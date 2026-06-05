Pasar teknologi diguncang oleh laporan yang menyebutkan bahwa pejabat dari pemerintahan Donald Trump telah mengadakan pembicaraan awal dengan para pengembang kecerdasan buatan (AI) terkemuka mengenai kemungkinan pemerintah mengambil kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut laporan media, diskusi tersebut masih berada pada tahap yang sangat awal dan tidak melibatkan pengambilalihan paksa. Sebaliknya, pembahasan berfokus pada kemungkinan transfer sukarela sebagian saham kepada negara. Berbagai mekanisme juga sedang dipertimbangkan agar keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan publik, termasuk kemungkinan pembagian dividen kepada rumah tangga di Amerika Serikat.

AI Semakin Menjadi Sektor Strategis bagi Perekonomian

Munculnya gagasan tersebut bukanlah suatu kebetulan. Kecerdasan buatan saat ini menjadi salah satu arena persaingan ekonomi dan teknologi paling penting antara Amerika Serikat dan China. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump telah meningkatkan pengawasan terhadap sektor AI, termasuk mewajibkan akses awal terhadap model-model AI paling canggih sebelum diluncurkan kepada publik. Pada saat yang sama, Kongres AS juga sedang mengembangkan kerangka regulasi yang lebih seragam untuk industri kecerdasan buatan.

IPO OpenAI dan Anthropic Berpotensi Mengubah Peta Kekuatan Industri

Pembahasan ini muncul bersamaan dengan persiapan dua potensi penawaran umum perdana saham (IPO) terbesar dalam beberapa tahun terakhir. OpenAI dan Anthropic dilaporkan sedang mempersiapkan langkah menuju pasar publik, yang berpotensi menghasilkan valuasi bernilai miliaran dolar bagi sektor AI secara keseluruhan. Menurut berbagai laporan, ide mengenai partisipasi negara dalam perusahaan AI turut dibahas oleh CEO OpenAI, Sam Altman. Altman telah lama menyoroti pentingnya menciptakan mekanisme yang memungkinkan manfaat ekonomi dari perkembangan AI dapat dibagikan secara lebih luas kepada masyarakat.

Apa yang Melatarbelakangi Gagasan Dana Kekayaan Publik Berbasis AI?

Pendukung pendekatan ini berargumen bahwa perkembangan kecerdasan buatan dibangun di atas pengetahuan kolektif, data, serta pencapaian masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, sebagian keuntungan yang dihasilkan oleh industri AI dinilai seharusnya kembali kepada warga negara. Dalam perdebatan publik, semakin banyak muncul gagasan mengenai pembentukan sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara yang didanai oleh pertumbuhan industri AI, serupa dengan model yang selama ini digunakan dalam sektor komoditas. Usulan serupa juga didorong oleh sejumlah tokoh industri teknologi dan politisi yang menekankan perlunya mempersiapkan ekonomi terhadap potensi dampak otomatisasi terhadap pasar tenaga kerja.

Kekhawatiran Investor terhadap Intervensi Negara

Meskipun pembicaraan saat ini masih bersifat informal, kemunculan informasi tersebut telah memicu perdebatan intens di kalangan investor. Sebagian pelaku pasar khawatir bahwa keterlibatan pemerintah yang lebih besar dapat mengarah pada regulasi yang lebih ketat, pembatasan kebebasan operasional perusahaan, serta potensi campur tangan politik dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sisi lain, para pendukung berpendapat bahwa kecerdasan buatan dapat berkembang menjadi infrastruktur strategis yang memiliki tingkat kepentingan setara dengan sektor energi, telekomunikasi, maupun industri pertahanan. Dalam konteks tersebut, keterlibatan negara yang lebih besar dianggap memiliki dasar yang kuat.

Saat Ini Masih Lebih Banyak Pertanyaan daripada Jawaban

Hingga saat ini belum ada rancangan undang-undang resmi maupun rencana implementasi yang konkret terkait gagasan tersebut. Informasi yang tersedia hanya menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi berbagai skenario mengenai masa depan industri AI dan cara mendistribusikan manfaat pertumbuhannya secara lebih luas. Namun demikian, fakta bahwa diskusi semacam ini telah berlangsung menunjukkan adanya perubahan pandangan di Washington. Kecerdasan buatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai teknologi inovatif, tetapi semakin dianggap sebagai aset strategis negara yang dapat memainkan peran penting dalam menentukan posisi ekonomi Amerika Serikat di masa depan.