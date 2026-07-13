Emas turun lebih dari 3% hari ini ke $3.994,86 per ons setelah pidato Fed Governor Christopher Waller yang secara mengejutkan hawkish. Waller memberi sinyal bahwa skenario pengetatan kebijakan moneter sama mungkinnya dengan pelonggaran lebih lanjut, yang sepenuhnya mengubah narasi pasar dalam beberapa pekan terakhir. Poin utamanya: The Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga jika data core CPI pekan ini ternyata panas.

Pasar langsung bereaksi dengan menyesuaikan ulang ekspektasi. Futures suku bunga jangka pendek mendorong probabilitas kenaikan suku bunga Juli dari 35% menjadi 45%, sementara trader kini memperkirakan peluang 50% untuk kenaikan suku bunga apa pun bulan ini. Ini merupakan perubahan drastis dari konsensus beberapa hari lalu, ketika pasar justru memperhitungkan pemangkasan suku bunga. Sumber: CME Fed Watch Tool.

Waller menekankan bahwa pasar tenaga kerja stabil dan dekat dengan target maximum employment, sehingga bukan menjadi sumber tekanan inflasi. Sebaliknya, ia mengidentifikasi tiga faktor pendorong inflasi: tarif, harga energi yang terkait dengan situasi di Timur Tengah, dan pertumbuhan konsumsi yang kuat, didukung oleh investasi AI. Core PCE naik dari 3,0% pada Desember menjadi 3,4% pada Mei, sementara headline figure kini berada di 4,1%, deviasi yang signifikan dari target The Fed.

Ini menjadi pukulan langsung bagi emas. Suku bunga riil yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kuat, yang biasanya menjadi reaksi terhadap The Fed yang hawkish, mengurangi daya tarik logam mulia sebagai aset tanpa imbal hasil yang berkorelasi negatif dengan USD. Rilis CPI besok kini akan menjadi katalis utama. Angka yang panas dapat mengonfirmasi skenario kenaikan suku bunga dan memberi tekanan lanjutan pada emas, sementara data yang lebih dingin dapat membalikkan sebagian aksi jual hari ini.