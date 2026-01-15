Selama sesi Eropa, pergerakan pasar didominasi penguatan. Indeks DAX dan FTSE ditutup masing-masing naik 0.26% dan 0.54%, sementara indeks CAC40 Prancis turun lebih dari 0.4%. Saham ASML melonjak lebih dari 6% setelah laporan keuangan kuat dari Taiwan Semiconductor Manufacturing, sedangkan raksasa barang mewah Richemont melemah hampir 2.5% meskipun membukukan hasil yang solid.

Indeks saham global bergerak lebih tinggi, dengan Nasdaq 100 (US100) futures menjadi sorotan utama setelah naik lebih dari 1% menuju level 26.000, didorong oleh penguatan tajam di sektor semikonduktor. S&P 500 (US500) futures juga naik sekitar 0.7%.

Saham BlackRock melonjak lebih dari 6% setelah perusahaan manajemen aset terbesar dunia tersebut melaporkan EPS dan pendapatan yang melampaui ekspektasi, disertai rekor aset kelolaan (AUM) di atas USD 14 triliun. Saham Goldman Sachs juga menguat sekitar 4% setelah rilis laporan keuangan kuartal IV, sementara saham Morgan Stanley hanya naik sekitar 0.2% meskipun hasilnya tergolong solid.

Data makroekonomi AS secara umum memberikan dukungan kuat bagi dolar AS. Baik harga ekspor maupun impor naik secara bulanan, sementara indikator aktivitas regional dari Philadelphia dan New York jauh melampaui ekspektasi pasar. Pernyataan dari pejabat The Fed, termasuk Bostic dan Goolsbee, juga mengindikasikan bahwa bank sentral menilai pasar tenaga kerja tetap stabil, sehingga mengurangi urgensi pemangkasan suku bunga. Rincian data ekonomi AS: Harga Ekspor AS m/m: +0.5% (perkiraan: 0%, sebelumnya: 0%)

Harga Impor AS m/m: +0.4% (perkiraan: -0.2%, sebelumnya: 0%)

Klaim Pengangguran Awal AS: 198 ribu (perkiraan: 215 ribu, sebelumnya: 208 ribu, revisi: 207 ribu)

Klaim Pengangguran Berkelanjutan AS: 1.884 juta (perkiraan: 1.897 juta, sebelumnya: 1.914 juta, revisi: 1.903 juta)

Indeks Bisnis Philadelphia Fed: 12.6 (perkiraan: -1.35, sebelumnya: -10.2, revisi: -8.8)

Indeks Manufaktur New York Fed (Empire State): 7.7 (perkiraan: 1, sebelumnya: -3.90, revisi: -3.7)

Dolar AS kembali mencatatkan penguatan solid. Pasangan EUR/USD turun hampir 0.3% hari ini dan mendekati area 1.16, di mana terdapat level teknikal penting berupa rata-rata pergerakan eksponensial 200 hari (EMA200) pada grafik harian, level yang sempat menjadi penopang harga dua kali pada paruh kedua 2025.

Hasil keuangan kuat dari TSMC, yang mencatat pertumbuhan pendapatan 35% secara tahunan, turut meningkatkan optimisme investor. Saham KLA Corp melonjak hampir 9% setelah komentar positif dari Wells Fargo dan Morgan Stanley terkait meningkatnya permintaan chip memori.

Harga minyak turun hampir 3% hari ini setelah Donald Trump dilaporkan membatalkan rencana serangan ke Iran pada menit-menit terakhir dan mengisyaratkan bahwa AS kemungkinan akan menahan diri dari aksi militer. Minyak Brent (OIL) turun hampir 3% dan tetap berada di bawah USD 64 per barel, mengoreksi sebagian reli sebelumnya.

Kontrak gas alam AS Henry Hub (NATGAS) kembali menguat setelah reaksi awal yang negatif terhadap data EIA. Laporan tersebut menunjukkan penurunan persediaan sebesar 71 miliar kaki kubik (bcf), lebih kecil dari ekspektasi penurunan 91 bcf, setelah penurunan yang jauh lebih besar sebesar 119 bcf pada laporan sebelumnya.

Bitcoin turun hampir 1% hari ini dan kembali berada di bawah level USD 96.000, meskipun Wall Street mencatatkan penguatan solid. ETF Bitcoin milik BlackRock dan Fidelity mencatatkan arus masuk bersih gabungan sekitar USD 770 juta kemarin, sementara ETF Ethereum menarik arus masuk bersih sekitar USD 175 juta. Data on-chain menunjukkan permintaan spot yang membaik dan berkurangnya tekanan jual dari pemegang jangka panjang, meskipun pasar opsi masih relatif berhati-hati.