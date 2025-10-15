- Inflasi di Eropa dan data industri Kanada jadi sorotan pasar.
- Pidato pejabat The Fed, termasuk Waller & Bostic, bisa pengaruhi ekspektasi suku bunga.
- Earnings Morgan Stanley, Bank of America, dan PNC Financial menarik perhatian investor.
- Inflasi di Eropa dan data industri Kanada jadi sorotan pasar.
- Pidato pejabat The Fed, termasuk Waller & Bostic, bisa pengaruhi ekspektasi suku bunga.
- Earnings Morgan Stanley, Bank of America, dan PNC Financial menarik perhatian investor.
Selain beberapa rilis data inflasi, kalender ekonomi hari ini tetap didominasi oleh musim laporan keuangan yang dimulai pekan ini.
Bersamaan dengan publikasi CPI/HICP di Prancis dan Spanyol, data inflasi Polandia juga dijadwalkan rilis, dengan proyeksi tetap di bawah 3% — sejalan dengan target Bank Sentral Polandia (2.5% ± 1%). Nilai tukar euro juga dapat terpengaruh oleh data produksi industri Zona Euro, meskipun data dari ekonomi utama seperti Jerman sudah dirilis minggu lalu.
Di seberang Atlantik, investor akan memantau data penjualan grosir dan industri Kanada, serta pidato dari sejumlah anggota The Fed — khususnya Christopher Waller, yang dianggap sebagai calon potensial pengganti Jerome Powell.
Laporan kinerja keuangan akan dirilis oleh Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories, dan beberapa perusahaan lainnya.
Kalender Ekonomi Hari Ini
-
05:30 BST, Jepang – Produksi Industri (Agustus):
-
Produksi industri: aktual -1.5% m/m; perkiraan -1.2% m/m; sebelumnya -1.2% m/m
-
Pemanfaatan kapasitas: aktual -2.3% m/m; sebelumnya -1.1% m/m
-
-
07:45 BST, Prancis – Data Inflasi (September):
-
HICP YoY: aktual 1.1%; perkiraan 1.1%; sebelumnya 0.8%
-
HICP MoM: aktual -1.1%; perkiraan -1.1%; sebelumnya -1.1%
-
CPI MoM: aktual -1.0%; perkiraan -1.0%; sebelumnya 0.4%
-
CPI YoY: aktual 1.2%; perkiraan 1.2%; sebelumnya 0.9%
-
-
08:00 BST, Spanyol – Data Inflasi (September):
-
HICP YoY: aktual 3.0%; perkiraan 3.0%; sebelumnya 2.7%
-
Core CPI YoY: aktual 2.4%; perkiraan 2.3%; sebelumnya 2.4%
-
CPI YoY: aktual 3.0%; perkiraan 2.9%; sebelumnya 2.7%
-
CPI MoM: aktual -0.3%; perkiraan -0.4%; sebelumnya 0.0%
-
HICP MoM: aktual 0.2%; perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.0%
-
-
08:40 BST, Zona Euro – Pidato Perwakilan ECB de Guindos
-
09:00 BST, Inggris – Pidato Anggota MPC Ramsden
-
09:00 BST, Jerman– Pidato Wakil Presiden Bundesbank Buch
-
09:00 BST, Polandia – Data Inflasi (September):
-
CPI YoY: perkiraan 2.9%; sebelumnya 2.9%
-
CPI MoM: perkiraan 0.0%; sebelumnya 0.0%
-
-
10:00 BST, Zona Euro – Produksi Industri (Agustus):
-
Produksi industri MoM: perkiraan -1.6%; sebelumnya 0.3%
-
Produksi industri YoY: sebelumnya 1.8%
-
-
12:00 BST, China – M2 Money Supply (September)
-
12:00 BST, China – Pinjaman Baru (September): perkiraan 1,460.0B; sebelumnya 590.0B
-
13:30 BST, Kanada – Penjualan Grosir (Agustus): perkiraan -1.3% m/m; sebelumnya 1.2% m/m
-
13:30 BST, Kanada – Penjualan Industri (Agustus): perkiraan -1.5% m/m; sebelumnya 2.5% m/m
-
13:30 BST, AS – Produksi Industri (Oktober):
-
Indeks Manufaktur NY: perkiraan -1.80; sebelumnya -8.70
-
-
17:10 BST, AS – Pidato Anggota FOMC Raphael Bostic
-
18:00 BST, AS – Pidato Anggota Dewan The Fed Christopher Waller
-
19:00 BST, Zona Euro – Pidato Perwakilan ECB de Guindos
-
19:00 BST, AS – Beige Book
-
21:30 BST, AS – Laporan EIA:
-
Persediaan minyak mentah mingguan API: sebelumnya 2.780M
-
-
22:50 BST, Australia – Pidato Wakil Gubernur RBA Kent
Markets react to UK CPI, as Barclays sets the bar for UK banks
Netflix shares sink as earnings disappoint
Daily Summary: Pasar Menunggu Earnings Netflix, Emas Anjlok Tajam
US OPEN: Netflix Jadi Sorotan Wall Street di Tengah Musim Earnings