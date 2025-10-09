- Kalender makro hari ini relatif ringan.
- Fokus pada notulen ECB, pidato Powell, dan data grosir AS.
- PepsiCo akan merilis laporan keuangan sebelum pembukaan Wall Street.
Dolar AS bergerak sedikit menguat hari ini, sementara sentimen di Wall Street terlihat agak melemah. Notulen FOMC yang dirilis kemarin memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan melanjutkan penurunan suku bunga, namun juga menyoroti prospek pertumbuhan PDB yang lebih kuat dan risiko inflasi yang masih bertahan. Selain data makroekonomi, investor juga akan mencermati rilis laporan keuangan PepsiCo (PEP.US) yang dijadwalkan sebelum pembukaan sesi perdagangan AS hari ini.
Kalender Ekonomi
11:30 AM GMT – Zona Euro: Notulen Rapat ECB
2:00 PM GMT – AS: Penjualan Grosir — Ekspektasi: 0,5% | Sebelumnya: 1,4%
2:00 PM GMT – AS: Persediaan Grosir — Ekspektasi: -0,2% | Sebelumnya: -0,2%
2:30 PM GMT – AS: Perubahan Stok Gas Alam — Ekspektasi: 78 bcf | Sebelumnya: 53 bcf
Pidato Pejabat Bank Sentral
8:30 AM GMT – BoE: Catherine Mann
10:30 AM GMT – ECB: François Villeroy de Galhau
12:30 PM GMT – Fed: Jerome Powell
12:35 PM GMT – Fed: Michelle Bowman
5:00 PM GMT – Fed: Neel Kashkari
5:00 PM GMT – Fed: Michael Barr
