Seperti biasa, The Fed akan mengumumkan keputusannya pada pukul 20:00 CET. Meskipun tidak ada proyeksi makroekonomi baru yang akan dirilis, pertemuan ini akan menjadi luar biasa. Pertama, pertemuan ini berlangsung di salah satu periode paling kompleks dalam sejarah perbankan sentral modern; kedua, kemungkinan ini akan menjadi konferensi pers terakhir Jerome Powell sebagai Ketua The Fed.

The Federal Reserve menghadapi tantangan dari mandat ganda kebijakan moneternya: stabilitas harga dan menjaga lapangan kerja penuh. Inflasi telah meningkat signifikan sebagai respons terhadap krisis energi yang terkait dengan situasi di Timur Tengah, sementara pasar tenaga kerja tetap stabil, meskipun jelas melambat dibandingkan satu atau dua tahun lalu.

Semua indikasi menunjukkan bahwa The Fed akan mempertahankan sikap netral di tengah ketidakpastian yang besar, namun pada saat yang sama, pernyataan Powell mungkin memiliki dampak yang terbatas. Kevin Warsh dapat mengadopsi pendekatan yang sepenuhnya berbeda terhadap kebijakan moneter dan komunikasi, meskipun perlu diingat bahwa keputusan dibuat oleh seluruh Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), bukan oleh satu individu. Apa yang harus diharapkan dari keputusan hari ini dan masa depan dengan kepemimpinan baru di The Fed?

Komunikasi FOMC dan Prospek Kebijakan Moneter di Tengah Risiko yang Meningkat

Situasi makroekonomi pada awal kuartal kedua 2026 ditandai oleh perbedaan besar antara indikator riil dan ekspektasi inflasi. Dilema utama Komite adalah bahwa proses disinflasi yang tampak stabil pada 2025 kini jelas terhenti. Pendorong utama fenomena ini adalah situasi di Timur Tengah—khususnya penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan dan kebuntuan negosiasi AS-Iran—yang mendorong harga minyak WTI di atas $100 per barel.

Dinamika Inflasi dan Redefinisi Risiko

Inflasi meningkat signifikan pada bulan Maret, meskipun tetap di bawah ekspektasi pasar. Tekanan dari pasar tenaga kerja dan ekonomi secara umum tampak terbatas, dan lonjakan inflasi terutama berasal dari sisi pasokan. Namun, Jerome Powell sendiri baru-baru ini menyatakan bahwa inflasi tinggi terutama terkait dengan tarif, sementara dampak harga energi pada bulan Maret masih sulit diperkirakan.

Analisis komponen pertumbuhan harga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sementara inflasi inti (tidak termasuk energi) naik relatif ringan sebesar 0,2% pada bulan Maret, lonjakan harga energi berpotensi mengganggu ekspektasi inflasi dalam jangka menengah. Dalam skenario 2026, IMF memperingatkan bahwa jika gangguan pasokan minyak menjadi permanen, inflasi global dapat naik hingga 5,4%, sementara pertumbuhan ekonomi global melambat ke 2,5%.

Dalam konteks ini, komunikasi FOMC kemungkinan akan menjadi lebih hawkish. Diperkirakan kata “somewhat” akan dihapus dari pernyataan terkait inflasi tinggi, digantikan dengan pernyataan tegas bahwa “inflasi tetap tinggi.” Perubahan ini bertujuan memberi sinyal bahwa Komite tidak merasa yakin dengan data terbaru dan tidak berencana kembali ke siklus pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.

Jika inflasi tumbuh rata-rata 0,3% saat ini, maka dalam waktu dekat akan menembus level 4,0%, namun setelah itu cenderung stabil. Sebaliknya, kenaikan hanya 0,2% per bulan akan membuat inflasi kembali mengalami penurunan secara tahunan dalam waktu dekat. Skenario ini memungkinkan terjadi jika harga minyak turun. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

Kesehatan Ekonomi dan Ketahanan Pasar Tenaga Kerja

Meskipun ada tekanan harga, ekonomi riil menunjukkan ketahanan yang kuat, memberi ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga tinggi. Meskipun konsumsi rumah tangga pada Q1 2026 menunjukkan pelemahan, hal ini diimbangi oleh lonjakan investasi di sektor teknologi, terutama infrastruktur data center.

Pasar tenaga kerja tetap menjadi argumen utama untuk tidak menurunkan suku bunga. Data tenaga kerja bulan Maret mengejutkan secara positif (penambahan 178.000 pekerjaan), dan tingkat pengangguran turun ke 4,3%. Hal ini menunjukkan risiko pelemahan tajam di pasar tenaga kerja relatif rendah, meskipun eskalasi konflik Timur Tengah dapat mengubah kondisi ini dengan cepat.

