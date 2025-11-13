Baca selengkapnya
14.15 · 13 November 2025

Economic calendar: Pemerintah AS Resmi Beroperasi Kembali 🏛️

Menjelang pembukaan sesi perdagangan tunai Kamis di Eropa, sebagian besar kontrak berjangka indeks saham di Eropa dan Amerika menunjukkan kenaikan tipis setelah pelemahan kemarin. Penguatan ini diduga sebagai reaksi terhadap berita utama kemarin — berakhirnya shutdown pemerintah AS. Kongres telah meloloskan RUU dan presiden menandatanganinya, memulihkan kembali operasional lembaga federal setelah jeda rekor 43 hari. Gedung Putih mengumumkan bahwa data BLS yang tertunda untuk September akan segera dirilis, dan anggaran baru ini memberikan pendanaan hingga akhir Januari.

Apa yang perlu kita perhatikan selama sesi hari ini? PDB Inggris (September/Q3), produksi industri zona euro (September), Indeks Cleveland Fed (Oktober), Indeks Manufaktur PMI Selandia Baru (November), Laporan IEA, pidato oleh Greene dari Bank of England, Daly, Kashkari, Musalem, dan Hammack dari Fed, Elderson dari ECB, Tschudin dan Moser dari SNB, laporan laba kuartalan dari Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com, dan Bilibili.

Peristiwa Makro Utama Hari Ini (BST):

08:30 – Swiss: Data inflasi Oktober

  • Indeks PPI (YoY): sebelumnya -1,8%
  • Indeks PPI (MoM): prakiraan -0,1%, sebelumnya -0,2%


11:00 – Zona Euro: Produksi industri September

  • YoY: prakiraan 2,1%, sebelumnya 1,1%
  • MoM: prakiraan 0,7%, sebelumnya -1,2%


13:00 – Amerika Serikat: Pidato anggota FOMC Daly

15:30 – Amerika Serikat: Pidato anggota FOMC Kashkari

18:00 – Amerika Serikat: Laporan EIA (Energy Information Administration)

  • Persediaan minyak mentah: prakiraan 1,000M, sebelumnya 5,202M
14 November 2025, 23.06

US Open: US100 Rebound 🗽 Micron Dekati Rekor Tertinggi 📈
14 November 2025, 20.34

Friday’s Market Crash 🚨 Pasar Global Terjun Bebas & Wall Street Waspada
14 November 2025, 19.56

Micron Melonjak 🚀 Berkat Rekor Kenaikan Harga DRAM
14 November 2025, 01.54

Daily Summary: Shutdown AS Berakhir, Tapi Sentimen Pasar Melemah

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.