- Dewan Perwakilan Rakyat AS akan mengadakan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang Senat yang akan mendanai lembaga-lembaga federal hingga akhir Januari 2026, yang berpotensi mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah.
- Komentar dari anggota Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa (ECB) akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan EUR/USD.
- Laporan OPEC dan API diperkirakan akan meningkatkan volatilitas pasar minyak.
- Dewan Perwakilan Rakyat AS akan mengadakan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang Senat yang akan mendanai lembaga-lembaga federal hingga akhir Januari 2026, yang berpotensi mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah.
- Komentar dari anggota Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa (ECB) akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan EUR/USD.
- Laporan OPEC dan API diperkirakan akan meningkatkan volatilitas pasar minyak.
Sesi perdagangan hari ini diperkirakan berjalan tenang dari sisi rilis makro utama, dengan perhatian investor tertuju pada pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat AS atas RUU pendanaan federal yang telah disetujui Senat — langkah yang bisa mengakhiri shutdown pemerintah AS yang telah berlangsung lebih dari 40 hari. Banyak anggota Partai Demokrat telah menyatakan akan menolak RUU tersebut, karena menilai janji untuk “meninjau kembali” reformasi sistem kesehatan pada Desember belum cukup kuat. Pemungutan suara pertama dijadwalkan dimulai sekitar pukul 21.00 BST.
Dari sisi makroekonomi, agenda paling penting hari ini adalah pidato pejabat The Fed dan ECB, yang diperkirakan mempengaruhi volatilitas EUR/USD. Ekspektasi terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember mulai meningkat kembali, setelah data ADP menunjukkan rata-rata penurunan 11.000 pekerjaan per minggu selama empat minggu terakhir. Untuk pasar minyak, sorotan tertuju pada laporan OPEC bulanan dan data stok minyak mentah API AS, yang akan memberikan petunjuk arah harga energi global.
Di Wall Street, beberapa perusahaan besar akan merilis hasil keuangan kuartalannya, termasuk: Cisco Systems, Tencent Music Entertainment, dan Circle Internet. Sementara di Eropa, laporan dari Bayer dan Infineon telah lebih dulu dipublikasikan.
Kalender Ekonomi Hari Ini
07:00 BST – Jerman: Data inflasi Oktober
- HICP y/y: aktual 2,3%; perkiraan 2,3%; sebelumnya 2,4%
- HICP m/m: aktual 0,3%; perkiraan 0,3%; sebelumnya 0,2%
- CPI y/y: aktual 2,3%; perkiraan 2,3%; sebelumnya 2,4%
- CPI m/m: aktual 0,3%; perkiraan 0,3%; sebelumnya 0,2%
08:30 BST – China:
- Total Social Financing (Oktober): perkiraan 1.230,0 miliar; sebelumnya 3.530,0 miliar
- M2 Money Supply (y/y): perkiraan 8,1%; sebelumnya 8,4%
- New Loans (Oktober): perkiraan 460,0 miliar; sebelumnya 1.290,0 miliar
- Outstanding Loan Growth (y/y): perkiraan 6,6%; sebelumnya 6,6%
10:00 BST – Zona Euro:
- Rapat Eurogroup
10:00 BST – AS:
- Laporan bulanan OPEC
10:45 BST – Zona Euro:
- Pidato anggota ECB Schnabel
11:40 BST – Zona Euro:
- Pidato anggota ECB de Guindos
12:00 BST – AS:
- Laporan bulanan OPEC
- Indeks Mortgage refinancing (sebelumnya 1.290,8)
- Indeks Mortgage market (sebelumnya 332,3)
- Suku bunga MBA 30-year mortgage (sebelumnya 6,31%)
12:05 BST – Inggris:
- Pidato anggota BoE MPC Pill
13:30 BST – Kanada:
- Data perumahan dan konstruksi September
- Building permits: perkiraan +0,8% m/m; sebelumnya –1,2% m/m
- Building permits: perkiraan +0,8% m/m; sebelumnya –1,2% m/m
14:20 BST – AS:
- Pidato anggota FOMC Williams
15:20 BST – AS:
- Pidato anggota Dewan Gubernur The Fed Waller
21:30 BST – AS:
- Laporan EIA
- API crude oil inventories: sebelumnya +6,500 juta barel
- API crude oil inventories: sebelumnya +6,500 juta barel
21:45 BST – Selandia Baru:
- Data retail sales Oktober
- Electronic card retail sales m/m: sebelumnya –0,5%
- Electronic card retail sales y/y: sebelumnya +1,0%
- Electronic card retail sales m/m: sebelumnya –0,5%
Daily Summary: Wall Street Coba Hentikan Aksi Jual 📉 Emas Turun 1.8%, Bitcoin Anjlok 4.5%
US Open: US100 Rebound 🗽 Micron Dekati Rekor Tertinggi 📈
Friday’s Market Crash 🚨 Pasar Global Terjun Bebas & Wall Street Waspada
Micron Melonjak 🚀 Berkat Rekor Kenaikan Harga DRAM