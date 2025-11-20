Pasar masih belum sepenuhnya pulih dari laporan kuartalan Nvidia yang sangat kuat kemarin. Sementara itu, investor kembali dihadapkan pada serangkaian rilis penting hari ini — kali ini dari sisi makroekonomi.

Hari ini kita akan menerima laporan NFP untuk September yang tertunda. Penundaan ini disebabkan oleh government shutdown dan penghentian sementara aktivitas BLS, lembaga yang bertanggung jawab mengumpulkan dan merilis data tersebut.

Pernyataan dari pejabat The Fed juga akan menjadi perhatian, yang dijadwalkan setelah laporan pasar tenaga kerja dirilis. Kita mungkin akan mengetahui reaksi awal para pengambil kebijakan terhadap data September. Hari ini, kita akan mendengar pidato dari Hammack, Paulson, Goolsbee, dan Cook.

Kalender rilis lengkap hari ini:

01:30 PM GMT, Amerika Serikat — Data Ketenagakerjaan untuk September:

Nonfarm Payrolls: perkiraan 53K; sebelumnya 22K

Private Nonfarm Payrolls: perkiraan 62K; sebelumnya 38K

Tingkat Pengangguran: perkiraan 4.3%; sebelumnya 4.3%

Partisipasi Tenaga Kerja: sebelumnya 62.3%

Upah Rata-rata per Jam: perkiraan 3.7% YoY; sebelumnya 3.7% YoY

Upah Rata-rata per Jam: perkiraan 0.3% MoM; sebelumnya 0.3% MoM

Jam Kerja Mingguan Rata-rata: perkiraan 34.2; sebelumnya 34.2



01:30 PM GMT, Amerika Serikat — Data Ketenagakerjaan:

Initial Jobless Claims: sebelumnya 232K

Klaim Pengangguran Rata-rata 4 Minggu: sebelumnya 58.00K

Continuing Jobless Claims: sebelumnya 1,957K



01:30 PM GMT, Amerika Serikat — Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk November:

perkiraan 1.0; sebelumnya -12.8

03:00 PM GMT, Amerika Serikat — Existing Home Sales untuk Oktober:

perkiraan 4.08 juta; sebelumnya 4.06 juta

01:30 PM GMT, Amerika Serikat — Housing Starts untuk September:

perkiraan 1.320 juta; sebelumnya 1.307 juta

01:45 PM GMT, Amerika Serikat — Pidato Anggota Fed Hammack

04:00 PM GMT, Amerika Serikat — Pidato Anggota Fed Cook

06:40 PM GMT, Amerika Serikat — Pidato Anggota Fed Goolsbee

09:30 PM GMT, Amerika Serikat — Pidato Anggota Fed Paulson