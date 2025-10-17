- Data inflasi zona euro untuk September akan memberi sinyal penting bagi arah kebijakan ECB.
- Laporan keuangan American Express dan State Street melengkapi agenda akhir pekan pasar global.
Kalender makro ekonomi di penghujung minggu ini relatif ringan, dan akibat penutupan sebagian pemerintahan AS, pasar kemungkinan tidak akan mendapatkan rilis data ekonomi baru dari Amerika Serikat. Fokus utama hari ini tertuju pada data inflasi utama dari kawasan euro. Data final untuk bulan September akan mencakup inflasi konsumen (HICP) dan inflasi inti, yang menjadi indikator penting dalam menilai arah kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB). Selain data makro, investor juga akan menyoroti laporan keuangan sejumlah perusahaan besar, termasuk American Express dan State Street, yang akan melengkapi agenda publikasi akhir pekan.
Kalender Hari Ini:
-
08:00 – Swedia: Tingkat pengangguran September (aktual: 8.3%; sebelumnya: 8.4%)
-
08:30 – Hungaria: Pertumbuhan upah (aktual: 8.7%; sebelumnya: 9%)
-
09:00 – Slovakia: Inflasi HICP (perkiraan: 4.6%; sebelumnya: 4.4%)
-
11:00 – Zona Euro: Inflasi konsumen final September
-
HICP (m/m): perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.1%
-
HICP inti (m/m): perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.3%
-
HICP (y/y): perkiraan 2.2%; sebelumnya 2.0%
-
HICP inti (y/y): perkiraan 2.3%; sebelumnya 2.3%
-
-
14:45 – Jerman: Pidato Presiden Bundesbank Joachim Nagel
-
18:15 – AS: Pidato anggota The Fed Alberto Musalem
-
19:00 – AS: Rig count (perkiraan: 417; sebelumnya: 418)
Kalender Laporan Keuangan
Sebelum pembukaan Wall Street:
- American Express Company
- Truist Financial Corporation
- State Street
- SLB Limited
Setelah penutupan Wall Street:
- HDFC Bank Limited
