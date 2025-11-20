Baca selengkapnya
14.52 · 20 November 2025

Economic Calendar: Laporan NFP Tertunda & Pidato Pejabat Fed 👀

Pasar masih belum sepenuhnya pulih dari laporan kuartalan Nvidia yang sangat kuat kemarin. Sementara itu, investor kembali dihadapkan pada serangkaian rilis penting hari ini — kali ini dari sisi makroekonomi.

Hari ini kita akan menerima laporan NFP untuk September yang tertunda. Penundaan ini disebabkan oleh government shutdown dan penghentian sementara aktivitas BLS, lembaga yang bertanggung jawab mengumpulkan dan merilis data tersebut.

Pernyataan dari pejabat The Fed juga akan menjadi perhatian, yang dijadwalkan setelah laporan pasar tenaga kerja dirilis. Kita mungkin akan mengetahui reaksi awal para pengambil kebijakan terhadap data September. Hari ini, kita akan mendengar pidato dari Hammack, Paulson, Goolsbee, dan Cook.

Kalender rilis lengkap hari ini:

01:30 PM GMT, Amerika Serikat — Data Ketenagakerjaan untuk September:

  • Nonfarm Payrolls: perkiraan 53K; sebelumnya 22K

  • Private Nonfarm Payrolls: perkiraan 62K; sebelumnya 38K

  • Tingkat Pengangguran: perkiraan 4.3%; sebelumnya 4.3%

  • Partisipasi Tenaga Kerja: sebelumnya 62.3%

  • Upah Rata-rata per Jam: perkiraan 3.7% YoY; sebelumnya 3.7% YoY

  • Upah Rata-rata per Jam: perkiraan 0.3% MoM; sebelumnya 0.3% MoM

  • Jam Kerja Mingguan Rata-rata: perkiraan 34.2; sebelumnya 34.2
     

01:30 PM GMT, Amerika Serikat — Data Ketenagakerjaan:

  • Initial Jobless Claims: sebelumnya 232K

  • Klaim Pengangguran Rata-rata 4 Minggu: sebelumnya 58.00K

  • Continuing Jobless Claims: sebelumnya 1,957K
     

01:30 PM GMT, Amerika Serikat — Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk November:

  • perkiraan 1.0; sebelumnya -12.8

03:00 PM GMT, Amerika Serikat — Existing Home Sales untuk Oktober:

  • perkiraan 4.08 juta; sebelumnya 4.06 juta

01:30 PM GMT, Amerika Serikat — Housing Starts untuk September:

  • perkiraan 1.320 juta; sebelumnya 1.307 juta

01:45 PM GMT, Amerika Serikat — Pidato Anggota Fed Hammack

04:00 PM GMT, Amerika Serikat — Pidato Anggota Fed Cook

06:40 PM GMT, Amerika Serikat — Pidato Anggota Fed Goolsbee

09:30 PM GMT, Amerika Serikat — Pidato Anggota Fed Paulson

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
