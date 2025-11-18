Sesi perdagangan hari ini di Eropa didominasi penjual, dengan indeks DAX Jerman turun hampir 1,8% dan FTSE Inggris melemah hampir 1,3%. Saham perusahaan tembakau Imperial Brands naik lebih dari 2% setelah peningkatan volume penjualan. WIG20 turun lebih dari 1,7%, bergerak menuju area 2.900 poin. Setelah gelombang jual besar di awal sesi, indeks AS mulai pulih sekitar pukul 4 sore BST. US500 kini hanya turun kurang dari 0,2%, dibandingkan hampir -1,1% sesaat setelah pembukaan. Namun sektor teknologi tetap tertekan, dipimpin oleh Microsoft dan Amazon.

Analis Rothschild & Co Redburn menurunkan rating kedua perusahaan tersebut dari “buy” menjadi “neutral,” dan memotong target harga Microsoft, sementara target untuk Amazon tetap di $250 per saham. Target Microsoft diturunkan menjadi $500 per saham. Keputusan ini terutama dikaitkan dengan tingkat investasi terkait AI yang dianggap terlalu tinggi.

Saham Home Depot turun hampir 4% hari ini setelah perusahaan memangkas target penjualannya tahun ini, kembali menandakan melemahnya permintaan di ekonomi AS dan kehati-hatian konsumen. Nvidia juga melemah lebih dari 1% menjelang laporan keuangan besok yang akan dirilis setelah sesi AS berakhir.

Dari sisi makro, revisi US Core Durable Goods (Oktober) tercatat MoM: 0,3% vs 0,4% ekspektasi dan 0,4% sebelumnya. Durable Goods Revised YoY berada di 2,9% (sesuai estimasi). Factory Orders MoM tercatat 1,4% (sesuai ekspektasi) dari sebelumnya -1,3%. Indeks NAHB Housing Market tercatat 38 vs ekspektasi 37 dan 37 sebelumnya.

Emas naik 0,6% dan terus rebound dari area EMA 50 hari, sementara perak menguat lebih dari 1%. Futures Indeks Dolar AS diperdagangkan sedikit lebih tinggi, dan EURUSD naik tipis dari 1.157 ke 1.158. Donald Trump mengumumkan bahwa Arab Saudi akan berinvestasi 600 miliar dolar di AS dalam perjanjian perdagangan baru, sementara pejabat Saudi menyatakan investasi tersebut dapat meningkat hingga 1 triliun dolar.

AS juga mempertimbangkan pembatasan ekspor chip AI canggih yang menuju Arab Saudi. Diskusi tambahan menyebut bahwa AS sedang mengevaluasi perjanjian nuklir sipil dengan Saudi, yang berpotensi membuka pintu kerja sama militer. Kemungkinan sebagian dana 600 miliar dolar tersebut akan mendukung investasi infrastruktur AI di AS.

Harga minyak naik untuk sesi keempat berturut-turut dan mendekati 65 dolar per barel. Futures gas alam Henry Hub (NATGAS) juga rebound kuat, naik dari sekitar 4,22 ke 4,38 hanya dalam tiga jam antara pukul 4 sore BST dan 7 malam BST. Sentimen pasar kripto tetap lemah. Bitcoin turun ke 90.000 dolar sebelum pulih kembali di atas 93.000 dolar. Ethereum juga menghapus penurunan sebelumnya, naik dari 2.930 dolar ke sekitar 3.150 dolar.