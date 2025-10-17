Baca selengkapnya
13.47 · 17 Oktober 2025

Economic Calendar: Inflasi Zona Euro Jadi Fokus di Akhir Pekan

Inti pembahasan
  • Data inflasi zona euro untuk September akan memberi sinyal penting bagi arah kebijakan ECB.
  • Laporan keuangan American Express dan State Street melengkapi agenda akhir pekan pasar global.

Kalender makro ekonomi di penghujung minggu ini relatif ringan, dan akibat penutupan sebagian pemerintahan AS, pasar kemungkinan tidak akan mendapatkan rilis data ekonomi baru dari Amerika Serikat. Fokus utama hari ini tertuju pada data inflasi utama dari kawasan euro. Data final untuk bulan September akan mencakup inflasi konsumen (HICP) dan inflasi inti, yang menjadi indikator penting dalam menilai arah kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB). Selain data makro, investor juga akan menyoroti laporan keuangan sejumlah perusahaan besar, termasuk American Express dan State Street, yang akan melengkapi agenda publikasi akhir pekan.

Kalender Hari Ini:

 

  • 08:00 – Swedia: Tingkat pengangguran September (aktual: 8.3%; sebelumnya: 8.4%)

  • 08:30 – Hungaria: Pertumbuhan upah (aktual: 8.7%; sebelumnya: 9%)

  • 09:00 – Slovakia: Inflasi HICP (perkiraan: 4.6%; sebelumnya: 4.4%)

  • 11:00 – Zona Euro: Inflasi konsumen final September

    • HICP (m/m): perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.1%

    • HICP inti (m/m): perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.3%

    • HICP (y/y): perkiraan 2.2%; sebelumnya 2.0%

    • HICP inti (y/y): perkiraan 2.3%; sebelumnya 2.3%

  • 14:45 – Jerman: Pidato Presiden Bundesbank Joachim Nagel

  • 18:15 – AS: Pidato anggota The Fed Alberto Musalem

  • 19:00 – AS: Rig count (perkiraan: 417; sebelumnya: 418)

 

 

Kalender Laporan Keuangan

Sebelum pembukaan Wall Street:

  • American Express Company
  • Truist Financial Corporation
  • State Street
  • SLB Limited

Setelah penutupan Wall Street:

  • HDFC Bank Limited

 
22 Oktober 2025, 15.39

Markets react to UK CPI, as Barclays sets the bar for UK banks
22 Oktober 2025, 06.18

Netflix shares sink as earnings disappoint
22 Oktober 2025, 01.12

Daily Summary: Pasar Menunggu Earnings Netflix, Emas Anjlok Tajam
21 Oktober 2025, 21.48

US OPEN: Netflix Jadi Sorotan Wall Street di Tengah Musim Earnings

