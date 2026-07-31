Rebound kuat Wall Street tidak diikuti oleh data makroekonomi yang sama kuatnya.

Pertumbuhan GDP AS kuartal II tercatat sebesar 1,5%, jauh di bawah ekspektasi 2,1%.

Namun, rincian laporan menunjukkan bahwa kondisi konsumen Amerika Serikat masih relatif solid.

Inflasi PCE berada sesuai proyeksi di 3,4%.

Jumlah klaim pengangguran awal AS turun menjadi 197.000.

Angka tersebut mengonfirmasi ketahanan pasar tenaga kerja.

Data tersebut belum memberikan arah yang jelas bagi pasar.