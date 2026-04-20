Musim earnings di Amerika Serikat dimulai jauh lebih kuat dari yang diperkirakan pasar, dan data awal dari FactSet menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan AS memasuki periode laporan dengan keunggulan jelas terhadap ekspektasi analis. Pada tahap ini, menurut FactSet, sekitar 10% perusahaan dalam indeks S&P 500 telah melaporkan hasil kuartal pertama 2026, dan sebanyak 88% berhasil melampaui estimasi laba per saham (EPS). Angka ini jauh di atas rata-rata lima dan sepuluh tahun, memberikan gambaran awal yang solid mengenai kondisi korporasi AS di awal fase paling krusial dari musim laporan keuangan. Yang penting, bukan hanya laba yang terlihat kuat—pendapatan juga bertahan dengan baik, memperkuat pandangan bahwa musim earnings ini tidak hanya didorong oleh EPS. Data top-line juga solid, yang seringkali lebih dihargai investor karena mencerminkan kekuatan bisnis yang nyata, bukan sekadar efisiensi biaya atau optimalisasi margin.

Poin penting dari musim earnings S&P 500

ang tidak kalah penting, besarnya kejutan positif juga cukup impresif. Secara agregat, perusahaan melaporkan laba yang 10,8% di atas ekspektasi, dibandingkan rata-rata lima tahun sebesar 7,3% dan rata-rata sepuluh tahun sebesar 7,1%. Perlu dicatat bahwa rata-rata historis ini mencerminkan hasil satu musim penuh dari seluruh 500 perusahaan, bukan hanya sebagian kecil yang telah melaporkan sejauh ini, sehingga membuat angka saat ini terlihat semakin menonjol.

Sejauh ini, 84% perusahaan S&P 500 melaporkan pendapatan di atas estimasi, dibandingkan rata-rata lima tahun sebesar 70% dan sepuluh tahun sebesar 67%. Kejutan pendapatan agregat berada di level 2,0%—sejalan dengan rata-rata lima tahun namun di atas rata-rata sepuluh tahun sebesar 1,5%.

Tingkat pertumbuhan pendapatan gabungan untuk kuartal pertama saat ini berada di 9,9%, dibandingkan 9,8% seminggu lalu dan 9,8% pada akhir Maret. Perubahannya memang kecil, tetapi penting secara simbolis—ini menegaskan bahwa perbaikan kinerja didukung oleh pertumbuhan penjualan yang nyata. Jika tren ini bertahan, ini akan menjadi pertumbuhan pendapatan terkuat bagi S&P 500 sejak kuartal ketiga 2022, ketika indeks mencatat kenaikan sebesar 11,0%.

Sementara itu, kontrak S&P 500 (US500) masih bertahan di atas level 7.100 di awal pekan perdagangan baru, diperdagangkan sekitar 7% di atas EMA 200-sesi (EMA200, garis merah).

Sumber: xStation5

Awal yang kuat, namun belum mengubah gambaran kuartalan secara keseluruhan

Sekilas, situasinya terlihat cukup paradoks. Di satu sisi, indeks menunjukkan kinerja laba yang lebih kuat dibandingkan seminggu lalu. Namun di sisi lain, dibandingkan dengan akhir Maret—penutupan kuartal pertama—tingkat pertumbuhan keseluruhan tetap tidak berubah. Tingkat pertumbuhan laba gabungan, yang menggabungkan hasil aktual dan estimasi untuk perusahaan yang belum melaporkan, saat ini berada di 13,2%, naik dari 12,2% seminggu lalu, tetapi sama dengan level pada 31 Maret.

Jika laju ini bertahan, maka ini akan menjadi kuartal keenam berturut-turut dengan pertumbuhan laba dua digit secara tahunan untuk S&P 500. Hal ini menegaskan ketahanan luar biasa perusahaan-perusahaan AS meskipun menghadapi suku bunga tinggi, tekanan biaya, dan momentum ekonomi yang tidak merata.

Sektor keuangan dan komunikasi memimpin, energi tertinggal

Perbaikan yang terlihat selama seminggu terakhir terutama didorong oleh kejutan laba positif di sektor Keuangan dan Layanan Komunikasi. Kedua sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan laba indeks secara keseluruhan. Namun, sebagian kenaikan tersebut diimbangi oleh revisi turun estimasi laba di sektor Energi.

