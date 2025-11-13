Menjelang pembukaan sesi perdagangan tunai Kamis di Eropa, sebagian besar kontrak berjangka indeks saham di Eropa dan Amerika menunjukkan kenaikan tipis setelah pelemahan kemarin. Penguatan ini diduga sebagai reaksi terhadap berita utama kemarin — berakhirnya shutdown pemerintah AS. Kongres telah meloloskan RUU dan presiden menandatanganinya, memulihkan kembali operasional lembaga federal setelah jeda rekor 43 hari. Gedung Putih mengumumkan bahwa data BLS yang tertunda untuk September akan segera dirilis, dan anggaran baru ini memberikan pendanaan hingga akhir Januari.

Apa yang perlu kita perhatikan selama sesi hari ini? PDB Inggris (September/Q3), produksi industri zona euro (September), Indeks Cleveland Fed (Oktober), Indeks Manufaktur PMI Selandia Baru (November), Laporan IEA, pidato oleh Greene dari Bank of England, Daly, Kashkari, Musalem, dan Hammack dari Fed, Elderson dari ECB, Tschudin dan Moser dari SNB, laporan laba kuartalan dari Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com, dan Bilibili.

Peristiwa Makro Utama Hari Ini (BST):

08:30 – Swiss: Data inflasi Oktober

Indeks PPI (YoY): sebelumnya -1,8%

Indeks PPI (MoM): prakiraan -0,1%, sebelumnya -0,2%



11:00 – Zona Euro: Produksi industri September

YoY: prakiraan 2,1%, sebelumnya 1,1%

MoM: prakiraan 0,7%, sebelumnya -1,2%



13:00 – Amerika Serikat: Pidato anggota FOMC Daly

15:30 – Amerika Serikat: Pidato anggota FOMC Kashkari

18:00 – Amerika Serikat: Laporan EIA (Energy Information Administration)