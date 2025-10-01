Daily Summary: Wall Street Dekati Rekor Tertinggi Meski Risiko Shutdown AS

Futures di Wall Street sepenuhnya membalikkan kerugian dari sesi Asia. US500 naik sekitar 0,24% hanya dua jam sebelum penutupan sesi, sementara US100 menguat 0,42%.

Penurunan yang terlihat setelah penutupan kemarin, dan berlanjut sepanjang sesi Asia, dipicu oleh ketidakpastian terkait potensi government shutdown AS. Saat ini, Partai Republik belum mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat mengenai rancangan anggaran baru. Demokrat menuntut tambahan dana untuk layanan kesehatan, sedangkan Republik mendorong perpanjangan anggaran tahun lalu hingga November.

Shutdown pemerintah berarti banyak lembaga federal dapat menghentikan operasionalnya. Hingga 750.000 pegawai negeri diperkirakan akan terkena furlough sementara. Meski begitu, ada spekulasi bahwa Donald Trump dapat memanfaatkan shutdown untuk memangkas staf Departemen Kehakiman atau mengurangi jumlah pejabat pemerintah secara umum.

Laporan ketenagakerjaan ADP menunjukkan penurunan 32.000 pekerjaan pada September, menjadi laporan terburuk sejak Januari 2021. Data Agustus juga direvisi turun. Akibatnya, laporan NFP Jumat berisiko tidak dirilis karena Departemen Tenaga Kerja tidak beroperasi selama shutdown.

Pasar kini mengantisipasi bahwa, menyusul data ADP dan kemungkinan shutdown berkepanjangan, tingkat pengangguran AS Oktober bisa naik ke 4,7%. Hal ini akan memperkuat sinyal perlunya pemangkasan suku bunga yang lebih dalam oleh The Fed.

Dolar AS melemah secara luas akibat risiko shutdown, meski hal ini tidak berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membayar utang. Namun, shutdown yang lama dapat mendorong revisi turun pada proyeksi pertumbuhan PDB kuartal IV. Meski begitu, pasangan EURUSD terkoreksi dari sekitar 1,1770 ke bawah 1,1730 menjelang akhir sesi.

Fitch Ratings menegaskan shutdown tidak berdampak langsung pada prospek peringkat kredit AS, yang tetap di level AA+ dengan outlook stabil.

Harga emas terus menanjak, hampir menembus $3.900 per ons. Emas telah menguat lebih dari 16% sepanjang Q3, mencatat salah satu kinerja kuartalan terbaik dalam sejarah.

Indeks ISM Manufaktur AS naik ke 49,1 poin sesuai ekspektasi, dari 48,7 poin. Sub-indeks ketenagakerjaan pulih, meski masih di bawah 50. Sub-indeks harga sedikit turun tetapi tetap tinggi di atas 60. Sementara itu, sub-indeks pesanan baru kembali di bawah 50 setelah lonjakan sementara pada Agustus.

Persediaan minyak mentah AS naik 1,79 juta barel, melampaui ekspektasi dan berlawanan dengan laporan API kemarin yang menunjukkan penurunan 3,7 juta barel. Meski banyak operasi DOE berhenti, EIA berencana tetap merilis data dan mengumpulkan survei.

Di Jerman, PMI naik ke 49,5 dibanding ekspektasi 48,5, menandakan ekonomi sedikit lebih baik dari perkiraan. Namun di Prancis, PMI turun ke 48,2 (ekspektasi 48,1), jauh di bawah angka sebelumnya 50,4.

Inflasi CPI zona euro untuk September sesuai dengan perkiraan analis. Inflasi inti tetap di 2,3%, menandakan tekanan harga terkendali dan sejalan dengan target ECB. Hal ini memberi sinyal bahwa kebijakan moneter saat ini sudah tepat, tanpa perlu pengetatan tambahan.

PMI Polandia mengejutkan positif di 48,0 (ekspektasi 46,4), mengindikasikan stabilisasi aktivitas industri. Meski masih di bawah ambang 50, sektor manufaktur Polandia lebih baik dari yang diperkirakan.

Bitcoin naik hampir 3%, mendekati level psikologis $120.000. Ethereum juga menguat hampir 4%, menembus $4.300.

Nike merilis laporan keuangan Q3, sekaligus membuka musim earnings baru. Angka pertumbuhan tidak spektakuler, tetapi melampaui ekspektasi investor sehingga memberi sinyal perubahan prospek. Nike mencatat pendapatan $11,72 miliar, naik 1% YoY. Laba mencapai $727 juta, turun 31% dibanding tahun lalu, dengan margin tertekan. Namun pasar sebelumnya mengantisipasi hasil yang lebih buruk akibat masalah di China dan tarif impor.