Outlook Suku Bunga: Akhir Harapan Penurunan di 2026?

Perubahan data makro dan retorika telah mengubah secara signifikan ekspektasi suku bunga pasar. Pada Januari 2026, pasar memperkirakan suku bunga akan turun ke sekitar 3,0% pada akhir tahun; kini, pasar memperkirakan level sekitar 3,6%, yang berarti tidak ada pemangkasan signifikan.

Jika dot plot dirilis, kemungkinan besar akan menunjukkan tidak ada perubahan suku bunga hingga akhir tahun, menandai pergeseran hawkish dibandingkan proyeksi sebelumnya. Bahkan, beberapa anggota FOMC mulai membuka kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi terus meningkat.

Ekspektasi suku bunga menunjukkan tidak akan ada perubahan setidaknya hingga akhir tahun 2026. Sumber: Bloomberg Finance LP

Menutup Era Jerome Powell

Masa jabatan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed, yang berakhir pada 15 Mei 2026, akan dikenang sebagai salah satu periode paling turbulen dalam sejarah bank sentral.

Beberapa poin utama kepemimpinannya meliputi:

Prioritas pada tenaga kerja dan inklusivitas pasar kerja

Kesalahan awal dalam menilai inflasi sebagai “sementara”

Siklus kenaikan suku bunga paling agresif sejak era Volcker

Pertahanan terhadap tekanan politik

Penutupan investigasi DOJ terkait renovasi gedung Fed

Kemungkinan tetap berada di Board hingga 2028

Era Kevin Warsh

Penunjukan Kevin Warsh menandai perubahan besar dalam filosofi kebijakan moneter. Ia membawa pandangan bahwa AI dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dan bersifat disinflasioner.

Warsh juga cenderung lebih dovish terhadap suku bunga, namun hawkish dalam kebijakan neraca (QT). Ia juga mengusulkan penggunaan metrik inflasi alternatif untuk menyaring efek sementara dari perang dan tarif.

Namun, pendekatan ini membawa risiko besar—jika pemangkasan suku bunga dilakukan terlalu cepat di tengah inflasi tinggi, AS berpotensi masuk ke fase stagflasi yang dalam.

Kesimpulan dan Implikasi Pasar

Pertemuan FOMC April 2026 menjadi penutup era Powell sekaligus awal ketidakpastian baru. Investor harus bersiap menghadapi komunikasi yang cenderung hawkish, namun terhambat oleh transisi kepemimpinan.

Prospek di bawah Warsh membuka kemungkinan periode suku bunga rendah dengan pertumbuhan kuat jika AI benar-benar meningkatkan produktivitas. Namun, risiko kesalahan kebijakan tetap tinggi.

Tanggal penting yang harus diperhatikan adalah 17 Juni 2026—pertemuan pertama setelah Warsh resmi menjabat. Ini akan menjadi momen kunci untuk melihat apakah optimisme AI akan benar-benar mendorong pelonggaran kebijakan atau justru realitas inflasi memaksa The Fed tetap hawkish.

Dalam jangka pendek, pasar harus bersiap menghadapi volatilitas tinggi, terutama pada obligasi dan indeks saham. US500 saat ini mengalami koreksi tajam, dan arah selanjutnya akan sangat bergantung pada keputusan The Fed serta hasil earnings perusahaan besar seperti Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Meta.

Imbal hasil obligasi tetap tinggi akibat ketidakpastian terkait Timur Tengah. Namun, perlu dicatat bahwa premi imbal hasil di atas suku bunga secara historis merupakan hal yang normal. Suku bunga saat ini sebenarnya tidak berada pada level yang terlalu tinggi, seperti yang terjadi pada pergantian tahun 2023/2024. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

US500 mengalami koreksi tajam selama sesi 28 April. Volatilitas hari ini tidak hanya akan dipicu oleh keputusan The Fed, tetapi juga oleh laporan earnings perusahaan AS. Setelah sesi Wall Street hari ini, kita akan melihat hasil dari Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Meta.

Kekecewaan terhadap hasil tersebut dapat mendorong kontrak indeks S&P 500 turun di bawah level 7.000 poin, sementara jika perusahaan mampu menunjukkan imbal hasil investasi AI yang kuat dan nyata, US500 berpotensi tidak hanya menembus 7.200 tetapi juga menuju area 7.300 pada retracement 138,2%.

Namun demikian, perlu diingat bahwa sentimen di Wall Street masih dapat dipengaruhi oleh pernyataan Donald Trump, meskipun investor selama sebulan terakhir lebih fokus pada prospek ke depan.

Sumber: xStation5