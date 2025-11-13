Amerika Serikat akhirnya merayakan berakhirnya penutupan pemerintahan (shutdown), menandai berakhirnya kebuntuan politik dan kembalinya pendanaan untuk program-program penting. Namun, pasar saham tampaknya tidak ikut merayakan. Sesi perdagangan di Wall Street dibuka dengan penurunan yang nyata. Kontrak berjangka US100 turun sekitar 1%, sementara S&P500 dan Russell 2000 masing-masing melemah 0,5% pada awal perdagangan. Kelemahan pasar AS juga tercermin dari penurunan tajam dolar AS, yang melemah terhadap sebagian besar mata uang utama. Indeks Dolar (DXY) turun lebih dari 0,2%, menyentuh level terendah dalam tiga minggu.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Pemimpin penurunan di awal sesi adalah saham-saham teknologi dan ritel, sementara sektor industri mengalami koreksi yang lebih ringan.

Menariknya, sektor kesehatan (healthcare) menjadi penopang utama hari ini, mencatatkan penguatan meskipun pasar melemah secara umum.



Data Makroekonomi:

Di sisi makro, pasar menantikan rilis data perubahan stok minyak dan bensin dari EIA hari ini. Selain itu, dua pejabat The Fed, yakni Alberto Musalem (Fed St. Louis) dan Beth M. Hammack (anggota FOMC), dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai kebijakan moneter.

US100 (D1)

Sumber: xStation5

Harga pada grafik harian melanjutkan penurunan dan berhenti di area support USD 25.300. Upaya pembeli untuk mempertahankan tren naik sebelumnya gagal menahan tekanan jual. Target berikutnya bagi pihak pembeli adalah mempertahankan level saat ini dan mencoba konsolidasi untuk pemulihan. Namun, jika penjual berhasil menembus dukungan di USD 25.300, harga berpotensi mengalami koreksi lebih dalam menuju USD 24.640.

