Festival bank sentral sedang berlangsung penuh. Minggu ini sejak awal didominasi oleh keputusan dan komunikasi dari otoritas moneter utama dunia. Dimulai dengan Bank of Japan, kemudian pasar mencerna hasil pertemuan FOMC dan pesan dari Federal Reserve, dan hari ini fokus beralih ke Eropa, di mana ECB dan Bank of England melengkapi rangkaian padat peristiwa penting. Ini adalah situasi langka di mana keputusan kebijakan moneter dari beberapa ekonomi besar terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan, memaksa pasar untuk terus menyesuaikan ekspektasi.

Dalam lingkungan seperti ini, data makro tidak lagi sekadar statistik. Setiap rilis inflasi, pertumbuhan, atau data tenaga kerja menjadi bagian penting yang dapat memperkuat atau menantang narasi bank sentral. Pertanyaan utama bagi pasar tetap apakah disinflasi benar-benar stabil atau justru ekonomi memasuki fase yang lebih tidak merata, di mana pertumbuhan dan dinamika harga mulai berbeda arah.

Kalender hari ini sangat padat di Eropa, dengan data inflasi, GDP, dan pasar tenaga kerja dari berbagai negara dirilis secara bersamaan, beriringan dengan keputusan ECB dan Bank of England. Pada saat yang sama, data AS tetap menjadi acuan global dalam menentukan ekspektasi suku bunga.

Kalender Ekonomi Hari Ini

07:30 – Prancis

GDP s.a. (q/q, Q1): 0,0% vs 0,2% / 0,2%

Belanja konsumen (m/m): 0,7% vs 0,6% / -1,4%

08:00 – Jerman

Penjualan ritel (m/m): -0,5% / -0,6%

Penjualan ritel (y/y): 0,4% / 0,7%

Harga impor (m/m): 2,5% / 0,3%

Harga impor (y/y): -2,3%

08:30 – Hungaria

GDP s.a. (q/q): 0,2%

GDP n.s.a. (y/y): 1,0% vs 0,8%

GDP s.a. (y/y): 0,6%

Neraca perdagangan: EUR 665 juta

08:45 – Prancis

CPI (y/y): 2,0% vs 1,7%

HICP (y/y): 2,2% vs 2,0%

CPI (m/m): 0,9% vs 1,0%

PPI (y/y): -2,4%

09:00 – Republik Ceko

GDP s.a. (q/q): 0,5% vs 0,7%

GDP s.a. (y/y): 2,5% vs 2,7%

09:00 – Spanyol

GDP (q/q): 0,5% vs 0,8%

GDP (y/y): 2,7% vs 2,7%

09:00 – Swiss

KOF: 96 vs 96,1

09:00 – Turki

Neraca perdagangan: -USD 9,03 miliar

09:30 – Polandia

CPI (y/y): 2,9% vs 3,0%

CPI (m/m): 0,4% vs 1,1%

09:55 – Jerman

Tingkat pengangguran: 6,3% sesuai ekspektasi

10:00 – Jerman

GDP (q/q): 0,2% vs 0,3%

GDP (y/y): 0,4% vs 0,6%

10:00 – Italia

GDP (q/q): 0,1% vs 0,3%

GDP (y/y): 0,6% vs 0,8%

Tingkat pengangguran: 5,3%

Zona Euro (Data Utama)

11:00

Inflasi HICP (y/y): 2,9% vs 2,6%

Core HICP (y/y): 2,3% vs 2,3%

GDP (q/q): 0,2% vs 0,2%

GDP (y/y): 0,8% vs 1,2%

Tingkat pengangguran: 6,2%

14:15 – ECB

Suku bunga refinancing: 2,15% (tidak berubah)

Suku bunga deposit: 2,00% (tidak berubah)

14:45 / 16:15

Konferensi pers ECB

Pidato Christine Lagarde

United Kingdom (BoE)

13:00

Suku bunga: 3,75% (tidak berubah)

Amerika Serikat – Data Utama

14:30

Belanja konsumen: 0,9% vs 0,5%

Core PCE (y/y): 3,2% vs 3,0%

GDP (annualized): 2,3% vs 0,5%

GDP deflator: 3,8% vs 3,7%

Core PCE (q/q): 4,1% vs 2,7%

Pendapatan: 0,3%

Klaim pengangguran: 214K

ECI: 0,8% vs 0,7%

15:45

Chicago PMI: 53 vs 52,8

16:00

Leading indicators: -0,1%

16:30