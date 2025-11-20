Baca selengkapnya
19.57 · 20 November 2025

JOIN LIVE: Nvidia Earnings

Join Kathleen live NOW

Dalam livestream hari ini, kami membahas rilis laporan keuangan terbaru NVIDIA dan mengeksplorasi apa artinya bagi pasar, ledakan AI, dan sektor semikonduktor.

Apa yang bisa Anda harapkan dalam livestream ini:
 ➡️ Reaksi langsung terhadap angka utama earnings NVIDIA
 ➡️ Diskusi tentang lanskap AI dan data center
 ➡️ Analisis sentimen pasar dan pergerakan harga saat laporan dirilis

📌 Baik Anda seorang trader, investor jangka panjang, atau sekadar mengikuti perkembangan revolusi AI, sesi live ini akan membuat Anda tetap terinformasi dan mengikuti perkembangan terbaru seputar NVIDIA dan pasar global.

Join SEKARANG saat kami mengupas angka-angkanya dan membahas tren yang membentuk sentimen investor.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
