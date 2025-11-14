Baca selengkapnya
14.19 · 14 November 2025

Economic Calendar: Fokus ke GDP Zona Euro & Pidato Anggota FOMC 🎙️

Hari ini, fokus utama kalender ekonomi adalah laporan GDP kuartal III 2025 Zona Euro, yang merupakan rilis kedua dari tiga pembacaan resmi. Ekspektasi pasar menunjukkan kenaikan tipis secara kuartalan, namun pertumbuhan tahunan yang sedikit melambat dibanding Q2 2025.

Selanjutnya, perhatian investor akan beralih ke pidato beberapa anggota FOMC di Amerika Serikat — Bostic, Schmid, dan Logan. Pidato mereka menjadi penting setelah pernyataan pejabat The Fed sebelumnya mengisyaratkan dukungan untuk menghentikan sementara pemangkasan suku bunga pada pertemuan Desember. Saat ini, peluang pemangkasan suku bunga turun menjadi 52%, jauh lebih rendah dibanding 94% sebulan lalu.

Kalender Ekonomi Lengkap Hari Ini

07:45 AM GMT – Prancis: Data Inflasi Oktober

  • CPI y/y: perkiraan 1,0%, sebelumnya 1,2%
     
  • CPI m/m: perkiraan 0,1%, sebelumnya –1,0%
     
  • HICP y/y: perkiraan 0,9%, sebelumnya 1,1%
     
  • HICP m/m: perkiraan 0,1%, sebelumnya –1,1%
     

08:00 AM GMT – Spanyol: Data Inflasi Oktober

  • CPI m/m: perkiraan 0,7%, sebelumnya –0,3%
     
  • CPI y/y: perkiraan 3,1%, sebelumnya 3,0%
     
  • HICP m/m: perkiraan 0,5%, sebelumnya 0,2%
     
  • HICP y/y: perkiraan 3,2%, sebelumnya 3,0%
     

10:00 AM GMT – Zona Euro: Data Ketenagakerjaan

  • Perubahan lapangan kerja (Q3): perkiraan 0,1% QoQ, sebelumnya 0,1% QoQ
     
  • Perubahan lapangan kerja (Q3): sebelumnya 0,6% YoY
     

10:00 AM GMT – Zona Euro: Data GDP Q3

  • GDP QoQ: perkiraan 0,2%, sebelumnya 0,1%
     
  • GDP YoY: perkiraan 1,3%, sebelumnya 1,5%
     

10:30 AM GMT – Zona Euro:

  • Pidato anggota ECB Elderson
     

11:00 AM GMT – Jerman:

  • Pidato Wakil Presiden Bundesbank Buch
     

12:30 PM GMT – Amerika Serikat: Data Ketenagakerjaan

  • Continuing Jobless Claims: sebelumnya 1,926K
     
  • Jobless Claims 4-Week Avg.: sebelumnya 237,5K
     
  • Produktivitas Nonfarm (Q3): sebelumnya 3,3% QoQ
     

01:30 PM GMT – Kanada:

  • Penjualan manufaktur September: perkiraan +2,8% MoM, sebelumnya –1,0% MoM
     

01:30 PM GMT – Zona Euro:

  • Pidato anggota ECB Elderson
     

01:30 PM GMT – Jerman:

  • Pidato anggota Bundesbank Mauderer
     

02:20 PM GMT – Amerika Serikat:

  • Pidato anggota FOMC Raphael Bostic
     

03:00 PM GMT – Zona Euro:

  • Pidato anggota ECB Philip Lane
     

03:05 PM GMT – Amerika Serikat:

  • Pidato anggota FOMC Schmid
     

07:30 PM GMT – Amerika Serikat:

  • Pidato anggota FOMC Lorie Logan
     

08:20 PM GMT – Amerika Serikat:

Pidato tambahan FOMC Raphael Bostic

