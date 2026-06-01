🌍 Geopolitik

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran memasuki bulan keempat tanpa tanda-tanda terobosan diplomatik yang nyata. Donald Trump menyatakan bahwa dirinya “tidak terburu-buru” mencapai kesepakatan dan memperingatkan bahwa aksi militer dapat kembali dilakukan apabila negosiasi gagal. Melalui Truth Social, Trump meminta para politisi untuk bersabar dan meyakinkan bahwa “semuanya akan berakhir dengan baik”.

Laporan mengenai pengunduran diri Presiden Iran Masoud Pezeshkian sempat mengguncang pasar. Menurut laporan tersebut, Pezeshkian menginformasikan kepada Pemimpin Tertinggi Iran bahwa Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah mengambil alih proses pengambilan keputusan, sehingga posisi presiden hanya menjadi simbolis. Media pemerintah Iran membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai “propaganda asing”, namun pasar tetap merespons serius karena selama ini negosiasi AS dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri Iran yang dipimpin pemerintahan sipil. Jika benar IRGC memegang kendali penuh, maka validitas setiap kesepakatan yang sedang dinegosiasikan menjadi dipertanyakan.

AS dan Iran juga saling menuduh melakukan serangan baru. Militer AS melancarkan serangan yang disebut sebagai tindakan “pertahanan diri” terhadap radar dan drone Iran, sementara Teheran merespons dengan serangan terhadap pangkalan udara AS. Marco Rubio melakukan pembicaraan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai upaya deeskalasi bertahap. Namun Washington menuduh Hezbollah menghambat proses tersebut atas perintah Teheran. Selain itu, dilaporkan adanya upaya lain untuk menembak jatuh rudal balistik di dekat pangkalan Ali Al Salem di Kuwait.

Angkatan Laut AS secara diam-diam mengawal sekitar 70 kapal komersial selama tiga minggu terakhir, atau rata-rata hanya tiga kapal per hari, jauh di bawah kondisi normal sebelum konflik yang mencapai lebih dari 100 kapal per hari. Kapal-kapal tersebut beroperasi dengan lalu lintas yang sangat terbatas, menunjukkan bahwa arus perdagangan belum kembali normal.

📊 Ekonomi dan Bank Sentral

ECB

Anggota Dewan ECB, Isabel Schnabel, mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Menurutnya, inflasi yang dipicu konflik Iran telah menyebar dari sektor energi ke seluruh rantai pasok sehingga tidak dapat diabaikan. Schnabel menolak memberikan batas atas jumlah kenaikan suku bunga yang mungkin dilakukan dan menegaskan bahwa ECB akan tetap bergantung pada data ekonomi. EUR/USD bergerak sedikit lebih rendah ke 1,1651.

Federal Reserve

Pasar saat ini mulai memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga, bukan pemangkasan. Jerome Powell memperingatkan bahaya politisasi The Fed, sementara Neel Kashkari menilai bahwa meskipun Selat Hormuz kembali dibuka, normalisasi rantai pasok dan inflasi kemungkinan akan berlangsung lebih lambat dari ekspektasi pasar.

Pekan ini investor akan mencermati pidato dari Logan, Hammack, dan Daly. Fokus utama tetap pada laporan tenaga kerja Non-Farm Payrolls (NFP) yang dijadwalkan pada Jumat, dengan konsensus memperkirakan penambahan 85.000 lapangan kerja dan tingkat pengangguran tetap di 4,3%.

Jepang

Belanja modal kuartal pertama Jepang tercatat stagnan di 0,0% YoY, jauh di bawah ekspektasi kenaikan 4,0%, sehingga meningkatkan risiko revisi turun terhadap pertumbuhan GDP. PMI Manufaktur Jepang turun menjadi 54,5 pada Mei, sementara biaya produksi mencapai level tertinggi dalam 32 bulan terakhir. Gubernur BOJ Kazuo Ueda dijadwalkan berbicara pada Rabu dan pasar menunggu sinyal terkait potensi kenaikan suku bunga pada pertemuan Juni.

China

PMI Manufaktur Caixin China turun menjadi 51,8 pada Mei dari 52,2 sebelumnya, sementara PMI resmi mendekati level 50 seiring melemahnya pesanan ekspor. Pemerintah China juga memperketat regulasi investasi asing guna membatasi transfer teknologi dan data.

📈 Pasar Saham

Kontrak futures S&P 500 naik 0,29%, sementara Nasdaq 100 futures menguat 0,57%. Wall Street memulai bulan Juni di dekat rekor tertinggi.

