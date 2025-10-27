- Keputusan suku bunga The Fed pada Rabu
- kita juga akan mendapatkan keputusan dari ECB, BOJ, dan BOC
Kita memulai minggu yang menarik di pasar keuangan global. Meski kalender hari ini relatif sepi, serangkaian peristiwa ekonomi penting menanti di paruh kedua minggu ini.
Yang paling ditunggu tentu saja keputusan suku bunga Federal Reserve pada Rabu malam waktu setempat. Setelah rilis data inflasi AS pada Jumat lalu, pasar kini sepenuhnya memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga dalam dua pertemuan berikutnya. Namun, yang lebih penting dari itu adalah komunikasi dan nada kebijakan The Fed, terutama kemungkinan pengumuman penghentian program pengurangan neraca (Quantitative Tightening – QT).
Selain The Fed, pekan ini juga akan diramaikan oleh keputusan suku bunga dari ECB, Bank of Japan, dan Bank of Canada. Pada Kamis, pasar global juga menanti pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden China, Xi Jinping, yang diharapkan menghasilkan kesepakatan dagang baru antara kedua negara.
Kalender Detail Pekan Ini
Senin, 27 Oktober
-
Sepanjang hari – Pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi
-
09:15 – Australia: Pidato Bullock dari RBA
-
10:00 – Jerman: Data IFO Oktober
-
15:30 – AS: Data Dallas Fed Manufacturing Oktober
Selasa, 28 Oktober
-
15:00 – AS: Data CB Consumer Confidence Oktober
-
15:00 – AS: Data Richmond Manufacturing Oktober
-
21:40 – AS: Data API Stok Minyak
Rabu, 29 Oktober
-
01:30 – Australia: Data CPI Kuartal III
-
14:45 – Kanada: Keputusan Suku Bunga BoC
-
15:30 – Kanada: Konferensi Pers BoC
-
16:30 – AS: Data EIA Stok Minyak
-
19:00 – AS: Keputusan Suku Bunga The Fed
-
19:30 – AS: Konferensi Pers Powell
-
Setelah penutupan Wall Street: Laporan keuangan Meta, Alphabet, dan Microsoft
Kamis, 30 Oktober
-
Sepanjang hari – Pertemuan Trump–Xi
-
00:00 – Jepang: Keputusan Suku Bunga BoJ
-
11:00 – Zona Euro: Laporan GDP Kuartal III
-
14:00 – Jerman: Data CPI Oktober
-
14:15 – Zona Euro: Keputusan Suku Bunga ECB
-
15:30 – AS: Data EIA Persediaan Gas Alam
-
Setelah penutupan Wall Street: Laporan keuangan Apple dan Amazon
Jumat, 31 Oktober
-
00:30 – Jepang: Inflasi wilayah Tokyo
-
00:50 – Jepang: Penjualan Ritel September
-
02:30 – China: Data PMI Oktober
-
08:00 – Jerman: Penjualan Ritel September
-
10:00 – Polandia: Data CPI Oktober
-
11:00 – Zona Euro: Inflasi Oktober
