Sesi perdagangan hari ini diperkirakan berjalan tenang dari sisi rilis makro utama, dengan perhatian investor tertuju pada pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat AS atas RUU pendanaan federal yang telah disetujui Senat — langkah yang bisa mengakhiri shutdown pemerintah AS yang telah berlangsung lebih dari 40 hari. Banyak anggota Partai Demokrat telah menyatakan akan menolak RUU tersebut, karena menilai janji untuk “meninjau kembali” reformasi sistem kesehatan pada Desember belum cukup kuat. Pemungutan suara pertama dijadwalkan dimulai sekitar pukul 21.00 BST.

Dari sisi makroekonomi, agenda paling penting hari ini adalah pidato pejabat The Fed dan ECB, yang diperkirakan mempengaruhi volatilitas EUR/USD. Ekspektasi terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember mulai meningkat kembali, setelah data ADP menunjukkan rata-rata penurunan 11.000 pekerjaan per minggu selama empat minggu terakhir. Untuk pasar minyak, sorotan tertuju pada laporan OPEC bulanan dan data stok minyak mentah API AS, yang akan memberikan petunjuk arah harga energi global.

Di Wall Street, beberapa perusahaan besar akan merilis hasil keuangan kuartalannya, termasuk: Cisco Systems, Tencent Music Entertainment, dan Circle Internet. Sementara di Eropa, laporan dari Bayer dan Infineon telah lebih dulu dipublikasikan.



Kalender Ekonomi Hari Ini

07:00 BST – Jerman: Data inflasi Oktober

HICP y/y: aktual 2,3% ; perkiraan 2,3% ; sebelumnya 2,4%



HICP m/m: aktual 0,3% ; perkiraan 0,3% ; sebelumnya 0,2%



CPI y/y: aktual 2,3% ; perkiraan 2,3% ; sebelumnya 2,4%



CPI m/m: aktual 0,3% ; perkiraan 0,3% ; sebelumnya 0,2%



08:30 BST – China:

Total Social Financing (Oktober): perkiraan 1.230,0 miliar ; sebelumnya 3.530,0 miliar



M2 Money Supply (y/y): perkiraan 8,1% ; sebelumnya 8,4%



New Loans (Oktober): perkiraan 460,0 miliar ; sebelumnya 1.290,0 miliar



Outstanding Loan Growth (y/y): perkiraan 6,6% ; sebelumnya 6,6%



10:00 BST – Zona Euro:

Rapat Eurogroup



10:00 BST – AS:

Laporan bulanan OPEC



10:45 BST – Zona Euro:

Pidato anggota ECB Schnabel



11:40 BST – Zona Euro:

Pidato anggota ECB de Guindos



12:00 BST – AS:

Indeks Mortgage refinancing (sebelumnya 1.290,8 )



Indeks Mortgage market (sebelumnya 332,3 )



Suku bunga MBA 30-year mortgage (sebelumnya 6,31% )



12:05 BST – Inggris:

Pidato anggota BoE MPC Pill



13:30 BST – Kanada:

Data perumahan dan konstruksi September

Building permits: perkiraan +0,8% m/m ; sebelumnya –1,2% m/m





14:20 BST – AS:

Pidato anggota FOMC Williams



15:20 BST – AS:

Pidato anggota Dewan Gubernur The Fed Waller



21:30 BST – AS:

Laporan EIA

API crude oil inventories: sebelumnya +6,500 juta barel