Jika dilihat sejak 31 Maret, kontribusi positif dari sektor Keuangan dan Layanan Komunikasi diimbangi oleh tren yang lebih lemah di sektor Energi dan Kesehatan. Secara praktis, ini berarti bahwa meskipun pasar membaik dalam jangka pendek, belum ada perubahan signifikan dibandingkan titik awal di akhir kuartal.

Secara sektoral, delapan dari sebelas sektor melaporkan atau diperkirakan mencatat pertumbuhan laba secara tahunan. Sektor yang memimpin antara lain:

Teknologi (Information Technology),

Material dan industri,

Keuangan,

Utilitas.

Sementara itu, tiga sektor diperkirakan mengalami penurunan laba, dengan kinerja terlemah berasal dari:

Energi,

Kesehatan.

Sumber: FactSet

Sektor keuangan kembali menjadi sorotan

Dari sisi pendapatan, seperti halnya laba, sektor Keuangan memberikan kontribusi positif terbesar terhadap peningkatan kinerja indeks secara keseluruhan. Bank dan institusi keuangan menjadi faktor utama yang membuat total pendapatan pasar kini terlihat sedikit lebih baik dibandingkan seminggu lalu maupun akhir Maret.

Yang menarik, pertumbuhan pendapatan terlihat lebih merata dibandingkan pertumbuhan laba. Menurut FactSet, seluruh sebelas sektor melaporkan atau diperkirakan mencatat kenaikan pendapatan secara tahunan. Kinerja terkuat datang dari:

Teknologi Informasi,

Layanan Komunikasi,

Keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak hanya terkonsentrasi pada beberapa perusahaan teknologi besar saja.

Valuasi tetap tinggi

Musim earnings yang kuat tidak berarti pasar menjadi murah. Sebaliknya, kinerja solid ini terjadi di tengah valuasi yang sudah tinggi. Rasio P/E forward 12 bulan untuk S&P 500 saat ini berada di 20,9, berdasarkan harga penutupan hari Rabu dan estimasi EPS ke depan. Angka ini berada di atas rata-rata lima tahun sebesar 19,9 dan rata-rata sepuluh tahun sebesar 18,9, serta lebih tinggi dibandingkan level 19,7 pada akhir kuartal pertama.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak hanya memperkirakan pertumbuhan laba berlanjut, tetapi juga melakukannya dengan tingkat kepercayaan yang meningkat. Akibatnya, standar ekspektasi terhadap perusahaan semakin tinggi. Dalam beberapa minggu ke depan, sekadar melampaui estimasi mungkin tidak cukup—investor akan lebih fokus pada kualitas pendapatan, margin, panduan ke depan, serta komentar manajemen terkait paruh kedua tahun ini.

Pasar sudah melihat melampaui kuartal pertama

Analis jelas tidak hanya fokus pada kuartal pertama. Ekspektasi untuk sisa tahun 2026 tetap tinggi, dengan proyeksi pertumbuhan laba sebesar 20,1% untuk kuartal kedua, 22,2% untuk kuartal ketiga, dan 19,9% untuk kuartal keempat. Secara keseluruhan, laba diperkirakan tumbuh 18,0% secara tahunan untuk tahun penuh.

Proyeksi ini memang kuat, tetapi juga meningkatkan risiko. Semakin tinggi ekspektasi, semakin kecil ruang untuk kekecewaan. Untuk saat ini, data yang masuk masih mendukung narasi positif, namun seiring berjalannya musim earnings, pasar kemungkinan akan menjadi lebih selektif.

Sumber: FactSet

Fase tersibuk musim earnings masih di depan

Sejauh ini, hanya sekitar sepersepuluh perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasilnya, yang berarti fase paling penting masih akan datang. Dalam minggu ke depan, 93 perusahaan dari indeks—termasuk 7 komponen Dow Jones—dijadwalkan merilis laporan kuartal pertama. Gelombang laporan ini akan menjadi penentu apakah momentum positif saat ini dapat berkembang menjadi tren yang berkelanjutan.

Untuk saat ini, kesimpulannya cukup jelas: musim earnings AS dimulai dengan kuat, ditandai oleh kejutan positif yang lebih besar dari biasanya serta pertumbuhan laba dan pendapatan yang solid. Tantangannya adalah sebagian besar kekuatan ini sudah tercermin dalam harga pasar. Minggu-minggu ke depan akan menguji tidak hanya kinerja perusahaan, tetapi juga apakah pasar tetap bersedia membayar premi untuk pertumbuhan.