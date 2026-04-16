Kalender makroekonomi hari ini masih memuat sejumlah data penting, meskipun sebagian besar telah dirilis:

Data ketenagakerjaan dari Australia menunjukkan peningkatan lapangan kerja yang lebih kecil, sekitar 18 ribu, sementara tingkat pengangguran tetap stabil di 4,3%.

GDP China kuartal pertama tumbuh di atas ekspektasi sebesar 5,0% (y/y). Di sisi lain, data penjualan ritel mengecewakan, sementara produksi industri untuk Maret mengalami penurunan, meskipun hasil akhirnya sedikit di atas ekspektasi dengan pertumbuhan 5,7% (y/y).

Data GDP bulanan dari Inggris juga menunjukkan kinerja yang lebih baik, dengan pertumbuhan 1% (y/y) untuk Februari. Produksi industri turun 0,4% (y/y), namun hasil ini lebih baik dari perkiraan pasar.

Pasar juga telah mencermati laporan kuartalan TSMC, yang turut mendorong futures Wall Street untuk melanjutkan tren kenaikan.

Apa yang dinantikan pasar hari ini? Fokus kalender hari ini mencakup data inflasi final dari Zona Euro, klaim pengangguran awal dari Amerika Serikat, serta data produksi industri. Selain itu, pasar juga akan mencermati sejumlah pidato dari pejabat bank sentral AS dan ECB.

Kalender (semua waktu dalam zona BST):

10:00 EMU - Inflasi CPI Maret (final). Perkiraan: 2,5% (y/y) ( Pendahuluan: 2,5% (y/y)). Sebelumnya: 1,9% (y/y)

10:00 EMU - Core Inflation. Perkiraan: 2,3% (y/y). Sebelumnya: 2,4% (y/y)

13:30 USA - Initial Jobless Claims. Perkiraan: 215 ribu. Sebelumnya: 219 ribu

13:30 USA - Industrial Production Maret. Perkiraan: 0,1% (m/m); Sebelumnya: 0,2% (m/m)

15:30 USA - Perubahan Stok Gas Alam. Perkiraan: 55 bcf. Sebelumnya: 50 bcf.

Pidato Bank Sentral:

13:45 Williams (Fed)

15:35 Miran (Fed)

17:45 Nagel (Bundesbank)

19:30 Lane (ECB)

