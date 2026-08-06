Penurunan tajam saham Sandisk dan Western Digital belum memicu aksi jual yang lebih luas di sektor semikonduktor, meskipun keduanya tertinggal jauh dari saham sejenis.

Meski sinyal makro cukup mendukung, risk appetite tetap terbatas dan indeks utama AS bergerak dekat level datar. Perhatian pasar lebih banyak tertuju pada pergerakan saham individual, dengan investor semakin menghargai perusahaan yang memberikan forward guidance kredibel dibandingkan sekadar hasil historis yang kuat.

Sesi Wall Street pada Kamis dibuka relatif tenang. Investor menilai gelombang laporan keuangan terbaru, perkembangan Selat Hormuz, serta data ekonomi AS yang menunjukkan pasar tenaga kerja tetap tangguh dan tekanan biaya masih terkendali.

S&P 500

S&P 500 tetap berada dekat rekor tertinggi setelah hanya turun 0,2% pada sesi sebelumnya, menunjukkan ketahanan pasar saham AS secara luas.

Sejak awal tahun, indeks telah menguat 12,8%, sementara return 12 bulan mencapai sekitar 22%. Pergerakan tersebut mengonfirmasi bahwa tren naik jangka panjang masih bertahan.

Valuasi S&P 500 lebih moderat dibandingkan Nasdaq 100, dengan trailing P/E sebesar 26,5. Hal ini mencerminkan diversifikasi sektoral yang lebih luas.

Dari perspektif teknikal, S&P 500 hanya berada 0,2% di bawah rekor tertingginya.

Lebih dari 70% konstituen indeks masih diperdagangkan di atas moving average 200 hari, menunjukkan breadth pasar yang sehat.

Pada sesi terakhir, saham healthcare, material, dan keuangan mencatatkan kinerja terbaik.

Sebaliknya, communication services dan energi menjadi penekan terbesar.

Meski indeks mencatat penurunan harian ringan, breadth pasar tetap konstruktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan terbaru lebih menyerupai jeda teknikal daripada awal pembalikan tren yang lebih luas.

Sumber: XTB Research

Nasdaq 100

Nasdaq 100 tetap berada dekat rekor tertinggi meskipun turun 0,8% pada sesi sebelumnya.

Secara mingguan, indeks telah menguat 8,4%, sementara kenaikan sejak awal tahun mencapai 16,8%. Performa tersebut menegaskan kekuatan tren bullish jangka panjang.

Valuasi tetap tinggi, dengan trailing P/E sebesar 31,5, karena saham teknologi masih mendominasi kapitalisasi pasar indeks.

Dari sisi teknikal, Nasdaq 100 berada sekitar 3,8% di bawah rekor tertingginya.

Hampir 69% konstituen indeks masih diperdagangkan di atas moving average 200 hari, menunjukkan bahwa tren naik yang lebih luas tetap mendapatkan dukungan.

Pada sesi terakhir, saham communication services dan consumer discretionary memberikan tekanan terbesar.

Sektor healthcare menjadi yang paling unggul.

Investor selanjutnya akan mengamati apakah pullback saat ini hanya merupakan aksi ambil untung sementara atau berkembang menjadi koreksi yang lebih signifikan setelah reli kuat dalam beberapa bulan terakhir.

Sumber: XTB Research

Heatmap pasar menunjukkan bahwa meskipun sesi perdagangan berlangsung beragam, perusahaan teknologi terbesar tetap memiliki pengaruh paling besar terhadap pergerakan indeks.

Kenaikan Nvidia, Microsoft, dan Apple membantu mengimbangi pelemahan Alphabet, Broadcom, dan Micron.

Pergerakan tersebut membatasi tekanan turun pada pasar secara keseluruhan.

Pada saat yang sama, kenaikan di sektor healthcare, keuangan, dan consumer staples menunjukkan bahwa breadth pasar tetap sehat dan penguatan masih ditopang oleh berbagai sektor.

Sumber: XTB Research