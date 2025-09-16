Baca selengkapnya

Dolar AS Sentuh Lagi Level Terendah 4 Tahun 📉

21.15 16 September 2025

US dollar loses ground despite strong US macro data🗽

Dolar AS saat ini melemah terhadap sebagian besar mata uang utama, meskipun rilis data produksi dan konsumsi menunjukkan hasil yang solid.

  • EUR/USD naik hampir 0,5%
  • USD/PLN turun lebih dari 0,3%

Reaksi pasar ini dapat mengindikasikan bahwa investor semakin berspekulasi soal kemungkinan pemangkasan suku bunga Fed yang lebih agresif dibanding konsensus sebelumnya. Namun, pandangan ini masih dipertanyakan karena belum terlihat pergerakan searah pada obligasi pemerintah AS. Baik Donald Trump maupun Scott Bessent sama-sama menegaskan bahwa The Fed harus mulai memangkas suku bunga.

Data Makro AS hari ini

Output Industri AS (Agustus): +0,1% MoM (vs -0,1% ekspektasi & sebelumnya)

  • Output Manufaktur AS: +0,2% MoM (vs -0,2% ekspektasi, 0,0% sebelumnya)

  • Utilisasi Kapasitas AS: 77,4% (sesuai ekspektasi, sebelumnya 77,5%)

Retail Sales AS (Agustus): +0,6% MoM (vs 0,2% ekspektasi, 0,5% sebelumnya)

  • Core Retail Sales: +0,7% MoM (vs 0,4% ekspektasi, 0,3% sebelumnya)
  • Harga Ekspor: +0,3% MoM (vs 0,1% ekspektasi, 0,1% sebelumnya)
  • Harga Impor: +0,3% MoM (vs -0,2% ekspektasi, 0,4% sebelumnya)

Indeks Perumahan NAHB AS: 32 (vs 33 ekspektasi, 32 sebelumnya)

  • Inventori Bisnis AS: +0,2% MoM (sesuai ekspektasi & sebelumnya)

USDIDX (D1 interval)

 Futures Indeks Dolar AS melemah 0,5%, kembali menguji level terendah multi-tahun.

 

Sumber: xStation5

18.09.2025
14.50

US Open: Semua Indeks Cetak ATH Baru!

Bursa saham AS membuka sesi Kamis dengan sentimen positif, didukung kombinasi data makro yang lebih baik dan ekspektasi atas langkah lanjutan The Fed. Pasar...

 13.37

BREAKING: Klaim Pengangguran & Philly Fed Lebih Kuat 🚨

  Initial Jobless Claims: 231k (Ekspektasi 240k, Sebelumnya 264k) Philadelphia Fed Manufacturing Index: 23,2 (Ekspektasi 1,7, Sebelumnya -0,3) Klaim...

 12.51

BOE trims QT as expected, as Nvidia gives Intel a lift

As expected, the Bank of England held rates steady on  Thursday at 4%. They remained committed to a ‘careful and gradual’ reduction in...
