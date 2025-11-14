Hari ini, fokus utama kalender ekonomi adalah laporan GDP kuartal III 2025 Zona Euro, yang merupakan rilis kedua dari tiga pembacaan resmi. Ekspektasi pasar menunjukkan kenaikan tipis secara kuartalan, namun pertumbuhan tahunan yang sedikit melambat dibanding Q2 2025.
Selanjutnya, perhatian investor akan beralih ke pidato beberapa anggota FOMC di Amerika Serikat — Bostic, Schmid, dan Logan. Pidato mereka menjadi penting setelah pernyataan pejabat The Fed sebelumnya mengisyaratkan dukungan untuk menghentikan sementara pemangkasan suku bunga pada pertemuan Desember. Saat ini, peluang pemangkasan suku bunga turun menjadi 52%, jauh lebih rendah dibanding 94% sebulan lalu.
Kalender Ekonomi Lengkap Hari Ini
07:45 AM GMT – Prancis: Data Inflasi Oktober
- CPI y/y: perkiraan 1,0%, sebelumnya 1,2%
- CPI m/m: perkiraan 0,1%, sebelumnya –1,0%
- HICP y/y: perkiraan 0,9%, sebelumnya 1,1%
- HICP m/m: perkiraan 0,1%, sebelumnya –1,1%
08:00 AM GMT – Spanyol: Data Inflasi Oktober
- CPI m/m: perkiraan 0,7%, sebelumnya –0,3%
- CPI y/y: perkiraan 3,1%, sebelumnya 3,0%
- HICP m/m: perkiraan 0,5%, sebelumnya 0,2%
- HICP y/y: perkiraan 3,2%, sebelumnya 3,0%
10:00 AM GMT – Zona Euro: Data Ketenagakerjaan
- Perubahan lapangan kerja (Q3): perkiraan 0,1% QoQ, sebelumnya 0,1% QoQ
- Perubahan lapangan kerja (Q3): sebelumnya 0,6% YoY
10:00 AM GMT – Zona Euro: Data GDP Q3
- GDP QoQ: perkiraan 0,2%, sebelumnya 0,1%
- GDP YoY: perkiraan 1,3%, sebelumnya 1,5%
10:30 AM GMT – Zona Euro:
- Pidato anggota ECB Elderson
11:00 AM GMT – Jerman:
- Pidato Wakil Presiden Bundesbank Buch
12:30 PM GMT – Amerika Serikat: Data Ketenagakerjaan
- Continuing Jobless Claims: sebelumnya 1,926K
- Jobless Claims 4-Week Avg.: sebelumnya 237,5K
- Produktivitas Nonfarm (Q3): sebelumnya 3,3% QoQ
01:30 PM GMT – Kanada:
- Penjualan manufaktur September: perkiraan +2,8% MoM, sebelumnya –1,0% MoM
01:30 PM GMT – Zona Euro:
- Pidato anggota ECB Elderson
01:30 PM GMT – Jerman:
- Pidato anggota Bundesbank Mauderer
02:20 PM GMT – Amerika Serikat:
- Pidato anggota FOMC Raphael Bostic
03:00 PM GMT – Zona Euro:
- Pidato anggota ECB Philip Lane
03:05 PM GMT – Amerika Serikat:
- Pidato anggota FOMC Schmid
07:30 PM GMT – Amerika Serikat:
- Pidato anggota FOMC Lorie Logan
08:20 PM GMT – Amerika Serikat:
Pidato tambahan FOMC Raphael Bostic
Morning wrap (17.11.2025)
Daily Summary: Wall Street Coba Hentikan Aksi Jual 📉 Emas Turun 1.8%, Bitcoin Anjlok 4.5%
Morning Wrap (14.11.2025): Pasar Asia Melemah, Risiko Global Naik
Morning Wrap (13.11.2025): Pasar Asia Optimistis, Shutdown AS Berakhir