Walt Disney Co. (DIS.US) mengumumkan kemitraan besar dengan OpenAI, dengan investasi sebesar £1 miliar ke startup AI tersebut dan menjadi mitra lisensi utama pertama untuk platform Sora. Perjanjian tiga tahun ini mencakup penyediaan lebih dari 200 karakter animasi dari pustaka Disney, Marvel, Pixar, dan Star Wars untuk pembuatan video berbasis AI.

Salah satu batasan penting adalah bahwa citra selebriti dan suara aktor tidak termasuk dalam lisensi—yang berarti video AI dapat menampilkan karakter visual, tetapi tidak menggunakan suara asli para pemerannya. Selain itu, sebagian video yang dibuat oleh pengguna akan tersedia di platform Disney+, membuka kanal distribusi baru untuk konten berbasis AI. Selain investasi modal dan lisensi merek dagang, Disney juga akan menjadi pelanggan besar OpenAI dan akan mengimplementasikan alat-alat AI startup tersebut untuk membuat produk, layanan, dan pengalaman baru di Disney+. Disney juga akan menyediakan ChatGPT kepada karyawannya untuk mendukung produktivitas. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam sikap Hollywood terhadap AI—sebuah titik balik bagi industri hiburan, yang sebelumnya menunjukkan kekhawatiran besar tentang dampak AI terhadap hak kreator dan keamanan pekerjaan. CEO Bob Iger menekankan bahwa kemitraan ini memungkinkan Disney untuk “memperluas jangkauan storytelling kami secara hati-hati dan bertanggung jawab melalui kecerdasan buatan, sambil menghormati dan melindungi para kreator dan karya mereka.” Baik Disney maupun OpenAI akan menerapkan standar keamanan yang ketat, termasuk kebijakan umur dan kontrol untuk mencegah pembuatan konten berbahaya—menunjukkan komitmen bersama pada penggunaan AI yang etis di dunia hiburan.

Saham perusahaan naik lebih dari 1% hari ini setelah pengumuman tersebut dan kini menguji EMA 200 dan EMA 100, yang dapat dianggap sebagai zona teknikal penting yang menandakan tren turun jangka menengah masih bertahan.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: xStation

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.