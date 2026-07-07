Meskipun mendapat komentar positif dari JPMorgan, Citi, dan Bank of America, yang mempertahankan target harga SpaceX jauh di atas $200 per saham, saham tersebut turun hampir 5,5% hari ini setelah debutnya di indeks Nasdaq yang prestisius. Saham bisnis antariksa milik Musk ini telah terkoreksi mendekati harga pembukaan pada 12 Juni 2026.

Ekuitas Eropa mengakhiri sesi di zona negatif. DAX Jerman dan Euro Stoxx 50 masing-masing turun sekitar 1,3%, mengikuti aksi jual sebelumnya di Asia, di mana KOSPI Korea Selatan melemah hampir 5%.

Aksi jual di saham AS sebagian dipicu oleh laporan Reuters bahwa startup China DeepSeek sedang mengembangkan chip AI sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi ketergantungannya pada prosesor Nvidia dan Huawei, sekaligus meningkatkan persaingan di pasar AI accelerator.

Sumber pelemahan lainnya adalah reaksi pasar terhadap earnings Samsung. Meskipun perusahaan melaporkan rekor kenaikan operating profit sebesar 19 kali lipat, hasil tersebut gagal memberikan alasan baru bagi kenaikan lanjutan valuasi saham terkait AI.

Samsung hanya merilis hasil awal dan tidak memberikan guidance rinci untuk divisi semikonduktornya, sehingga investor masih belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengenai daya tahan boom investasi AI saat ini.

Setelah rally kuat sektor tersebut, sebagian investor memilih untuk mengambil profit di tengah kekhawatiran terhadap valuasi yang tinggi dan potensi volatilitas lebih besar menjelang musim earnings yang akan datang.

Sentimen juga dibentuk oleh persiapan debut SK Hynix di Nasdaq dan ekspektasi terhadap rilis minutes dari pertemuan pertama The Fed yang dipimpin Kevin Warsh. Kondisi ini mendorong sebagian investor untuk mengurangi eksposur risiko.

Meskipun koreksi saat ini terjadi, analis menekankan bahwa kondisi ini tidak menandakan runtuhnya permintaan terhadap AI infrastructure, melainkan penilaian ulang terhadap valuasi dan ekspektasi pada perusahaan-perusahaan yang menjadi penerima manfaat terbesar dari boom artificial intelligence dalam beberapa kuartal terakhir.

Pada saat yang sama, data makroekonomi Jerman mengejutkan secara positif. Produksi industri yang disesuaikan secara musiman naik 0,11% secara tahunan, dibandingkan ekspektasi pasar untuk penurunan 0,6% dan pembacaan sebelumnya sebesar -0,54%. Secara bulanan, produksi industri naik 0,9%, jauh di atas konsensus 0,1% dan pembacaan sebelumnya 0,4%.

Perak turun hampir 2%, sementara emas terkoreksi 0,6% karena futures U.S. Dollar Index atau USDIDX rebound setelah futures Brent crude naik lebih dari 3% akibat kembali meningkatnya ketegangan antara AS dan Qatar di satu sisi, serta Iran di sisi lain. Kekhawatiran utama dipicu oleh kerusakan pada tanker LNG Qatar dan supertanker minyak Saudi di lepas pantai Oman, meskipun tidak ada korban jiwa maupun kebocoran komoditas yang dilaporkan.