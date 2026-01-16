Pasar menutup pekan dengan sentimen moderat positif, meskipun skala penguatan pada sesi Wall Street hari Jumat relatif terbatas. Russell 2000 menjadi pemimpin kenaikan dengan kontrak naik sekitar 0.5%, sementara indeks lainnya bergerak di kisaran kenaikan tipis sekitar 0.1%.

Musim laporan keuangan sektor keuangan perlahan mendekati akhir dan secara umum dapat dinilai sukses. Hampir seluruh pemain besar industri ini membukukan kinerja di atas ekspektasi pasar. Namun, terlihat perbedaan yang jelas antara dana investasi dan bank investasi yang tampil lebih unggul dibanding bank ritel dan komersial. Pada sesi Jumat, PNC Financial Services dan State Street menjadi pemimpin penguatan, sementara Regions Financial Corp mengecewakan investor. Pekan depan, perhatian pasar akan tertuju pada laporan keuangan BankCorp.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia lebih memilih Kevin Hassett tetap berada di posisinya sebagai Direktur National Economic Council. Pernyataan ini secara signifikan menurunkan peluang Hassett untuk menjadi Ketua Federal Reserve. Kevin Warsh kini muncul sebagai kandidat terdepan dalam bursa calon Ketua The Fed.

Trump juga mengumumkan rencana penerapan tarif tambahan terhadap negara-negara yang “tidak mau bekerja sama” terkait rencana akuisisi Greenland oleh Amerika Serikat.

Dari sisi data makro, pasar dikejutkan oleh kekuatan sektor industri Amerika Serikat. Produksi industri dan manufaktur mencatat pertumbuhan bulanan yang lebih kuat dari perkiraan, sementara tingkat utilisasi kapasitas juga meningkat. Meski demikian, laju pertumbuhan produksi secara tahunan menunjukkan perlambatan.

Kanada menandatangani perjanjian dagang dengan China yang mencakup penurunan tarif signifikan pada kendaraan listrik dan canola.

Di sisi lain, Venezuela dilaporkan akan kembali menjual minyak menggunakan dolar AS, menurut Reuters.

Di Eropa, sentimen investor menjelang akhir pekan cenderung negatif moderat. Sebagian besar indeks ditutup melemah, dengan CAC40 Prancis mencatat penurunan terbesar sekitar 0.65%. Indeks SMI Swiss turun 0.5%, sementara DAX Jerman melemah 0.3%. Kontrak berjangka menunjukkan perbaikan setelah penutupan pasar reguler, dan Spanyol menjadi pengecualian dengan kontrak SPA35 melonjak hingga 0.7%.

Data inflasi konsumen dari Jerman dan Italia masing-masing tercatat sesuai ekspektasi, yakni 1.8% dan 1.2% secara tahunan.

Novo Nordisk mencatat kemenangan penting dalam persaingan pasar obat penurun berat badan. Berdasarkan data resep di Amerika Serikat, obat Wegovy versi pil menghasilkan lebih dari 3.000 resep yang harus dipenuhi. Saham perusahaan melonjak lebih dari 6%.

Di pasar valuta asing, yen menguat tajam hingga mencapai level yang mulai memicu ekspektasi intervensi Bank of Japan dan mulai diperhitungkan oleh pasar. Euro dan dolar Kanada mengalami pelemahan ringan, sementara krona Swedia juga tertekan.

Pasar komoditas menunjukkan tekanan pada logam industri. Persediaan yang besar serta ketidakpastian terkait tarif menekan valuasi. Nikel mencatat penurunan terdalam hingga 4%, sementara timah dan tembaga masing-masing turun sekitar 3% dan 2.5%.

Harga komoditas energi relatif stabil. Minyak WTI bertahan di kisaran USD 59 per barel, dengan pasar mengantisipasi de-eskalasi lanjutan di kawasan Teluk Persia.

Logam mulia juga mengalami koreksi. Platinum mencatat penurunan terbesar lebih dari 4%, perak turun 3%, palladium melemah 2%, sementara emas membatasi penurunan di bawah 1%.