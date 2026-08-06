- S&P 500 turun lebih dari 0,3%, sementara Nasdaq 100 melemah sekitar 0,15%.
- Saham chip seperti Western Digital kembali tertekan meski hasil kuartalan cukup kuat.
- Data tenaga kerja AS menunjukkan PHK tetap rendah, tetapi pencari kerja membutuhkan waktu lebih lama mendapatkan pekerjaan baru.
- Yield Treasury AS naik seiring penguatan minyak dan repricing kebijakan The Fed.
- S&P 500 turun lebih dari 0,3%, sementara Nasdaq 100 melemah sekitar 0,15%.
- Saham chip seperti Western Digital kembali tertekan meski hasil kuartalan cukup kuat.
- Data tenaga kerja AS menunjukkan PHK tetap rendah, tetapi pencari kerja membutuhkan waktu lebih lama mendapatkan pekerjaan baru.
- Yield Treasury AS naik seiring penguatan minyak dan repricing kebijakan The Fed.
- Saham Amerika Serikat bergerak sedikit lebih rendah. Nasdaq 100 turun 0,15%, sementara S&P 500 melemah lebih dari 0,3% sekitar lima jam setelah sesi Kamis dimulai.
- Di Asia, Shanghai Composite naik 0,57% ke 3.900,35. Sebaliknya, KOSPI Korea Selatan anjlok 4,58% ke 6.296,38 dan Nikkei 225 Jepang turun 0,93% ke 65.683,26.
- Kekhawatiran mengenai return investasi AI dan reaksi terhadap earnings produsen memory chip AS memicu aksi jual besar pada SK Hynix, Samsung, Kioxia, dan Tokyo Electron.
- Western Digital turun sekitar 10,8% meskipun membukukan pendapatan US$3,75 miliar, naik 44% secara tahunan, serta EPS sebesar US$3,56.
- Ekspektasi tinggi terhadap AI dan hasil yang lebih kuat dari Seagate membuat sekadar melampaui konsensus tidak lagi cukup untuk memuaskan investor.
- Saham Albemarle naik sekitar 8% berkat perbaikan laba yang signifikan dan didukung oleh harga komoditas yang lebih kuat.
- Sementara itu, Moderna menghapus kenaikan awalnya meskipun mendapatkan persetujuan FDA untuk vaksin influenza.
- Data pasar tenaga kerja Amerika Serikat memberikan sinyal beragam.
- Initial jobless claims tercatat sebesar 199.000, lebih rendah dari ekspektasi 205.000 dan dibandingkan 198.000 pada pekan sebelumnya setelah revisi.
- Namun, continuing claims naik menjadi 1,801 juta, lebih tinggi dari konsensus 1,789 juta.
- Data tersebut menunjukkan bahwa PHK baru masih terbatas.
- Namun, pekerja yang kehilangan pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan baru.
- Produktivitas nonfarm meningkat dengan laju tahunan 1,4% pada Q2, lebih tinggi dari ekspektasi 0,6%.
- Pada saat yang sama, unit labour costs hanya naik 1,3%, dibandingkan ekspektasi 2,1%.
- Data tersebut memberikan sinyal yang relatif positif mengenai tekanan biaya.
- Inventories grosir Juni naik 0,2% secara bulanan.
- Namun, wholesale sales turun 3,0% setelah naik 3,5% pada Mei berdasarkan data yang direvisi.
- Pergerakan tersebut menunjukkan perlambatan permintaan bulanan yang cukup signifikan.
- Dolar AS menguat. Indeks DXY naik sekitar 0,3% menuju 99,97. Yield Treasury AS tenor dua tahun naik ke sekitar 4,25%. Yield tenor 10 tahun meningkat ke kisaran 4,66%–4,67%.
- Kenaikan harga minyak dan repricing kebijakan The Fed yang lebih hawkish lebih dominan dibandingkan data biaya tenaga kerja yang lebih rendah.
- Emas tetap berada dekat US$4.300 per ons dan turun sekitar 0,1%.
- Perak melemah sekitar 1,1% menjadi US$61,6 karena lebih sensitif terhadap penguatan dolar dan kenaikan yield obligasi.
- Menurut The Information, Nvidia sedang menguji tiga varian GPU Rubin Ultra dan berencana mengambil keputusan terkait kekurangan advanced memory chip. Saham Nvidia turun sedikit di bawah 0,2% pada hari tersebut.
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