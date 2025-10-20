Pasar saham AS mengawali minggu ini dengan penuh optimisme.

Indeks US100, US500, dan US2000 masing-masing naik 1.43%, 1.14%, dan 1.87%, menandai sesi yang solid di Wall Street. Peningkatan sentimen ini didorong oleh membaiknya komunikasi antara Amerika Serikat dan China, yang memunculkan kembali harapan akan kesepakatan dagang.

Dalam konferensi pers, Presiden Donald Trump menyatakan: “Saya pikir China akan membuat kesepakatan dengan kami.”

Trump menambahkan bahwa setelah kunjungan ke Korea Selatan, ia berharap dapat menyelesaikan “kesepakatan besar” dengan China, termasuk komitmen Beijing untuk membeli kedelai AS guna melindungi petani Amerika. Ia memperingatkan bahwa jika China menolak bekerja sama, maka “mereka akan menghadapi masalah serius”, dan mengancam akan membatasi ekspor pesawat serta logam tanah jarang (rare earths) sebagai bentuk tekanan dalam negosiasi. Trump juga menyebut telah menerima undangan untuk berkunjung ke China awal tahun depan dan menegaskan hubungan baiknya dengan Presiden Xi Jinping.

Selain itu, pejabat Gedung Putih Hassett mengatakan bahwa penutupan pemerintah AS (government shutdown) mungkin akan berakhir minggu ini, yang menambah dorongan positif bagi pasar.

Pasar Forex hari ini didominasi oleh mata uang Antipodean, seperti dolar Australia (AUD) dan dolar Selandia Baru (NZD), yang menunjukkan kinerja kuat terhadap dolar AS. Sebaliknya, pound sterling Inggris dan euro menjadi mata uang dengan performa terlemah pada sesi perdagangan hari ini.

Indeks saham Eropa juga menguat pada sesi pertama minggu ini, didukung optimisme terhadap anggaran Prancis dan hasil positif dari sektor defensif.

Namun, penguatan FRA40 (CAC 40) terhenti setelah BNP Paribas (BNP.FR) anjlok 8%. Penurunan tajam ini terjadi setelah laporan bahwa pengadilan AS memutuskan BNP bersalah membantu pemerintah Sudan dalam pelanggaran sanksi dan genosida, yang dapat membuat bank harus membayar miliaran dolar kompensasi. BNP menyebut putusan tersebut “tidak benar” dan berencana mengajukan banding.

Saham Amazon (AMZN.US) naik kembali setelah layanan Amazon Web Services (AWS) mengalami gangguan besar secara global, yang menyebabkan interupsi di berbagai platform online populer. Gangguan tersebut kini sudah teratasi sebagian, dan pasar menilai insiden ini tidak berdampak jangka panjang terhadap bisnis AWS.

Harga gas alam AS (NATGAS) melonjak 12%, dengan kontrak November mencapai $3.34/mmBtu, tertinggi dalam hampir dua minggu. Kenaikan ini dipicu oleh prakiraan cuaca dingin yang meningkatkan permintaan pemanas, mendorong proyeksi jam pemanasan dua minggu naik dari 118 menjadi 164.

Sementara itu, harga emas mulai stabil setelah anjlok hampir 2% pada Jumat lalu dari rekor $4.378 per ons.