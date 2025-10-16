Indeks saham AS melemah menjelang akhir sesi, menghapus sebagian kenaikan awal. US500 dan US100 turun 0,30%, sementara US2000 melemah 1,20%.

Dolar AS juga tertekan dan menjadi salah satu mata uang G10 terlemah, hanya sedikit lebih kuat dari dolar Australia. USDIDX turun 0,35%, bereaksi terhadap zona resistansi kunci.

Harga emas kembali naik 2% dan mendekati level penting berikutnya di $4.300 per ons. Sehari sebelumnya, emas menembus $4.200, dengan kenaikan lebih dari 62% sejak awal tahun (YTD).

Pejabat The Fed terus menunjukkan nada dovish. Waller menilai data terkini mendukung pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan berikutnya, dan pemangkasan lanjutan masih mungkin dilakukan.

Barkin menyoroti “pergeseran jelas” di pasar tenaga kerja — banyak kandidat untuk setiap posisi, tanda melemahnya permintaan tenaga kerja. Ia menambahkan bahwa dengan berkurangnya data akibat shutdown, The Fed kini “terbang buta.”

Miran mendesak pemangkasan 50 basis poin, namun memperkirakan realisasinya hanya 25 bps, sambil menekankan bahwa ketegangan dagang AS–China adalah risiko utama jangka pendek.

Harga minyak WTI turun 2,05% ke $57 per barel. Presiden Donald Trump menutup pertemuan dengan Vladimir Putin, menyatakan puas dengan kemajuan pembicaraan. Penasihat senior dari kedua negara dijadwalkan bertemu kembali minggu depan.

Data EIA mingguan menunjukkan perubahan pasokan gas alam 80 bcf, sesuai ekspektasi XTB (76 bcf sebelumnya). Harga NATGAS melemah tipis setelah rilis data.

Saham Salesforce (CRM.US) melonjak 8% setelah meningkatkan proyeksi pendapatan di atas $60 miliar pada FY2030, mengalahkan ekspektasi analis ($58,37 miliar). Segmen Data & AI tumbuh 120% YoY dengan pendapatan $1,2 miliar di Q2.

Thermo Fisher Scientific (TMO.US) naik 4% di pra-pasar setelah mengumumkan kemitraan strategis dengan OpenAI untuk mengintegrasikan solusi AI di berbagai lini bisnis utama.

TSMC (TSM.US) membukukan hasil Q3 yang kuat, mengalahkan estimasi dengan pertumbuhan pendapatan dan laba signifikan, menegaskan kepemimpinannya di sektor chip AI. Permintaan tinggi dari Nvidia, Apple, dan segmen HPC menjadi pendorong utama.

Yen Jepang berakhir sebagai salah satu mata uang G10 terkuat, naik 0,5–0,7%. Dalam pidato di Okinawa, Naoki Tamura menyatakan argumen yang mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut di Jepang.