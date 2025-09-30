Baca selengkapnya
12.26 · 30 September 2025

Economic Calendar: Data Eropa & Risiko Shutdown AS

Hari ini menandai hari terakhir kuartal, yang berpotensi menghadirkan volatilitas pasar lebih tinggi. Menjelang akhir bulan, sederet rilis makroekonomi awal akan dipublikasikan, dengan fokus utama di Eropa, meski data penting dari AS juga dijadwalkan sore ini. Perlu dicatat, data ini bisa menjadi yang terakhir dari AS untuk sementara waktu, mengingat meningkatnya risiko shutdown pemerintah yang dapat menunda publikasi laporan ketenagakerjaan NFP pada Jumat.

Data yang dirilis dari Jepang menunjukkan kelemahan signifikan baik di sektor produksi industri maupun penjualan ritel. Kondisi ini dinilai tidak mendukung kenaikan suku bunga agresif oleh Bank of Japan (BoJ), meski risalah rapat September menunjukkan sebagian anggota yang hawkish ingin mendorong suku bunga menuju tingkat netral.

Beberapa data PMI China yang dirilis pagi ini umumnya melampaui ekspektasi, mencerminkan efek positif dari stimulus terbaru. Hanya PMI manufaktur untuk perusahaan besar milik negara yang masih sedikit di bawah ambang batas 50 poin.

Secara terpisah, Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan suku bunga di level 3,6%, sesuai ekspektasi pasar. Pasangan mata uang AUD/USD melanjutkan penguatan setelah RBA menegaskan risiko inflasi yang meningkat dan kondisi ekonomi yang solid.

 

Kalender Ekonomi Hari Ini (BST)

 

  • 07:00 BST Inggris – Final GDP Q2 (y/y). Forecast: 1,2%; Sebelumnya: 1,3%

  • 07:00 BST Jerman – Retail Sales Agustus s.a. (m/m). Forecast: 0,5%; Sebelumnya: -1,5%

  • 07:45 BST Prancis – Inflasi CPI September (y/y). Forecast: 1,3%; Sebelumnya: 0,9%

  • 08:00 BST Swiss – KOF Economic Barometer September. Forecast: 97,1; Sebelumnya: 97,4

  • 08:55 BST Jerman – Tingkat Pengangguran September. Forecast: 6,3%; Sebelumnya: 6,3%

  • 09:00 BST Polandia – Inflasi CPI September (y/y). Forecast: 3,0%; Sebelumnya: 2,9%

  • 10:30 BST Zona Euro – Pidato Kepala ECB Christine Lagarde

  • 13:00 BST Jerman – Inflasi CPI September (y/y). Forecast: 2,3%; Sebelumnya: 2,2%

  • 14:00 BST AS – Indeks Harga Rumah Juli (m/m). Forecast: 0,0%; Sebelumnya: -0,2%

  • 14:45 BST AS – Indeks Chicago PMI. Forecast: 43,1; Sebelumnya: 41,5

  • 15:00 BST AS – Conference Board Consumer Confidence September. Forecast: 96; Sebelumnya: 97,4

