Sesi perdagangan hari Senin di pasar keuangan dimulai dengan dinamika yang menarik, meskipun bukan karena rilis data makroekonomi yang dijadwalkan hari ini. Setelah akhir pekan, perhatian pasar tertuju pada isu geopolitik, khususnya yang berpusat pada Greenland dan Iran, serta isu moneter yang dipicu oleh gugatan hukum terhadap Jerome Powell, Ketua bank sentral Amerika Serikat.



Perkembangan ini mendorong kinerja kuat pada logam mulia dan mata uang yang dikategorikan sebagai safe haven. Sebaliknya, kontrak berjangka yang berfokus pada indeks saham Amerika Serikat dan Eropa justru bergerak melemah.

Investor kini menantikan rilis data penting di akhir pekan ini, termasuk data inflasi AS (CPI) serta laporan keuangan kuartal IV 2025 dari bank-bank besar di Wall Street. Untuk hari ini, pergerakan pasar diperkirakan akan lebih banyak digerakkan oleh arus informasi insidental yang masuk secara bertahap.

Kalender sesi hari ini dari sisi data makroekonomi. Sumber: xStation