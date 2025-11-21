Hari ini menjanjikan aktivitas yang sangat padat bagi pasar keuangan, dengan kalender ekonomi yang penuh berisi rilis data dan agenda penting. Pasar akan menerima data awal dari ekonomi utama Eropa, termasuk PMI manufaktur dan jasa, yang akan menunjukkan laju aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Di Amerika Serikat, publikasi signifikan juga akan hadir, termasuk laporan University of Michigan mengenai sentimen konsumen. Selain itu, pidato dari pembuat kebijakan utama — termasuk perwakilan dari Fed, ECB, dan SNB — berpotensi memberikan dampak penting bagi pasar valuta dan ekuitas. Ini adalah hari ketika setiap indikator dan setiap pernyataan dapat memicu reaksi pasar, sehingga penting untuk mengikuti perkembangan secara saksama.

Kalender Ekonomi Hari Ini (CET)

08:00 – Inggris

Retail Sales – Oktober: aktual –1,1% m/m (prakiraan 0,0%, sebelumnya 0,7%)

Retail Sales – Oktober: aktual 0,2% y/y (sebelumnya 1%)

08:45 – Prancis

Business Confidence Index – November: prakiraan 100 (sebelumnya 101)

09:00 – Zona Euro

Pidato Anggota Dewan ECB Luis de Guindos

09:15 – Prancis

Preliminary Manufacturing PMI – November: prakiraan 49 (sebelumnya 48,8)

Preliminary Services PMI – November: prakiraan 48,5 (sebelumnya 48)

09:30 – Jerman

Preliminary Manufacturing PMI – November: prakiraan 49,8 (sebelumnya 49,6)

Preliminary Services PMI – November: prakiraan 54 (sebelumnya 54,6)

09:30 – Zona Euro

Pidato Presiden ECB Christine Lagarde

10:00 – Polandia

Economic Sentiment – November

10:00 – Zona Euro

Preliminary Manufacturing PMI – November: prakiraan 50,1 (sebelumnya 50)

Preliminary Services PMI – November: prakiraan 52,9 (sebelumnya 53)

10:30 – Inggris

Preliminary Manufacturing PMI – November: prakiraan 49,3 (sebelumnya 49,7)

Preliminary Services PMI – November: prakiraan 52 (sebelumnya 52,3)

13:30 – AS

Pidato Presiden Fed New York John Williams

13:40 – Swiss

Pidato Presiden SNB Martin Schlegel

14:00 – Jerman

Pidato Presiden Bundesbank Joachim Nagel

14:30 – Kanada

Retail Sales – September: prakiraan –0,7% m/m (sebelumnya 1%)

Retail Sales ex-Autos – September: prakiraan –0,6% m/m (sebelumnya 0,7%)

New House Price Index – Oktober: prakiraan 0,0% (sebelumnya –0,2%)

14:30 – AS

Pidato Anggota Dewan Fed Michael S. Barr

14:45 – AS

Pidato Anggota Dewan Fed Philip Jefferson

15:00 – AS

Pidato Presiden Fed Dallas Lorie Logan

15:45 – AS

Preliminary Manufacturing PMI – November: prakiraan 52 (sebelumnya 52,5)

Preliminary Services PMI – November: prakiraan 54,6 (sebelumnya 54,8)

16:00 – AS

Laporan University of Michigan – November:

Consumer Sentiment Index: prakiraan 50,3 (sebelumnya 53,6)

Short-term Inflation Expectations: prakiraan 4,7 (sebelumnya 4,6)

Long-term Inflation Expectations: prakiraan 3,6 (sebelumnya 3,9)

19:00 – AS

Rig Count – mingguan: 418 (sebelumnya 417)