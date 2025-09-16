Sentimen risiko menurun di awal perdagangan Eropa pada Selasa, dengan saham-saham melemah setelah awal minggu yang kuat. Perusahaan Inggris terkena gelombang penurunan peringkat. Haleon, EasyJet, dan Domino’s Pizza semuanya melemah pada Selasa karena kekhawatiran analis membebani pasar.

Pelemahan Pasar Tenaga Kerja Inggris

Data pasar tenaga kerja Inggris secara umum lebih lemah, menunjukkan pasar tenaga kerja tetap lesu. Jumlah lowongan kerja turun 10.000 dalam tiga bulan hingga Juli, pengangguran meningkat, dan pertumbuhan lapangan kerja terhenti. ONS memperkirakan jumlah pekerjaan di Inggris sebanyak 36,8 juta, turun 182.000 sejak Maret. Data ini menjadi bukti tambahan bahwa kenaikan National Insurance untuk pengusaha dan kenaikan upah minimum pada April menekan lapangan kerja.

Meskipun pertumbuhan lapangan kerja melambat, ada kantong kekuatan di sektor publik. Jumlah pegawai NHS melonjak ke rekor 2,07 juta, meski aksi mogok di sektor kesehatan dan sosial menyebabkan hilangnya 83.000 hari kerja pada Juli.

Pertumbuhan upah tetap tinggi meskipun pasar tenaga kerja melemah. Pertumbuhan upah (tidak termasuk bonus) berada di 4,8%, turun dari 5%. Namun, setelah disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan upah riil hanya 1% antara Mei dan Juni tahun ini, dan tren penghasilan riil tetap menurun.

Pasar Tak Tergeser untuk Suku Bunga BOE

Menariknya, meski pasar tenaga kerja Inggris melemah, pasar berjangka suku bunga tidak terburu-buru memproyeksikan pemangkasan suku bunga. Trader tetap tidak yakin BOE akan mengikuti Fed, dengan harga pasar hanya sedikit di atas 1 kali pemangkasan antara sekarang dan Maret, serta hanya sekitar 1 kali pemangkasan antara sekarang dan Juli. Pasar memperkirakan BOE lebih berhati-hati dibandingkan Fed, meski kedua negara menghadapi pelemahan tenaga kerja.

Meskipun pertumbuhan upah di Inggris masih tinggi, pertumbuhan riil lemah. Data inflasi Inggris yang akan dirilis Rabu menjadi fokus berikutnya. Risikonya adalah inflasi tinggi, pasar tenaga kerja lemah, dan pertumbuhan PDB datar memunculkan ancaman stagflasi yang bisa mempersulit gambaran ekonomi menjelang Anggaran Belanja.

Dolar Melemah Menjelang FOMC

Kurangnya ekspektasi pemangkasan suku bunga di Inggris mendukung pound. GBP/USD naik 0,3% pagi ini dan berada di level tertinggi 2 bulan. Pound menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik terhadap USD pada Selasa. Menjelang pertemuan FOMC Rabu, dolar terus melemah. Indeks dolar diperdagangkan sedikit di atas 97,00, mendekati level terendah tahun ini.

Cook Bisa Mengganggu Rencana Trump

Pertanyaannya, apakah pertemuan Fed akan mendorong pelemahan lebih lanjut dolar, atau level 96,40 (terendah Juli) akan menjadi support kuat? Pasar Fed Fund Futures masih memproyeksikan hampir 6 kali pemangkasan suku bunga antara sekarang hingga Januari 2027. Outlook suku bunga AS kemungkinan tidak berubah banyak menjelang FOMC. Selain itu, meskipun Steven Miran (pilihan Trump) sudah dikonfirmasi, upaya Trump untuk memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook gagal. Artinya, setidaknya ada satu anggota Fed yang bisa mengganggu rencana Trump untuk penurunan cepat suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

Emas Cetak Rekor Baru

Dolar menjadi mata uang terlemah di G10 pada Selasa, dengan yen Jepang, franc Swiss, dan euro memimpin penguatan. Seiring pelemahan dolar, harga emas kembali naik dan mencetak rekor baru. Reli emas mendukung saham-saham penambang di FTSE 100. Fresnillo, top performer indeks tahun ini, naik lebih dari 3% pagi ini. Glencore dan Rio Tinto juga ikut menguat. Sebaliknya, ritel dan supermarket Inggris kesulitan karena kekhawatiran pelemahan pasar tenaga kerja menekan konsumsi.

Magnificent 7 Dorong Saham AS ke Rekor Baru

Sementara saham Eropa tertekan, saham AS diperkirakan kembali naik. Indeks AS ditutup di rekor baru pada Senin dan berpotensi memperpanjang kenaikan. Outlook jangka panjang akan sangat bergantung pada hasil FOMC dan terutama Dot Plot. Pasar saham AS didorong ke rekor tertinggi oleh raksasa teknologi termasuk Tesla, Alphabet, dan Oracle. Magnificent 7 menjadi penerima manfaat dari spekulasi pemangkasan suku bunga di AS dan memimpin S&P 500 ke level tertinggi sepanjang masa. Namun, ini memudarkan harapan reli pasar yang lebih luas dan bisa membuat saham teknologi rentan jika The Fed menahan narasi dovish yang diharapkan pasar.

Chart 1: S&P 500, equal-weighted S&P 500, Magnificent 7, Russell 2000

Sumber: XTB and Bloomberg