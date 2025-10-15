Selain beberapa rilis data inflasi, kalender ekonomi hari ini tetap didominasi oleh musim laporan keuangan yang dimulai pekan ini.

Bersamaan dengan publikasi CPI/HICP di Prancis dan Spanyol, data inflasi Polandia juga dijadwalkan rilis, dengan proyeksi tetap di bawah 3% — sejalan dengan target Bank Sentral Polandia (2.5% ± 1%). Nilai tukar euro juga dapat terpengaruh oleh data produksi industri Zona Euro, meskipun data dari ekonomi utama seperti Jerman sudah dirilis minggu lalu.

Di seberang Atlantik, investor akan memantau data penjualan grosir dan industri Kanada, serta pidato dari sejumlah anggota The Fed — khususnya Christopher Waller, yang dianggap sebagai calon potensial pengganti Jerome Powell.

Laporan kinerja keuangan akan dirilis oleh Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories, dan beberapa perusahaan lainnya.

Kalender Ekonomi Hari Ini