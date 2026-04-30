Festival bank sentral sedang berlangsung penuh. Minggu ini sejak awal didominasi oleh keputusan dan komunikasi dari otoritas moneter utama dunia. Dimulai dengan Bank of Japan, kemudian pasar mencerna hasil pertemuan FOMC dan pesan dari Federal Reserve, dan hari ini fokus beralih ke Eropa, di mana ECB dan Bank of England melengkapi rangkaian padat peristiwa penting. Ini adalah situasi langka di mana keputusan kebijakan moneter dari beberapa ekonomi besar terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan, memaksa pasar untuk terus menyesuaikan ekspektasi.
Dalam lingkungan seperti ini, data makro tidak lagi sekadar statistik. Setiap rilis inflasi, pertumbuhan, atau data tenaga kerja menjadi bagian penting yang dapat memperkuat atau menantang narasi bank sentral. Pertanyaan utama bagi pasar tetap apakah disinflasi benar-benar stabil atau justru ekonomi memasuki fase yang lebih tidak merata, di mana pertumbuhan dan dinamika harga mulai berbeda arah.
Kalender hari ini sangat padat di Eropa, dengan data inflasi, GDP, dan pasar tenaga kerja dari berbagai negara dirilis secara bersamaan, beriringan dengan keputusan ECB dan Bank of England. Pada saat yang sama, data AS tetap menjadi acuan global dalam menentukan ekspektasi suku bunga.
Kalender Ekonomi Hari Ini
07:30 – Prancis
GDP s.a. (q/q, Q1): 0,0% vs 0,2% / 0,2%
Belanja konsumen (m/m): 0,7% vs 0,6% / -1,4%
08:00 – Jerman
Penjualan ritel (m/m): -0,5% / -0,6%
Penjualan ritel (y/y): 0,4% / 0,7%
Harga impor (m/m): 2,5% / 0,3%
Harga impor (y/y): -2,3%
08:30 – Hungaria
GDP s.a. (q/q): 0,2%
GDP n.s.a. (y/y): 1,0% vs 0,8%
GDP s.a. (y/y): 0,6%
Neraca perdagangan: EUR 665 juta
08:45 – Prancis
CPI (y/y): 2,0% vs 1,7%
HICP (y/y): 2,2% vs 2,0%
CPI (m/m): 0,9% vs 1,0%
PPI (y/y): -2,4%
09:00 – Republik Ceko
GDP s.a. (q/q): 0,5% vs 0,7%
GDP s.a. (y/y): 2,5% vs 2,7%
09:00 – Spanyol
GDP (q/q): 0,5% vs 0,8%
GDP (y/y): 2,7% vs 2,7%
09:00 – Swiss
KOF: 96 vs 96,1
09:00 – Turki
Neraca perdagangan: -USD 9,03 miliar
09:30 – Polandia
CPI (y/y): 2,9% vs 3,0%
CPI (m/m): 0,4% vs 1,1%
09:55 – Jerman
Tingkat pengangguran: 6,3% sesuai ekspektasi
10:00 – Jerman
GDP (q/q): 0,2% vs 0,3%
GDP (y/y): 0,4% vs 0,6%
10:00 – Italia
GDP (q/q): 0,1% vs 0,3%
GDP (y/y): 0,6% vs 0,8%
Tingkat pengangguran: 5,3%
Zona Euro (Data Utama)
11:00
Inflasi HICP (y/y): 2,9% vs 2,6%
Core HICP (y/y): 2,3% vs 2,3%
GDP (q/q): 0,2% vs 0,2%
GDP (y/y): 0,8% vs 1,2%
Tingkat pengangguran: 6,2%
14:15 – ECB
- Suku bunga refinancing: 2,15% (tidak berubah)
- Suku bunga deposit: 2,00% (tidak berubah)
14:45 / 16:15
- Konferensi pers ECB
- Pidato Christine Lagarde
United Kingdom (BoE)
13:00
- Suku bunga: 3,75% (tidak berubah)
Amerika Serikat – Data Utama
14:30
Belanja konsumen: 0,9% vs 0,5%
Core PCE (y/y): 3,2% vs 3,0%
GDP (annualized): 2,3% vs 0,5%
GDP deflator: 3,8% vs 3,7%
Core PCE (q/q): 4,1% vs 2,7%
Pendapatan: 0,3%
Klaim pengangguran: 214K
ECI: 0,8% vs 0,7%
15:45
- Chicago PMI: 53 vs 52,8
16:00
- Leading indicators: -0,1%
16:30
- Perubahan persediaan gas alam: 83 miliar vs 103 miliar
Data Inflasi AS Naik, Dolar Melemah di Tengah Tekanan Ekonomi
Divergensi Wall Street Usai The Fed Hawkish
FOMC: The Fed Tahan Suku Bunga, Nada Hawkish Menguat ⚠️
Era Powell Usai, Ketidakpastian Baru Muncul
