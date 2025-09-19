Betapa besar perbedaan satu hari. Kemarin fokusnya pada masa depan ekonomi Inggris dan potensi investasi big tech AS senilai £150 miliar ke perekonomian Inggris. Hari ini perhatian beralih ke isu yang lebih suram: tingginya peminjaman publik dan belanja yang tak terbendung di bawah pemerintahan Partai Buruh.

Peminjaman sektor publik untuk Agustus jauh lebih tinggi dari perkiraan, sebesar £18 miliar, naik £3,5 miliar dibanding Agustus 2024, dan menjadi angka peminjaman Agustus tertinggi dalam 5 tahun—setara puncak masa Covid. Peminjaman pada tahun fiskal hingga Agustus mencapai £83,8 miliar, naik £16 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu, dan merupakan angka tertinggi kedua untuk April–Agustus sejak pencatatan dimulai pada 1990-an.

Peminjaman Inggris Seperti Tahun 2020

Rekor tertinggi periode ini terjadi pada 2020. Ini menyiratkan Inggris meminjam pada laju yang mirip era Covid—meski, syukurnya, pandemi telah berlalu. Utang bersih sektor publik kini 96,4% PDB, lebih tinggi 0,5% dari setahun sebelumnya. Ukuran baru kewajiban finansial bersih ala Rachel Reeves berada di 84,5%, namun juga meningkat tajam, lebih tinggi 2,5% vs. Agustus 2024.

Keberlanjutan Laju Peminjaman dan Ukuran Negara Inggris Dipertanyakan

Ini akan memicu seruan terkait kelangsungan fiskal serta kebutuhan kenaikan pajak pada Budget mendatang. Namun, banyak pekerja keras yang dijanjikan perlindungan oleh Keir Starmer dan Rachel Reeves mungkin bertanya-tanya mengapa belanja publik tidak bisa dipangkas, dan mengapa merekalah yang selalu harus membayar lebih dalam jejaring pajak yang kian melebar. Hal ini juga bisa memunculkan pertanyaan tentang ukuran negara Inggris, serta biaya layanan publik vs. privat.

Pound merosot setelah rilis data ini dan menguji support di $1,3500; menjadi terburuk kedua di kelompok G10 FX hari ini, turun 0,33% terhadap USD. Pasar obligasi Inggris sangat rapuh: imbal hasil 10-tahun dan 30-tahun melonjak tajam pada Kamis. Meskipun yield global tenor panjang juga naik, Inggris menjadi performer terlemah di Eropa dan AS.

Yield obligasi Inggris berpotensi naik lebih lanjut menyusul kabar ini, terutama karena Bank of England mempertahankan pendekatan “hati-hati dan bertahap” dalam melonggarkan kebijakan moneter. Walaupun BoE mengurangi jumlah obligasi yang dilepas dari neraca—terutama tenor panjang—mereka tetap menyusutkan neraca walau dengan laju yang lebih lambat. Dengan demikian, BoE tidak bisa diandalkan untuk meringankan tekanan pada ujung panjang kurva gilt Inggris.

Pound Melemah Saat Obligasi Inggris Tetap Tertekan

Pasar obligasi Inggris akan menjadi fokus nanti pagi; jika imbal hasil naik tajam, hal itu bisa menekan pound. GBP/USD terus memperpanjang pelemahan dan menguji level support krusial di $1,3480. Penembusan meyakinkan di bawah level ini dapat membuka jalan bagi penurunan lebih jauh menuju $1,3350.

Masalah bagi pound bersifat fiskal: pasar valas berfokus pada kabar buruk terkait keuangan sektor publik, bukan pada penjualan ritel Agustus yang lebih baik dari perkiraan. Ini bisa jadi karena, terlepas dari adanya kenaikan penjualan musiman akibat cuaca panas pada Agustus, volume penjualan ritel turun 0,1% dalam tiga bulan hingga Agustus dibandingkan tiga bulan hingga Mei, dan volumenya belum kembali ke puncak Maret. Hal ini menunjukkan ekonomi Inggris masih belum mampu mengulang kinerja kuartal I, dan prospek pertumbuhan kemungkinan tetap terbatas saat kita memasuki paruh kedua tahun ini.

Saham AS mencapai rekor tertinggi baru

Di tempat lain, saham AS mencetak rekor tertinggi pada hari Kamis, setelah reli sektor teknologi kembali mendapat dorongan. Reli terbaru ini dipimpin oleh “mini raksasa” teknologi lapis kedua yang mengungguli Magnificent 7. Intel menjadi saham berkinerja terbaik di S&P 500 kemarin; Uber Technologies mencetak rekor tertinggi baru dan Palantir juga naik 5%, meski masih sedikit di bawah rekor bulan Agustus. Apakah reli ini dapat bertahan, dan seberapa besar tekanan yang mungkin menimpa obligasi Inggris setelah angka terbaru peminjaman sektor publik akan menjadi sorotan utama pada hari Jumat.