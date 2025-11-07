Daily Summary: Wall Street Melemah, Shutdown Berlanjut, Kripto Rebound

Akhir pekan tidak membawa perbaikan sentimen di pasar saham Amerika. Justru sebaliknya — NASDAQ100 turun hampir 2%, sementara Russell2000 dan S&P500 melemah lebih dari 1%. Dow Jones menjadi yang paling stabil, dengan penurunan terbatas sekitar 0,5%.

Data terbaru dari Universitas Michigan menunjukkan pelemahan signifikan dalam sentimen konsumen. Indeks yang menilai kondisi saat ini mencatat penurunan tajam, mengejutkan pelaku pasar dan menandakan tren negatif yang semakin jelas.

Kevin Hassett, penasihat ekonomi utama Gedung Putih, menyatakan bahwa dampak shutdown terhadap ekonomi AS “jauh lebih buruk dari perkiraan.”

Akibat kekurangan sumber daya dan personel ekstrem, FAA mengurangi lalu lintas udara di AS sebesar 4%, dan jika tidak ada kesepakatan anggaran baru, pengurangan bisa meningkat menjadi 6% pada Kamis mendatang.

Kinerja indeks Eropa sedikit lebih baik dibandingkan AS. Spanyol dan Polandia memimpin penurunan dengan indeks utama turun 1,5%. DAX40 (Jerman) dan FTSE 100 (Inggris) turun sekitar 0,5%, sementara CAC40 (Prancis) justru mencatat kenaikan 0,3%.

Meskipun indeks saham global menurun, pergerakan di pasar komoditas tetap terkendali. Kopi melonjak hampir 4%, Kakao turun 3%, dan Gandum turun 1,5%.

Logam mulia mencatat kenaikan moderat, dengan emas naik sekitar 0,6% dan kembali menembus level $4.000 per ons. Palladium dan platinum masing-masing naik 1,2%.

Pasar kripto menolak mengikuti penurunan saham dan justru memulihkan kerugian awal pekan. Bitcoin naik 1,2%, kembali di atas $100.000. Ethereum menguat lebih dari 3%. Kenaikan token-token kecil bahkan mencapai puluhan persen.

Di pasar valuta asing, dolar AS menjadi mata uang terlemah di antara mayor currencies, turun terhadap euro (-0,2%) dan franc Swiss (-0,2%). Sebaliknya, dolar Kanada dan poundsterling Inggris justru menguat.

Airbnb (ABNB.US) – Pendapatan kuartalan melampaui ekspektasi, namun EPS mengecewakan dan margin tertekan oleh tax write-off serta investasi baru. Hal positif bagi investor adalah rencana ekspansi ke pasar Asia dan Amerika Selatan, serta pengembangan sistem pembayaran cicilan.