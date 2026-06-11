Amerika Serikat

Setelah penurunan tajam dalam beberapa hari terakhir, pasar akhirnya mendapatkan ruang untuk bernapas. Indeks saham menguat secara luas, dengan indeks utama Wall Street naik hampir 3%.

Berita terpenting kembali datang dari komentar Donald Trump. Pada siang hari, Presiden AS sempat mengancam akan melanjutkan serangan terhadap Iran setelah eskalasi terbaru. Namun pada malam harinya, Trump mengumumkan bahwa ia berubah pikiran dan membatalkan rencana serangan udara tersebut. Meski demikian, skenario tersebut tampaknya sudah sebagian besar diperhitungkan oleh pasar karena indeks saham maupun harga minyak tidak menunjukkan reaksi signifikan terhadap ancaman tersebut pada awal sesi.

Oracle turut mendukung valuasi sektor teknologi meskipun sahamnya sendiri mengalami tekanan. Perusahaan melaporkan hasil kuartal kedua yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat serta laba di atas ekspektasi pasar, termasuk pada segmen cloud dan AI yang menjadi fokus utama investor. Namun, lonjakan belanja modal (CAPEX) yang sangat besar membuat investor khawatir sehingga saham Oracle sempat turun hingga 11%.

Di sisi lain, tingginya belanja modal tersebut justru memberikan sentimen positif bagi pasar yang lebih luas. Saham-saham semikonduktor kembali menguat setelah Oracle mengonfirmasi bahwa perusahaan hyperscaler masih berkomitmen untuk terus meningkatkan investasi infrastruktur AI.

Menurut laporan The Wall Street Journal, OpenAI juga dikabarkan tengah mempersiapkan perang harga dengan Anthropic menjelang rencana IPO. Sementara itu, SpaceX dijadwalkan melantai di bursa paling cepat pada esok hari.

Konsensus pasar saat ini mengarah pada ekspektasi kenaikan yang sangat besar saat debut perdagangan. Optimisme terhadap IPO tersebut turut mengangkat seluruh sektor antariksa, dengan beberapa saham mencatat kenaikan hingga sekitar 10%.

Data Makroekonomi

Data inflasi produsen (PPI) dan pasar tenaga kerja AS menunjukkan hasil yang beragam.

• Core PPI tercatat 4,9%.

• PPI utama naik menjadi 6,5%.

• Klaim pengangguran awal meningkat menjadi 229 ribu.

Kombinasi data ini menunjukkan adanya tekanan inflasi yang masih tinggi, namun juga sinyal pelemahan moderat pada pasar tenaga kerja.

Eropa

Indeks saham Eropa ditutup menguat moderat dan berhasil mengakhiri tren penurunan selama empat sesi berturut-turut. Indeks STOXX Europe 600 naik sekitar 0,5%. Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga deposito kini berada di level 2,25%. Keputusan tersebut telah diperkirakan pasar dan mencerminkan kekhawatiran ECB terhadap risiko inflasi yang semakin mengakar akibat tingginya harga energi. Di sektor industri pertahanan, Belanda memilih Hensoldt sebagai pemasok sistem peperangan elektronik.

Komoditas

Harga minyak kembali menguji area US$90 per barel. Minyak turun hampir 5% setelah komentar Donald Trump yang bernada lebih menenangkan terkait konflik Timur Tengah. Di pasar energi lainnya, meningkatnya persediaan gas alam mendorong harga turun.

NATGAS kini menguji area US$3.

Logam mulia mencatat kinerja yang kuat:

• Emas naik sekitar 2%.

• Perak melonjak sekitar 4%.

Meredanya ketegangan geopolitik meningkatkan ekspektasi kebijakan moneter yang lebih dovish dalam jangka menengah, sehingga mendukung harga logam mulia.

Di sektor komoditas pertanian, gula menjadi performer terbaik hari ini dengan kenaikan lebih dari 3%. Kenaikan tersebut terjadi setelah publikasi proyeksi terbaru mengenai pasokan dan permintaan global.