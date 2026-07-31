Meskipun perusahaan teknologi terbesar telah merilis laporan keuangan dengan hasil yang beragam, musim earnings masih terus berlangsung. Pekan mendatang juga akan dipenuhi sejumlah rilis penting.

Pekan pertama Agustus terutama akan menampilkan laporan dari perusahaan teknologi lapis kedua dan ketiga, serta perusahaan industri. Terlepas dari sektor atau model bisnisnya, musim laporan keuangan selalu menghadirkan perusahaan yang memiliki peluang besar untuk memberikan kejutan, baik secara positif maupun negatif.

Fidelity National Information Services (FIS.US)

Penyedia layanan teknologi informasi untuk bank dan lembaga keuangan ini telah kehilangan sebagian besar valuasinya dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan tersebut bukan hanya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai “SaaS apocalypse”, tetapi juga oleh penurunan laba yang nyata.

Namun, saat ini perusahaan terlihat berada dalam posisi yang cukup baik untuk mencoba membalikkan tren.

Ekspektasi pasar relatif rendah.

Pendapatan sekitar US$3,4 miliar dan EPS sekitar US$1,47 bukanlah bagian terpenting dari earnings call kali ini.

Perusahaan sedang mencoba bangkit dari titik terendah.

Namun, untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor, FIS perlu meningkatkan margin EBITDA sambil menaikkan pendapatan, setidaknya mempertahankan free cash flow, dan menurunkan leverage.

Sentimen akan sangat bergantung pada bagaimana pasar menerima hasil keuangan dan guidance manajemen.

Manajemen perlu menunjukkan atau setidaknya menjanjikan perbaikan pada segmen Banking Solutions dan Capital Markets, terutama melalui pertumbuhan annual contract value atau ACV.

Analisis Teknikal FIS D1

Sinyal teknikal kuat yang mengindikasikan pembalikan tren akan muncul apabila harga berhasil keluar dari pola descending triangle yang semakin menyempit. Setelah breakout, saham perlu mencapai dan mempertahankan area sekitar US$60. Sumber: xStation5

Atlassian (TEAM.US)

Perusahaan software ini termasuk saham yang dianggap pasar akan mengalami tekanan akibat AI.

Namun, pandangan tersebut belum terlihat dalam hasil keuangan perusahaan.

Atlassian sedang berada dalam fase pertumbuhan cepat, dengan laju yang tampaknya masih diremehkan pasar.

Konsensus memperkirakan EPS sekitar US$1,10.

Namun, dalam 15 earnings call terakhir, perusahaan secara konsisten melampaui ekspektasi mulai dari belasan hingga puluhan persen.

Yang lebih penting, momentum tersebut terus mengalami percepatan.

Momentum valuasi juga menunjukkan bahwa pasar mulai mengubah sentimen terhadap perusahaan, meskipun belum sepenuhnya yakin.

Namun, pendapatan atau EPS bukanlah metrik yang paling penting.

Fokus utama akan berada pada pendapatan cloud dan piutang jangka pendek.

Pertumbuhan segmen tersebut perlu bertahan di atas 25%.

Hal ini penting karena pada kuartal sebelumnya, perusahaan mencatatkan pertumbuhan sekitar 30% pada segmen-segmen utama.

Sementara itu, pasar saat ini sudah memperkirakan normalisasi.

Atlassian sudah lama tidak berada dalam posisi sebaik ini untuk melampaui ekspektasi.

Spotify (SPOT.US)

Operator platform streaming musik ini menetapkan standar yang relatif rendah melalui guidance perusahaan sendiri.

Bahkan, dapat dikatakan bahwa ekspektasi tersebut terlalu rendah.

Manajemen telah mempersiapkan pasar untuk pendapatan US$4,8 miliar, sebanyak 778 juta pengguna aktif, termasuk 299 juta pelanggan Premium, serta gross margin 33,1%.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan historis perusahaan, estimasi tersebut terlihat konservatif, bahkan mungkin terlalu berhati-hati.

Laba operasional sebesar EUR630 juta pada kuartal sebelumnya membuat harga saham turun sekitar 12% karena pasar memperkirakan sekitar EUR680 juta.

Kenaikan laba operasional menuju EUR700 juta masih dapat dicapai dan akan jauh melampaui ekspektasi.

Namun, tesis bullish ini tetap memiliki risiko.

Biaya riset dan pengembangan, investasi AI, atau tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan setelah kenaikan harga dapat menekan hasil keuangan.

Caterpillar (CAT.US)

Perusahaan industri ini mencatatkan kenaikan harga saham yang lebih menyerupai saham teknologi.

Ekspektasi pasar sudah sangat tinggi dan hampir tidak ada ruang bagi kesalahan dalam laporan keuangan.

Setelah reli yang terjadi, saham Caterpillar berada dalam posisi yang rentan terhadap koreksi setelah earnings.

Hasil Keuangan Pilihan Caterpillar

Kenaikan harga saham perusahaan baru-baru ini hampir sepenuhnya didorong oleh permintaan besar dari ekspansi pusat data.

Pasar memperkirakan pendapatan sekitar US$19,4 miliar dan EPS sekitar US$6,20.

Segmen Energy & Transportation akan menjadi salah satu fokus terpenting.

Namun, terdapat indikasi bahwa hasil kuartal I banyak dipengaruhi oleh normalisasi musiman.

Pendapatan kemungkinan tetap meningkat, tetapi mungkin tumbuh lebih lambat daripada yang diperkirakan pasar.

Kemampuan Caterpillar untuk terus memperluas margin juga berpotensi melemah.

DataDog (DDOG.US)

Laju pertumbuhan perusahaan sangat tinggi.

Namun, seperti yang sering terjadi pada perusahaan growth atau bisnis dengan operating leverage besar, ruang untuk kesalahan sangat terbatas karena ekspektasi pasar sudah sangat tinggi.

Sekadar melampaui konsensus pendapatan sekitar US$1,1 miliar dan EPS sekitar US$0,60 kemungkinan belum cukup.

Perusahaan juga perlu kembali menaikkan guidance setahun penuh serta menambah jumlah pelanggan dalam kategori annual recurring revenue di atas US$100.000.

Selain itu, Datadog telah membiasakan investor dengan pertumbuhan sekitar 30% secara tahunan.

Bahkan bagi perusahaan hyper-growth, mempertahankan tingkat tersebut tetap sulit.

Setelah harga saham naik hampir 100% sejak awal tahun, kekecewaan sekecil apa pun dapat memicu aksi jual tajam atau profit taking.

Cloudflare (NET.US)

Cloudflare masih mencatatkan pertumbuhan yang sangat kuat.

Namun, kualitas bisnisnya mulai menunjukkan penurunan.

Pertumbuhan pendapatan sebesar 34% pada kuartal I berhasil mengejutkan pasar.

Namun, margin turun dari 77,1% menjadi 72,8%.

Dalam kondisi pasar saat ini, penurunan tersebut merupakan sinyal yang sangat negatif.

Manajemen memutuskan mengurangi jumlah karyawan sebesar 20%.

Pada tahap ini, masih sulit menentukan apakah langkah tersebut merupakan optimalisasi yang sehat atau upaya agresif untuk memperbaiki margin yang mulai melemah.

Apa pun alasannya, risiko tersebut tetap perlu diperhitungkan.

Selain margin dan laba, pasar juga akan memperhatikan kualitas pertumbuhan.

Bagi perusahaan SaaS, hal tersebut terutama mencakup tingkat piutang jangka pendek, net ARR, dan pertumbuhan jumlah pelanggan dengan nilai kontrak di atas US$100.000.