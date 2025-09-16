US dollar loses ground despite strong US macro data🗽

Dolar AS saat ini melemah terhadap sebagian besar mata uang utama, meskipun rilis data produksi dan konsumsi menunjukkan hasil yang solid.

EUR/USD naik hampir 0,5%

USD/PLN turun lebih dari 0,3%

Reaksi pasar ini dapat mengindikasikan bahwa investor semakin berspekulasi soal kemungkinan pemangkasan suku bunga Fed yang lebih agresif dibanding konsensus sebelumnya. Namun, pandangan ini masih dipertanyakan karena belum terlihat pergerakan searah pada obligasi pemerintah AS. Baik Donald Trump maupun Scott Bessent sama-sama menegaskan bahwa The Fed harus mulai memangkas suku bunga.

Data Makro AS hari ini

Output Industri AS (Agustus): +0,1% MoM (vs -0,1% ekspektasi & sebelumnya)

Output Manufaktur AS: +0,2% MoM (vs -0,2% ekspektasi, 0,0% sebelumnya)

Utilisasi Kapasitas AS: 77,4% (sesuai ekspektasi, sebelumnya 77,5%)

Retail Sales AS (Agustus): +0,6% MoM (vs 0,2% ekspektasi, 0,5% sebelumnya)

Core Retail Sales: +0,7% MoM (vs 0,4% ekspektasi, 0,3% sebelumnya)

Harga Ekspor: +0,3% MoM (vs 0,1% ekspektasi, 0,1% sebelumnya)

Harga Impor: +0,3% MoM (vs -0,2% ekspektasi, 0,4% sebelumnya)

Indeks Perumahan NAHB AS: 32 (vs 33 ekspektasi, 32 sebelumnya)

Inventori Bisnis AS: +0,2% MoM (sesuai ekspektasi & sebelumnya)

USDIDX (D1 interval)

Futures Indeks Dolar AS melemah 0,5%, kembali menguji level terendah multi-tahun.

Sumber: xStation5