S&P 500 mencatat sembilan minggu kenaikan berturut-turut, yang merupakan rentetan terpanjang sejak akhir 2023, dengan kenaikan 5,2% selama Mei. Nasdaq bahkan melonjak lebih dari 8% sepanjang bulan lalu.

Musim laporan keuangan kuartal pertama menjadi salah satu yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 85% perusahaan dalam indeks S&P 500 melampaui ekspektasi analis, dibanding rata-rata lima tahun sebesar 78%. Secara keseluruhan, laba perusahaan berada 16,7% di atas estimasi pasar, lebih dari dua kali rata-rata historis sebesar 7,3%.

🌏 Asia

KOSPI Korea Selatan melonjak 1,31% ke rekor tertinggi baru. Ekspor semikonduktor mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lebih dari empat dekade.

Samsung Electronics naik 9,5%, mendorong kapitalisasi pasarnya melampaui 2.000 triliun won, didorong ekspektasi pertemuan antara CEO Nvidia Jensen Huang dan pejabat Korea Selatan.

LG Electronics melonjak 28% setelah laporan bahwa Huang akan bertemu Ketua LG Group Koo Kwang-mo untuk membahas kerja sama di bidang AI dan robotika. Nvidia juga dijadwalkan menggelar acara “Korean Partner Night” dalam ajang COMPUTEX di Taipei, dengan kehadiran SK Hynix dan perusahaan teknologi Korea lainnya. Nvidia disebut akan memasok lebih dari 260.000 chip AI tercanggih kepada perusahaan Korea, termasuk Samsung dan Hyundai Motor.

💱 Mata Uang

Dolar Australia (AUD) menjadi mata uang terkuat hari ini berdasarkan Currency Strength Meter, unggul atas GBP, USD, dan EUR.

Indeks dolar AS (DXY) naik tipis 0,04% ke sekitar 99,05 setelah melemah sepanjang pekan lalu. EUR/USD: -0,05% ke 1,1651 USD/JPY: +0,07% ke 159,44 GBP/USD: +0,08% ke 1,3461

Sementara itu, zloty Polandia relatif stabil meski ketegangan geopolitik masih berlangsung.

🛢️ Komoditas

Harga minyak kembali menguat.

WTI naik 1,69% ke USD 89,52 per barel.

Brent naik 1,23% ke USD 92,95 per barel.

Kenaikan ini terjadi setelah laporan mengenai serangan militer Israel di Lebanon dan aksi saling serang antara AS dan Iran. Meski demikian, sepanjang Mei harga minyak mencatat penurunan bulanan terbesar sejak April 2025, hampir mencapai 17%, karena harapan terhadap kesepakatan diplomatik.

Harga emas turun 0,63% ke USD 4.516,69 per ons, sementara perak naik tipis 0,12% menjadi USD 75,58 per ons. Gas alam menguat 1,83% ke USD 3,34.

🏢 Berita Perusahaan

Nvidia + Microsoft = Era Baru PC

Mulai pekan depan, dalam ajang COMPUTEX dan Microsoft Build, PC Windows pertama yang menggunakan chip ARM Nvidia akan diperkenalkan ke pasar. Produsen yang terlibat termasuk Microsoft Surface dan Dell. Microsoft juga sedang mengembangkan perangkat lunak untuk AI agent yang dapat berjalan secara lokal di perangkat pengguna.

Nvidia Resmi Masuk Pasar Prosesor PC

Dalam keynote COMPUTEX di Taipei, Jensen Huang memperkenalkan chip N1X berbasis ARM yang diproduksi oleh MediaTek serta RTX Spark Superchip, kombinasi CPU N1X dan GPU Blackwell dengan memori terpadu 128 GB yang diproduksi menggunakan proses 3nm TSMC.Huang menyebut inovasi tersebut sebagai “penemuan ulang PC pertama dalam 40 tahun”.

Vera Menjadi Mesin Pertumbuhan Baru Nvidia

Nvidia juga mengumumkan bahwa CPU data center Vera kini telah memasuki produksi penuh. Vera mampu menghasilkan token AI 1,8 kali lebih cepat dibanding arsitektur x86 dan menjadi komponen utama bagi konsep “AI Factory”. Pelanggan awal Vera meliputi OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle, dan CoreWeave, dengan ketersediaan komersial mulai musim gugur 2026.

Berkshire Hathaway Akuisisi Taylor Morrison

Berkshire Hathaway mengumumkan akuisisi Taylor Morrison senilai USD 8,5 miliar secara tunai, dengan premi sekitar 24% dibanding harga penutupan Jumat. Transaksi diperkirakan selesai pada paruh kedua 2026.

🔐 Kripto

Bitcoin turun 0,52% dan diperdagangkan di sekitar USD 73.293.

🔑 Agenda Penting Hari Ini