Morning Wrap (16.03.2026)

Indeks saham AS mulai memulihkan penurunan minggu lalu, meskipun rebound yang lebih kuat masih terancam oleh perkembangan baru di Iran. S&P 500 (US500) naik 0,4%, sementara Russell 2000 (US2000) menguat 0,6%.
Brent crude naik lagi sekitar 1% mendekati $105 per barel setelah serangan terhadap Kharg Island, yang menangani sekitar 90% ekspor minyak Iran. Secara global, sekitar 400 juta barel cadangan minyak telah dilepaskan ke pasar (dengan permintaan global harian sekitar 100 juta barel). Donald Trump menekan NATO dan China untuk mendukung upaya patroli di Selat Hormuz, bahkan mengancam Xi Jinping dengan pembatalan KTT April jika tidak ada dukungan. Selain itu, serangan drone terhadap tangki bahan bakar di Dubai memaksa penangguhan penerbangan di wilayah tersebut. Trump juga menegaskan bahwa masa depan akan menjadi “sangat buruk” jika NATO tidak mendukung Amerika Serikat dalam tindakannya terhadap Iran.
Duta besar Iran di Riyadh menyerukan “peninjauan serius” terhadap hubungan regional, sambil mengkritik ketergantungan pada kekuatan eksternal selama perang dengan AS dan Israel. Lebih dari 2.000 serangan telah tercatat di wilayah tersebut sejak 28 Februari, meskipun Teheran membantah menyerang infrastruktur minyak Saudi. Arab Saudi menyatakan bahwa wilayahnya tidak akan digunakan untuk agresi, meskipun frustrasi di antara negara-negara Teluk semakin meningkat karena mereka terjebak di tengah konflik.
Pasar saham Asia secara umum memulai pekan baru dengan penurunan, tertekan oleh harga minyak yang tetap berada di atas $100 per barel, meskipun pembeli berhasil membatasi pelemahan menjelang akhir sesi. Nikkei 225 turun sekitar 0,1% (setelah sempat jatuh hingga -1,2%). Shanghai Composite melemah sekitar 0,4% meskipun data produksi industri China lebih baik dari perkiraan. KOSPI Korea Selatan berhasil pulih dari titik terendah harian dan saat ini naik 1,2.
Di pasar logam mulia: Silver turun 0,8% ke $80 per ons, Emas turun tipis 0,05% ke sekitar $5.025, Platinum dan Palladium justru naik sekitar 1,1%
