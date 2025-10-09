Dolar AS bergerak sedikit menguat hari ini, sementara sentimen di Wall Street terlihat agak melemah. Notulen FOMC yang dirilis kemarin memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan melanjutkan penurunan suku bunga, namun juga menyoroti prospek pertumbuhan PDB yang lebih kuat dan risiko inflasi yang masih bertahan. Selain data makroekonomi, investor juga akan mencermati rilis laporan keuangan PepsiCo (PEP.US) yang dijadwalkan sebelum pembukaan sesi perdagangan AS hari ini.

Kalender Ekonomi

11:30 AM GMT – Zona Euro: Notulen Rapat ECB

2:00 PM GMT – AS: Penjualan Grosir — Ekspektasi: 0,5% | Sebelumnya: 1,4%

2:00 PM GMT – AS: Persediaan Grosir — Ekspektasi: -0,2% | Sebelumnya: -0,2%

2:30 PM GMT – AS: Perubahan Stok Gas Alam — Ekspektasi: 78 bcf | Sebelumnya: 53 bcf

Pidato Pejabat Bank Sentral

8:30 AM GMT – BoE: Catherine Mann

10:30 AM GMT – ECB: François Villeroy de Galhau

12:30 PM GMT – Fed: Jerome Powell

12:35 PM GMT – Fed: Michelle Bowman

5:00 PM GMT – Fed: Neel Kashkari

5:00 PM GMT – Fed: Michael Barr