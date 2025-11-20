Dalam siaran hari ini, kami membahas laporan keuangan terbaru NVIDIA dan mengeksplorasi apa artinya bagi pasar, ledakan AI, dan sektor semikonduktor. Bergabunglah bersama kami saat kami mengupas angka-angkanya dan membahas tren yang membentuk sentimen investor. ⚡📊
Apa yang bisa Anda harapkan dalam livestream ini:
➡️ Reaksi langsung terhadap angka utama earnings NVIDIA
➡️ Diskusi mengenai lanskap AI dan data center
➡️ Analisis sentimen pasar dan pergerakan harga saat laporan dirilis
📌 Baik Anda seorang trader, investor jangka panjang, atau sekadar mengikuti revolusi AI, sesi live ini akan membuat Anda tetap terinformasi dan terus mengikuti perkembangan terbaru seputar NVIDIA dan pasar.
