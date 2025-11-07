Akhir pekan tidak membawa perbaikan sentimen di Wall Street. Indeks saham AS kembali dibuka dengan penurunan signifikan untuk hari kedua berturut-turut — mencerminkan meningkatnya risiko dan perubahan suasana hati investor. Kontrak NASDAQ100 turun 1,4%, menjadi yang terlemah di antara indeks utama. Sementara itu, S&P 500 dan Dow Jones juga melemah sekitar 0,6–1,1%.

“Gajah di ruangan” yang kini disadari pasar adalah penutupan pemerintahan AS (government shutdown) yang telah menjadi yang terpanjang dalam sejarah. Meskipun episode serupa di masa lalu berdampak terbatas pada ekonomi, situasi kali ini semakin serius, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kevin Hassett, penasihat ekonomi utama Gedung Putih. Hassett menyebut bahwa dampaknya jauh lebih buruk dari perkiraan. Pernyataan Scott Bessent, yang mengatakan bahwa sebagian besar ekonomi AS sudah berada dalam resesi nyata, memperburuk sentimen. Kekhawatiran yang sama diungkapkan oleh Ketua DPR, Johnson, yang memperingatkan bahwa ketidakmampuan menangani masalah anggaran dengan cepat dapat mendorong indeks turun lebih dalam jika risiko meningkat.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Saham teknologi mencatat penurunan terbesar di awal sesi, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap strategi monetisasi AI dan pengembalian investasi besar-besaran di sektor tersebut.



Data Makroekonomi:

Laporan Universitas Michigan mengenai sentimen konsumen dan ekspektasi inflasi memperburuk suasana pasar. Laporan itu menunjukkan penurunan sentimen di seluruh segmen konsumen, dengan indikator current conditions mencatat penurunan paling tajam, sementara ekspektasi inflasi jangka pendek meningkat.

Dari Kanada, data ketenagakerjaan Oktober menunjukkan hasil bercampur:

Tingkat pengangguran menurun,

Total pekerjaan meningkat,

tetapi pekerjaan penuh waktu turun, sementara pekerjaan paruh waktu melonjak tajam.

Penurunan pengangguran ini bisa dianggap sebagai rebound musiman, namun pergeseran besar ke pekerjaan paruh waktu menandakan tantangan bagi perusahaan dalam mempertahankan jam kerja penuh waktu.

US100 (D1)

Sumber: xStation5

Kekuatan pembeli tampak melemah di batas atas garis tren naik. Meskipun sempat mencoba bertahan, batas bawah tren tidak berhasil dipertahankan. Pelemahan di bawah resistansi 25.200 menandakan skenario dasar koreksi lanjutan menuju level Fibonacci 23,6–38,2, area yang berpotensi menjadi zona dukungan dan konsolidasi bagi pembeli. Indikator RSI(14) yang sempat memasuki zona overbought kini bisa mulai memberi ruang bagi pembeli untuk kembali mendapatkan momentum.



Berita Emiten:



Expedia (EXPE.US) - Saham melonjak lebih dari 15% di pembukaan pasar setelah laporan hasil kuat dan kenaikan panduan untuk kuartal berikutnya, memicu rekomendasi positif dari analis.

MP Materials (MP.US) - Turun 7% setelah pendapatan di bawah ekspektasi, meski EPS lebih baik di -0,1, menandakan kemampuan perusahaan mengendalikan biaya.

AirBnb (ABNB.US) — Naik lebih dari 4%, didorong permintaan domestik AS yang kuat dalam laporan kuartalan terbaru.

Take-Two Interactive (TTWO.US) — Anjlok 6% setelah penundaan besar perilisan game GTA6, mengecewakan investor.​​​​​​​

Comcast (CMCSA.US) — Dalam pembicaraan akuisisi ITV dan kerja sama dengan Warner Bros di bisnis streaming.

Affirm Holding (AFRM.US) — Naik lebih dari 10% setelah menaikkan proyeksi pendapatan untuk tahun depan.

SweetGreen (SG.US) — Turun lebih dari 15% setelah turunkan panduan akhir tahun, menandakan pelemahan konsumsi konsumen AS.

Globus Medica (GMED.US) — Naik 30% setelah hasil kuartalan melampaui ekspektasi pendapatan; analis memperkuat pandangan positif terhadap prospek perusahaan.