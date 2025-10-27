Kita memulai minggu yang menarik di pasar keuangan global. Meski kalender hari ini relatif sepi, serangkaian peristiwa ekonomi penting menanti di paruh kedua minggu ini.

Yang paling ditunggu tentu saja keputusan suku bunga Federal Reserve pada Rabu malam waktu setempat. Setelah rilis data inflasi AS pada Jumat lalu, pasar kini sepenuhnya memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga dalam dua pertemuan berikutnya. Namun, yang lebih penting dari itu adalah komunikasi dan nada kebijakan The Fed, terutama kemungkinan pengumuman penghentian program pengurangan neraca (Quantitative Tightening – QT).

Selain The Fed, pekan ini juga akan diramaikan oleh keputusan suku bunga dari ECB, Bank of Japan, dan Bank of Canada. Pada Kamis, pasar global juga menanti pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden China, Xi Jinping, yang diharapkan menghasilkan kesepakatan dagang baru antara kedua negara.

Kalender Detail Pekan Ini

Senin, 27 Oktober

Sepanjang hari – Pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi

09:15 – Australia: Pidato Bullock dari RBA

10:00 – Jerman: Data IFO Oktober

15:30 – AS: Data Dallas Fed Manufacturing Oktober



Selasa, 28 Oktober

15:00 – AS: Data CB Consumer Confidence Oktober

15:00 – AS: Data Richmond Manufacturing Oktober

21:40 – AS: Data API Stok Minyak



Rabu, 29 Oktober

01:30 – Australia: Data CPI Kuartal III

14:45 – Kanada: Keputusan Suku Bunga BoC

15:30 – Kanada: Konferensi Pers BoC

16:30 – AS: Data EIA Stok Minyak

19:00 – AS: Keputusan Suku Bunga The Fed

19:30 – AS: Konferensi Pers Powell

Setelah penutupan Wall Street: Laporan keuangan Meta, Alphabet, dan Microsoft



Kamis, 30 Oktober

Sepanjang hari – Pertemuan Trump–Xi

00:00 – Jepang: Keputusan Suku Bunga BoJ

11:00 – Zona Euro: Laporan GDP Kuartal III

14:00 – Jerman: Data CPI Oktober

14:15 – Zona Euro: Keputusan Suku Bunga ECB

15:30 – AS: Data EIA Persediaan Gas Alam

Setelah penutupan Wall Street: Laporan keuangan Apple dan Amazon

Jumat, 31 Oktober