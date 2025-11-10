Futures US100 naik sekitar 1,5% hari ini menjelang pembukaan pasar Amerika Serikat, memulihkan sebagian kerugian sebelumnya di tengah perbaikan sentimen terkait shutdown pemerintah AS yang masih berlangsung.

Serangkaian pemungutan suara di Senat mendekatkan peluang disahkannya paket pendanaan sementara. Pasar menafsirkan perkembangan ini sebagai langkah nyata menuju akhir dari shutdown yang telah berlangsung lebih dari 40 hari, meskipun proses legislatifnya belum sepenuhnya rampung.

Dalam situasi ini, investor memilih untuk “lebih cepat daripada terlambat,” dengan mulai memperhitungkan skenario pembukaan kembali pemerintah serta kembalinya kepastian fiskal, yang mendukung valuasi aset AS.

Tambahan katalis positif datang dari laporan bahwa China sementara menangguhkan sebagian pembatasan ekspor logam tanah jarang, langkah yang menenangkan kekhawatiran atas rantai pasok global.