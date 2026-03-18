Fed mengumumkan suku bunga, skenario apa yang menanti?

Federal Reserve secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, sambil memberi sinyal jeda yang lebih panjang dalam siklus kebijakan moneternya. Namun, latar belakang ekonomi menjadi semakin kompleks: guncangan di pasar minyak mendorong inflasi lebih tinggi, sementara tanda-tanda awal pelemahan aktivitas ekonomi dan pasar tenaga kerja mulai muncul. Pasar akan mengamati dengan saksama konferensi pers Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada pukul 01:30 pagi besok, serta proyeksi ekonomi terbaru. Menjelang keputusan, imbal hasil obligasi sedikit menurun, sementara emas turun hampir 2% ke sekitar $4.900 per ons.

01:00 pagi besok, Keputusan suku bunga Fed (AS): Perkiraan: 3,75% | Sebelumnya: 3,75% (pernyataan FOMC + proyeksi)

Proyeksi median suku bunga Fed (saat ini): Perkiraan: 3,375% | Sebelumnya: 3,625%

Proyeksi median suku bunga Fed (tahun depan): Perkiraan: 3,125% | Sebelumnya: 3,375%

Proyeksi median suku bunga Fed (2 tahun ke depan): Perkiraan: 3,125% | Sebelumnya: 3,125%

Proyeksi median suku bunga Fed (jangka panjang): Perkiraan: 3,125% | Sebelumnya: 3,0%

01:30 pagi besok, Pidato Ketua Fed Jerome Powell

Skenario dasar dari Bloomberg Economics mengasumsikan suku bunga akan tetap berada dalam kisaran 3,50% - 3,75%. Namun, keputusan ini mungkin tidak bulat. Beberapa anggota FOMC dapat berbeda pendapat dan mendukung pemotongan suku bunga, khususnya Stephen Miran dan kemungkinan Christopher Waller, yang posisinya masih seimbang. Pada Februari, Waller menguraikan kondisi yang dapat membenarkan jeda: inflasi mendekati 2% (setelah penyesuaian tarif) dan pasar tenaga kerja melemah. Data terbaru sebagian memenuhi kriteria ini - inflasi inti mulai stabil dan laporan payroll Februari lemah, meskipun data kuat Januari masih mempersulit gambaran.

Faktor baru: minyak dan perang

Rapat bulan Maret berlangsung dalam rezim risiko baru. Konflik yang melibatkan Iran telah mendorong harga minyak ke kisaran $80–$100 per barel, yang secara langsung memengaruhi prospek inflasi.

The Fed kemungkinan akan memperbarui pernyataannya untuk menekankan “risiko dua arah,” yaitu ancaman simultan berupa:

Inflasi lebih tinggi (dipicu energi),

Pertumbuhan dan lapangan kerja yang lebih lemah.

Perubahan narasi ini signifikan karena menandai pergeseran dari bias pelonggaran yang lebih jelas di awal tahun.

Proyeksi: inflasi naik, pertumbuhan turun

Perubahan paling terlihat akan muncul dalam Summary of Economic Projections (SEP). Inflasi PCE diperkirakan direvisi naik ke sekitar 3,0% (dari 2,4%), dengan PCE inti naik ke 2,7%.

Pada saat yang sama, The Fed kemungkinan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB (ke sekitar 2,0% dari 2,3%) dan menaikkan proyeksi tingkat pengangguran menjadi 4,5%. Mekanisme di balik revisi ini konsisten: harga energi yang lebih tinggi mengurangi pendapatan rumah tangga, menekan konsumsi, dan melemahkan permintaan tenaga kerja. Skenario stagflasi tetap menjadi risiko utama tahun ini - baik untuk dolar AS maupun imbal hasil obligasi.

Dot plot: sedikit lebih hawkish

Revisi kenaikan inflasi kemungkinan akan tercermin dalam dot plot, dengan jalur suku bunga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Desember. Namun, tidak cukup untuk mengubah prospek median tahun 2026.

