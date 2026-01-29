- Sentimen pasar saham Eropa bergerak mixed hari ini. Indeks DAX Jerman turun lebih dari 2% seiring aksi jual tajam pada raksasa software SAP, yang mengecewakan pasar terkait backlog dan memicu kekhawatiran terhadap permintaan solusi perusahaan tersebut. Indeks FTSE Inggris naik tipis kurang dari 0,2%, sementara CAC40 Prancis ditutup stagnan.
- Aksi jual di pasar saham AS semakin dalam setelah saham Microsoft anjlok lebih dari 10%, menyeret seluruh sektor software. Saham Microsoft kini turun hampir 12% akibat kekhawatiran bahwa belanja investasi terkait AI (CAPEX) mulai berlebihan. Bahkan lonjakan lebih dari 10% pada saham Meta Platforms tidak cukup untuk membalikkan sentimen di sektor Big Tech secara keseluruhan, dan investor kini bersiap menghadapi rilis laporan keuangan Apple setelah penutupan pasar AS.
- Indeks US100 sempat jatuh hampir 2,2%, namun saat ini turun sekitar 1,6% dan mencoba melakukan stabilisasi setelah aksi jual tajam. Indeks DJIA (US30) menunjukkan ketahanan terbaik, sementara US500 yang komposisi teknologinya lebih kecil turun sekitar 0,8%. Di antara saham berkapitalisasi besar, Meta, IBM, Lockheed Martin, dan Caterpillar memimpin penguatan hari ini — keempatnya mencatat kejutan positif pada laporan keuangan kuartalan.
- Tekanan jual di pasar saham juga merembet ke aset lain yang sebelumnya mencatat kenaikan signifikan, termasuk logam mulia. Harga emas terkoreksi dari level tertinggi sepanjang masa di sekitar $5.600 per ons dan kini diperdagangkan di kisaran $5.350 per ons. Sementara itu, harga perak rebound dari sekitar $106 per ons ke hampir $115 per ons.
- Harga minyak melonjak hampir 3% dan mendekati $70 per barel seiring meningkatnya risiko potensi serangan AS terhadap Iran. Amerika Serikat telah memusatkan kekuatan Angkatan Laut dalam jumlah besar di sekitar Iran, dan Presiden Trump memperingatkan bahwa jika Teheran tidak menandatangani kesepakatan nuklir, AS akan terpaksa mengambil tindakan.
- Berdasarkan data EIA, perubahan mingguan persediaan gas alam AS tercatat -242 bcf, dibandingkan perkiraan -238 bcf dan -120 bcf pada periode sebelumnya. Kontrak berjangka gas alam Henry Hub AS sempat melemah setelah rilis data tersebut karena penurunan stok hampir sepenuhnya sesuai perkiraan, namun pada malam hari harga kembali rebound menuju area $3,85 per MMBtu.
- Di pasar valuta asing, EURUSD berhasil “mempertahankan” area 1,19 dan perlahan bergerak kembali ke atas 1,195. Pasar kripto kembali tertekan seiring pelemahan Bitcoin yang turun lebih dari 5% ke bawah $84.000, sementara Ethereum melemah sekitar 6% ke area $2.850.
