Kalender Ekonomi: CPI Kanada dan Produksi Industri AS (16.03.2026)

Perang di Iran tetap menjadi salah satu fokus utama bagi para investor, terutama setelah pernyataan terbaru Donald Trump yang menekan anggota NATO lainnya untuk mendukung Amerika Serikat dalam konflik tersebut.

Selain memantau perkembangan situasi di Selat Hormuz, kalender makroekonomi global saat ini relatif sepi. Namun, dengan sejumlah keputusan bank sentral besar yang akan diumumkan akhir pekan ini, volatilitas pasar diperkirakan tetap terbatas selama sesi perdagangan hari ini.

Di Amerika Utara, pasar menantikan rilis data inflasi CPI dari Kanada. Dolar Kanada (CAD) saat ini tetap mendapat dukungan kuat dari harga minyak yang tinggi, sehingga pasangan mata uang yang melibatkan CAD berpotensi menjadi salah satu yang paling volatil hari ini. Sementara itu, di Amerika Serikat, data produksi industri juga akan dipublikasikan dan dapat memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi aktivitas ekonomi dan sektor manufaktur AS.