Skenario utama masih menunjukkan satu pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin, dan tidak ada peserta yang diperkirakan memproyeksikan kenaikan suku bunga. Bahkan anggota paling hawkish, Beth Hammack, kemungkinan akan mempertahankan jalur stabil, menganggap kebijakan saat ini relatif netral.

Pernyataan: perubahan nada yang halus

Penyesuaian paling mungkin dalam panduan ke depan akan bersifat evolusioner, bukan dramatis. The Fed dapat mengganti frasa “penyesuaian tambahan” dengan “penyesuaian di masa depan” yang lebih netral, sekaligus menghapus bias pelonggaran implisit.

Perubahan kecil ini menjadi sinyal penting -menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dan kesiapan untuk bertindak ke dua arah, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga secara teoritis.

Pasar tenaga kerja mulai retak?

Salah satu data paling mengejutkan sejak pertemuan sebelumnya adalah penurunan 92 ribu dalam nonfarm payroll Februari. Analisis terbaru menunjukkan pelemahan sebenarnya bisa lebih besar - berpotensi direvisi menjadi -112 ribu.

Hal ini penting karena:

Indikator sektor swasta secara historis efektif memprediksi revisi,

Beberapa pembuat kebijakan mungkin menyimpulkan bahwa pasar tenaga kerja tidak stabil, melainkan memburuk.

Sinyal tambahan dari Beige Book menunjukkan perekrutan stagnan di sebagian besar wilayah dan aktivitas ekonomi melambat antara Januari hingga pertengahan Februari.

Perpecahan di dalam The Fed

Terdapat perbedaan pandangan yang jelas dalam The Fed terkait bagaimana menafsirkan guncangan pasokan saat ini. Dari perspektif model (FRB/US), kenaikan harga minyak dan tarif harus dianggap sementara, selama ekspektasi inflasi tetap terkendali. Dalam kerangka ini, kebijakan optimal tetap condong ke pelonggaran, karena harga energi tinggi pada akhirnya menekan permintaan dan menurunkan inflasi inti.

Namun, sikap dominan dalam FOMC saat ini lebih berhati-hati. Kelompok hawkish fokus pada risiko inflasi jangka pendek, yang kemungkinan akan menahan pemotongan suku bunga setidaknya hingga paruh pertama tahun ini.

Skenario: pemangkasan tertunda

Menurut Bloomberg Economics, inflasi akan terus naik pada Maret dan April, mencapai puncak pada Mei. Setelah itu, dampak permintaan yang melemah dan pasar tenaga kerja yang mendingin akan mulai mendominasi. Dalam skenario ini, The Fed kemungkinan tetap menahan suku bunga pada paruh pertama tahun, sebelum akhirnya dipaksa melakukan pemotongan lebih agresif pada paruh kedua untuk mengejar siklus ekonomi. Rapat FOMC Maret kemungkinan akan bernada lebih hawkish, baik dalam pernyataan maupun proyeksi terbaru. Namun, data makroekonomi semakin menunjukkan peningkatan risiko penurunan. Akibatnya, The Fed bisa terjebak dalam dilema klasik kebijakan: merespons tekanan inflasi jangka pendek dengan menunda pelonggaran, hanya untuk kemudian dipaksa memangkas suku bunga lebih cepat ketika kondisi ekonomi melemah.

VanEck Gold Miners ETF (GDX.US)

ETF GDX merupakan dana investasi terbesar di dunia yang berinvestasi pada saham-saham perusahaan pertambangan emas, yang mengoptimalkan keuntungan melalui daya tuas bisnis perusahaan alih-alih hanya memiliki emas fisik. Saat ini, di tengah melemahnya harga emas, harga sertifikat dana ini juga mencatatkan penurunan sebesar 5% dan menembus ke bawah level terendah baru-baru ini di angka US$92,26.