenaikan 0.7% MoM, sejalan dengan estimasi (setelah –0.3% sebelumnya). Secara tahunan, inflasi naik 3.1% YoY, sesuai ekspektasi dan di atas 3.0% sebelumnya.
- Swiss menyepakati investasi $200 miliar di Amerika Serikat setelah perjanjian dagang baru, yang menurunkan tarif menjadi 15%. Sebagai imbalannya, Swiss juga akan menurunkan bea impor untuk berbagai produk asal AS.
Sumber: xStation5
