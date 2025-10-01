Economic Calendar (01.10.2025): Shutdown AS Bayangi Data ADP & ISM

Oktober dimulai dengan teka-teki politik di AS. Sebagian besar lembaga federal menghentikan operasional setelah Senat menolak rancangan anggaran Demokrat, sementara proposal Republik mandek di Kongres. Akibatnya, pemerintah AS tanpa anggaran dan belum ada konsensus, kedua pihak saling menyalahkan atas kebuntuan ini.

Shutdown terutama akan melibatkan pemutusan hubungan kerja sementara dan permanen bagi pegawai federal. Namun bagi pasar, isu kunci adalah penundaan laporan NFP Jumat yang menurut pernyataan resmi BLS tidak akan dipublikasikan selama shutdown. Hilangnya data ketenagakerjaan penting ini diperkirakan akan menekan pasar saham sekaligus mempersulit persiapan The Fed jelang keputusan suku bunga berikutnya.

Menambah keramaian politik hari ini, ada serangkaian data makro penting di kedua sisi Atlantik. Di zona euro, data inflasi awal akan dipublikasikan, dengan perkiraan naik dari 2% menjadi 2,2% (sumber: Bloomberg), yang bisa memperkuat keyakinan bahwa siklus kenaikan suku bunga ECB telah berakhir.

Selain itu, akan dirilis PMI manufaktur lebih lanjut, laporan ISM manufaktur AS, serta laporan ketenagakerjaan ADP yang menjadi preview NFP. Mengingat BLS tutup, volatilitas di sekitar rilis ADP kemungkinan melonjak jika hasil mengejutkan.

Selain data keras makro, pasar juga menantikan pidato bank sentral (ECB, Bundesbank, BoC, BoE), laporan EIA, dan pertemuan OPEC di AS, yang sangat penting bagi volatilitas harga minyak.

Kalender Ekonomi Hari Ini:

07:00 BST, Inggris – Nationwide HPI September:

aktual 2,2% YoY; perkiraan 1,8% YoY; sebelumnya 2,1% YoY

08:00 BST, Polandia – PMI September:

Manufaktur PMI: aktual 48; perkiraan 46,40; sebelumnya 46,60

08:15 BST, Spanyol – PMI September:

Manufaktur PMI: perkiraan 53,8; sebelumnya 54,3

08:30 BST, Zona Euro – Pidato Elderson (ECB)



08:30 BST, Swiss – PMI September:

Procure.ch PMI: perkiraan 47,9; sebelumnya 49,0

08:50 BST, Prancis – PMI September:

Manufaktur PMI: perkiraan 48,1; sebelumnya 50,4

08:55 BST, Zona Euro – Pidato de Guindos (ECB)



08:55 BST, Jerman – PMI September:

Manufaktur PMI: perkiraan 48,5; sebelumnya 49,8

09:00 BST, Zona Euro – PMI September:

Manufaktur PMI: perkiraan 49,5; sebelumnya 50,7

10:00 BST, Jerman – Pidato Mauderer (Bundesbank)



10:00 BST, Zona Euro – Inflasi September:

CPI tahunan: perkiraan 2,2% y/y; sebelumnya 2,0% y/y

CPI bulanan: sebelumnya 0,1% m/m

HICP tahunan (ex. energi & makanan): sebelumnya 2,3% y/y

HICP bulanan (ex. energi & makanan): sebelumnya 0,3% m/m

Core CPI tahunan: perkiraan 2,3% y/y; sebelumnya 2,3% y/y

Core CPI bulanan: sebelumnya 0,3% m/m

10:30 BST, Jerman – Lelang Bund 10 tahun:

sebelumnya 2,250%

10:55 BST, Inggris – Pidato Mann (BoE MPC)



11:00 BST, AS – Pertemuan OPEC



12:00 BST, Jerman – Pidato Nagel (Bundesbank)



13:15 BST, AS – Data ketenagakerjaan September:

ADP nonfarm employment change: perkiraan 52K; sebelumnya 54K

14:45 BST, AS – PMI September:

Manufacturing PMI: perkiraan 52,0; sebelumnya 53,0

15:00 BST, AS – ISM September:

ISM Manufacturing Index: perkiraan 62,7; sebelumnya 63,7

ISM Manufacturing Index: perkiraan 49,0; sebelumnya 48,7

ISM New Orders Index: sebelumnya 51,4

ISM Employment Index: sebelumnya 43,8

15:00 BST, AS – Data inflasi Agustus:

Construction spending: perkiraan -0,1% m/m; sebelumnya -0,1% m/m

15:30 BST, AS – Laporan EIA:

Refinery crude runs (w/w): sebelumnya 0,052M

Crude oil imports: sebelumnya 1,596M

Cushing crude inventories: sebelumnya 0,177M

Distillates production: sebelumnya 0,029M

Weekly distillates stocks (EIA): sebelumnya -1,685M

Gasoline inventories: sebelumnya -1,081M

Heating oil inventories: sebelumnya -0,189M

Refinery utilization rates (w/w, EIA): sebelumnya -0,3%

Gasoline production: sebelumnya 0,300M

Crude oil inventories: perkiraan 1,500M; sebelumnya -0,607M

18:00 BST, AS – Data PDB:

Atlanta Fed GDPNow (Q3): perkiraan 3,9%; sebelumnya 3,9%

19:05 BST, Kanada – Pidato Rogers (BoC)