Sentimen Pasar dan Gambaran Makroekonomi

Sentimen di pasar AS tetap sangat optimistis pada pembukaan perdagangan Jumat, dengan saham-saham berada di jalur untuk mencatat rangkaian penguatan mingguan terpanjang sejak 2023. Optimisme tersebut didukung oleh injeksi likuiditas yang besar dan data makroekonomi yang tetap kuat. Risk appetite investor juga meningkat setelah indeks volatilitas VIX turun ke level terendah sejak awal Februari, meskipun sempat terjadi kenaikan teknikal singkat pada futures pagi hari.

Pasar juga menunjukkan optimisme besar menjelang akhir pekan terkait perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Kedua pihak dalam konflik melaporkan kemajuan negosiasi diplomatik, yang kembali mendorong penurunan harga minyak mentah. Momentum pasar turut diperkuat oleh gelombang agresif buyback saham dan aksi akuisisi berbasis kas. Menurut data EPFR, total nilai pembelian saham korporasi sudah melampaui USD 1 triliun sepanjang 2026. Berbeda dengan tren global yang lebih lemah, data S&P PMI yang dirilis Kamis menunjukkan ekonomi AS tetap resilien, khususnya di sektor manufaktur. Semakin terlihat bahwa belanja CAPEX AI mulai memberikan dampak nyata terhadap data makroekonomi AS.

Tidak mengejutkan, mengingat dominasi saham teknologi besar, sektor inti Nasdaq 100 kembali menjadi pemimpin penguatan hari ini. Sumber: Bloomberg Finance LP

Analisis Nasdaq 100 (US100)

S&P 500 (US500) dan Nasdaq 100 (US100) masing-masing naik sekitar 0,5% pada awal sesi cash market sebelum sedikit memangkas kenaikan ke area 0,3%–0,4%. Hal tersebut membuat kedua indeks hanya terpaut sangat tipis dari rekor tertinggi sepanjang masa. Sebagai pengingat, pasar AS akan tutup pada Senin dalam rangka Memorial Day, sementara perdagangan futures akan berlangsung lebih singkat hingga pukul 19:00 CET.

Nasdaq 100 tetap bergerak naik meskipun saham Nvidia mengalami pullback. Walaupun Nvidia merilis hasil keuangan yang sangat kuat, pengumuman tersebut justru memicu aksi profit taking di kalangan investor. Sebaliknya, saham mega-cap seperti Apple dan AMD diperdagangkan dekat level puncaknya, sementara Microsoft dan Meta Platforms masih cukup jauh dari rekor historis mereka. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang bagi indeks utama untuk melanjutkan penguatan.

Corporate Highlights

IBM (+2.2%) menguat setelah pemerintah AS mengumumkan pendanaan USD 2 miliar untuk pengembangan fasilitas wafer quantum.

Workday (WDAY) Workday naik 6,8% setelah sebelumnya sempat melonjak hingga 12% pada pre-market. Kenaikan dipicu hasil kuartal pertama yang melampaui ekspektasi Wall Street.

Workday naik 6,8% setelah sebelumnya sempat melonjak hingga 12% pada pre-market. Kenaikan dipicu hasil kuartal pertama yang melampaui ekspektasi Wall Street. Zoom Communications (ZM) Zoom melonjak 11% setelah merilis earnings di atas ekspektasi dan menaikkan outlook tahunan. Saham juga didukung upgrade rating dari KeyBanc menjadi Sector Weight.

Zoom melonjak 11% setelah merilis earnings di atas ekspektasi dan menaikkan outlook tahunan. Saham juga didukung upgrade rating dari KeyBanc menjadi Sector Weight. Take-Two Interactive (TTWO) Take-Two turun 4,4%, membalikkan kenaikan pre-market hingga 5%. Hal ini terjadi meskipun perusahaan mencatat hasil kuartalan solid dan secara resmi mengonfirmasi tanggal rilis GTA VI pada 19 November.

Take-Two turun 4,4%, membalikkan kenaikan pre-market hingga 5%. Hal ini terjadi meskipun perusahaan mencatat hasil kuartalan solid dan secara resmi mengonfirmasi tanggal rilis GTA VI pada 19 November. Peloton (PTON) Peloton melonjak 11% setelah diumumkan kedua saham akan masuk ke indeks S&P SmallCap 600.

Saham perusahaan China yang terdaftar di AS melemah. Alibaba (BABA) turun 1,1%, sementara Trip.com (TCOM) turun 2,2%. Tekanan berasal dari kekhawatiran terhadap rencana regulator sekuritas China untuk menghukum broker lintas negara.

​​​​​​​​​​​​​​Sumber: Bloomberg Finance LP