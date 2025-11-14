Hari ini, fokus utama kalender ekonomi adalah laporan GDP kuartal III 2025 Zona Euro, yang merupakan rilis kedua dari tiga pembacaan resmi. Ekspektasi pasar menunjukkan kenaikan tipis secara kuartalan, namun pertumbuhan tahunan yang sedikit melambat dibanding Q2 2025.

Selanjutnya, perhatian investor akan beralih ke pidato beberapa anggota FOMC di Amerika Serikat — Bostic, Schmid, dan Logan. Pidato mereka menjadi penting setelah pernyataan pejabat The Fed sebelumnya mengisyaratkan dukungan untuk menghentikan sementara pemangkasan suku bunga pada pertemuan Desember. Saat ini, peluang pemangkasan suku bunga turun menjadi 52%, jauh lebih rendah dibanding 94% sebulan lalu.

Kalender Ekonomi Lengkap Hari Ini

07:45 AM GMT – Prancis: Data Inflasi Oktober

CPI y/y: perkiraan 1,0% , sebelumnya 1,2%



CPI m/m: perkiraan 0,1% , sebelumnya –1,0%



HICP y/y: perkiraan 0,9% , sebelumnya 1,1%



HICP m/m: perkiraan 0,1% , sebelumnya –1,1%



08:00 AM GMT – Spanyol: Data Inflasi Oktober

CPI m/m: perkiraan 0,7% , sebelumnya –0,3%



CPI y/y: perkiraan 3,1% , sebelumnya 3,0%



HICP m/m: perkiraan 0,5% , sebelumnya 0,2%



HICP y/y: perkiraan 3,2% , sebelumnya 3,0%



10:00 AM GMT – Zona Euro: Data Ketenagakerjaan

Perubahan lapangan kerja (Q3): perkiraan 0,1% QoQ , sebelumnya 0,1% QoQ



Perubahan lapangan kerja (Q3): sebelumnya 0,6% YoY



10:00 AM GMT – Zona Euro: Data GDP Q3

GDP QoQ: perkiraan 0,2% , sebelumnya 0,1%



GDP YoY: perkiraan 1,3% , sebelumnya 1,5%



10:30 AM GMT – Zona Euro:

Pidato anggota ECB Elderson



11:00 AM GMT – Jerman:

Pidato Wakil Presiden Bundesbank Buch



12:30 PM GMT – Amerika Serikat: Data Ketenagakerjaan

Continuing Jobless Claims: sebelumnya 1,926K



Jobless Claims 4-Week Avg.: sebelumnya 237,5K



Produktivitas Nonfarm (Q3): sebelumnya 3,3% QoQ



01:30 PM GMT – Kanada:

Penjualan manufaktur September: perkiraan +2,8% MoM , sebelumnya –1,0% MoM



01:30 PM GMT – Zona Euro:

Pidato anggota ECB Elderson



01:30 PM GMT – Jerman:

Pidato anggota Bundesbank Mauderer



02:20 PM GMT – Amerika Serikat:

Pidato anggota FOMC Raphael Bostic



03:00 PM GMT – Zona Euro:

Pidato anggota ECB Philip Lane



03:05 PM GMT – Amerika Serikat:

Pidato anggota FOMC Schmid



07:30 PM GMT – Amerika Serikat:

Pidato anggota FOMC Lorie Logan



08:20 PM GMT – Amerika Serikat:

Pidato tambahan FOMC Raphael Bostic